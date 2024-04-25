Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В WhatsApp на iPhone появился вход с помощью биометрии

В WhatsApp на iPhone появился вход с помощью биометрии
Комментарии

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новый апдейт для приложения на iOS. Он добавляет функцию Passkey, позволяющую пользователям войти в свой аккаунт с помощью Face ID (разблокировка по лицу), Touch ID (разблокировка по отпечатку пальца) и с помощью ввода пароля блокировки от устройства.

Как отметили разработчики, пользователи iPhone теперь могут войти в свой аккаунт без паролей и SMS. Особенно полезной функция будет в путешествиях, когда человек находится в роуминге.

Чтобы включить функцию Passkey, необходимо зайти в настройки приложения и выбрать пункт «Аккаунт» — «Ключи доступа». После включения функции пользователи iPhone смогут входить в свой аккаунт по биометрии. Когда подобная опция появится на Android-смартфонах, неизвестно.

Материалы по теме
В WhatsApp на Android добавят функцию передачи файлов в стиле Air Drop на iPhone
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android