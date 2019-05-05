А ну иди сюда! Убийственный косплей Mortal Kombat

Пожалуй, впервые за долгое время фанаты раскритиковали Эда Буна и его команду за проработку женских персонажей в Mortal Kombat 11. Они не такие, как раньше. Реки крови текут, мозги летают по экрану, но где откровенные наряды? И что стало с их лицами? А прически? Проклятья летят не только в дизайнеров, но и SJW-активистов (спасибо за безликих героев). Благо в мире хватает талантливых косплееров, способных реализовать даже костюмы разной сложности. Мы отобрали самые крутые работы моделей из России и западных стран, которые в основном посвящены персонажам прошлых частей файтинга. Как напоминание, что раньше точно было лучше.



Ну а если вам недостаточно картинок и вы хотите почитать о самой игре, у нас для вас есть материал, где мы разобрались, кому Mortal Kombat обязан своим появлением, как Эд Бун вместе с командой разрабатывали первую часть, почему вокруг файтинга так поздно сформировалось киберспортивное сообщество и как эти люди (взрослые и с семьями) живут сейчас.

Okkido Cosplay Фото: Андрей Спиридонов

NightCold и Okkido Cosplay Фото: Андрей Спиридонов

Соффка Мальцева

Соффка Мальцева

Жанна Рудакова

Danquish Фото: Валентин Гонсалес

Danquish Фото: Стефани Гузман

Евгения Рукавицина, Алена Полуротова и Леи Радна Фото: Алена Pugoffka Кучерук

Алисия Мари Фото: Коллин Кунья

Анастасия Зеленова Фото: Денис Мурин

Ирина Мейер Фото: Дмитрий Шитиков

Бен Maul Шамма Фото: Андреас eosAndy Крупа

Бен Maul Шамма Фото: Андреас eosAndy Крупа

Аня Эрлстрейм Фото: Warner Bros.

Бен Maul Шамма и Аня Эрлстрейм Фото: Warner Bros.

Файтинг под пивко. Как вокруг Mortal Kombat игроки создавали киберспорт Рассказываем, кому своим появлением обязан легендарный файтинг, как зарождалась профессиональная сцена и во что она превратилась сейчас.