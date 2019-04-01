Это вам не ха-ха. Как киберспорт и игры шутят в честь 1 апреля

Если у вас всё ещё не белая спина и не связаны шнурки, то вы ещё не заходили в социальные сети. В киберспорте и без того любят шутить и дурачиться, так что 1 апреля организации, разработчики и игроки используют на полную катушку. Представляем самые оригинальные, интересные и примечательные попытки игровой и киберспортивной индустрии сыграть в юмор.

11:20 В For Honor всех врагов под управлением искусственного интеллекта превратили в кроликов из Raving Rabbids. Выглядит настолько комично, что просто невозможно. Действие продлится до 2 апреля. Если зайти сегоднян, можно получить набор со снаряжением.

Видео можно посмотреть на канале locky 1234.

11:15 Всем колодам в MTG Arena приделали глаза. Выглядит жутковато.

11:00 Хотите поддерживать свою команду в болезни и в здравии, в победе и в закидоне? Тогда эта коллекция футболок с улучшенным логотипом от Team Liquid должна найти место в вашем гардеробе. Когда команда по CS:GO опять не выходит в финал, а Miracle мажет прокастом, вы можете обнимать новенькую джерси и вспоминать, за что любите «жидких». Если вам кажется, что это все шутки, зря. Футболки действительно можно заказать сегодня на официальном сайте.

Совсем недавно Reddit обсуждал новую оригинальную идею для Dota 2: пусть при краже интеллекта голова Silencer увеличивается, демонстрируя, насколько умнее тот стал! А у соперников, ставших глупее на пару единиц, наоборот уменьшается. И как всегда, Valve прислушиваются к идеям игроков. Викрам Редди в «Твиттере» поделился превью нового эффекта и предложил для просмотра пройти вот по этой ссылке. Наверняка в будущем так можно будет поиграть и с размерами Undying, и с мускулами Legion Commander.

Не все хотят болеть за злодеев. Добрее нужно быть к людям, ну правда. Вдохновившись баннером на прошлом The International, организация Evil Geniuses решила 1 апреля объявить о ребрендинге. Теперь клуб называется Genuises Esports Club (именно так, не делайте опечаток). С нетерпением ждём мерча и нового хештега. А то BleedBlue уже явно не подходит под новый чёрный дизайн.

Мир Dota 2 захватили Auto Chess. И сабреддит игры не мог остаться в стороне. Сегодня он решил полностью погрузиться в мир шахмат. И на форуме их теперь явно больше, чем в самой кастомке. Пользователи просят исправить баланс между белыми и чёрными фигурами, поработать над модельками пешек, добавить новые фигуры и разрабатывают шахматные стратегии.

А у Team Spirit тем временем радужное настроение. И им есть чему порадоваться. Приятно видеть, что СНГ-организация обзавелась такими крупными спонсорами как Abibas и Pony! Жаль, что не было крупных анонсов, чтобы поделиться этим событием в новостях.

Раздел Anthem на Reddit модерирует не кто-нибудь, а самый настоящий искусственный интеллект. Официальный. Похоже, его код писали те же, кто и создавал игру. Иначе как еще объяснить, что он первым же делом поместил арт The Division 2 в шапку раздела?

В League of Legends к 1 апреля подготовились основательно. Здесь начали настоящий вечный бой — Кошки против Собак. Тут тебе и анонс ивента с заданиями и плюшками, и настоящий матч между хвостатыми, правда плюшевыми. А вот комментируют его самые реальные кастеры американской студии. Правда, они вряд ли ожидали, что продакшен поступит с ними так жестоко и заменит на игрушки. Внимание, возможно неожиданное появление Sneaky в новом костюмчике!

Видео можно посмотреть на канале LoL Esport.



А вот и совсем не шуточная новость (сейчас серьёзно). Модераторы самого большого игрового раздела на Reddit r/Games (1,7 млн подписчиков) закроют его на 1 апреля. И всё потому что площадка превратилась «в зону военных действий», где люди чаще всего относятся неуважительно друг к другу. Вместо этого они призывают пользователей подумать о своём поведении, а заодно пожертвовать любую сумму благотворительным организациям. Любители потрепать языком смогут прокомментировать публикацию завтра.

В Google отнеслись ко Дню дурака не менее серьёзно. В приложении Google Maps можно поиграть в классическую «Змейку». В ту самую, что была на Nokia 3310. Только здесь сама змейка выглядит как автобус или поезд, которая собирает достопримечательности.

Sony анонсировала лимитированную коллекцию брелков в видео консолей всех поколений. И это не просто какая-то маленькая фигурка, а настоящий агрегат. Они даже размеры повторяют точь-в-точь. Интересно, как такой брелок носить в кармане?

Видео можно посмотреть на канале PlayStationAsia.



NVidia не стала мелочиться и представила голосового помощника R.O.N., который знает 18 языков, оптимизирует игры, рассказывает последние новости, дает советы, умеет конвертировать речь владельца, если тот находится в ярости. Вот такого будущего нам не хватало.

Видео можно посмотреть на канале NVidia Russia.



Продолжение следует… К сожалению.