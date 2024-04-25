В WhatsApp на iPhone появился вход с помощью биометрии

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новый апдейт для приложения на iOS. Он добавляет функцию Passkey, позволяющую пользователям войти в свой аккаунт с помощью Face ID (разблокировка по лицу), Touch ID (разблокировка по отпечатку пальца) и с помощью ввода пароля блокировки от устройства.

Как отметили разработчики, пользователи iPhone теперь могут войти в свой аккаунт без паролей и SMS. Особенно полезной функция будет в путешествиях, когда человек находится в роуминге.

Чтобы включить функцию Passkey, необходимо зайти в настройки приложения и выбрать пункт «Аккаунт» — «Ключи доступа». После включения функции пользователи iPhone смогут входить в свой аккаунт по биометрии. Когда подобная опция появится на Android-смартфонах, неизвестно.