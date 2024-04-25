Virtus.pro с Электроником всухую проиграла FaZe Clan на ESL Pro League Season 19 по CS 2

Российская Virtus.pro уступила FaZe Clan со счётом 0:2 на турнире ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

Российская команда проиграла европейскому ростеру на таких картах, как Vertigo (10:13) и Mirage (5:13). Это уже второе поражение для «медведей» в рамках ESL Pro League Season 19. Ещё один неудачный матч приведёт к вылету VP с чемпионата по Counter-Strike 2.

До этого Virtus.pro в обновлённом составе уступила европейской Fnatic, после чего новый коллектив Дениса electroNic Шарипова заработал свою первую победу, обыграв португальскую SAW.

15 апреля 2024 года российский клуб перевёл в инактив своего игрока Николая mir Битюкова. Его место в Virtus.pro занял бывший представитель Cloud9 Денис electroNic Шарипов.