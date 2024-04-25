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Вышел трейлер фильма ужасов «Экзорцизм» с Расселом Кроу — премьера 7 июня

Вышел трейлер фильма ужасов «Экзорцизм» с Расселом Кроу — премьера 7 июня
Аудио-версия:
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Кинокомпания Vertical опубликовала трейлер фильма ужасов «Экзорцизм» с Расселом Кроу в главной роли. В ролике завязку истории и ряд паранормальных явлений.

Видео доступно на YouTube-канале Vertical. Права на видео принадлежат Vertical.

Картина расскажет историю проблемного актёра, который начинает терять рассудок во время съёмок хоррора. Его дочь Ли задаётся вопросом, возвращается ли её отец к своему прошлому или за этим стоит нечто более зловещее.

Также в актёрский состав шоу Сэм Уортингтон, Саманта Мэтис, Адам Голдберг, Дэвид Хайд Пирс, Адриан Пасдар, Хлоя Бэйли, Райан Симпкинс, Джоби Джеймс, Трейси Боннер, Ханна Блэк, Джойя Джозеф, Джош Уоррен и другие. Режиссёром ленты выступил Джошуа Джон Миллер.

Мировая премьера фильма состоится 7 июня. Дата выхода в кинотеатрах России пока не раскрывается.

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