Пожалуй, впервые за долгое время фанаты раскритиковали Эда Буна и его команду за проработку женских персонажей в Mortal Kombat 11. Они не такие, как раньше. Реки крови текут, мозги летают по экрану, но где откровенные наряды? И что стало с их лицами? А прически? Проклятья летят не только в дизайнеров, но и SJW-активистов (спасибо за безликих героев). Благо в мире хватает талантливых косплееров, способных реализовать даже костюмы разной сложности. Мы отобрали самые крутые работы моделей из России и западных стран, которые в основном посвящены персонажам прошлых частей файтинга. Как напоминание, что раньше точно было лучше.
Ну а если вам недостаточно картинок и вы хотите почитать о самой игре, у нас для вас есть материал, где мы разобрались, кому Mortal Kombat обязан своим появлением, как Эд Бун вместе с командой разрабатывали первую часть, почему вокруг файтинга так поздно сформировалось киберспортивное сообщество и как эти люди (взрослые и с семьями) живут сейчас.
А ну иди сюда! Убийственный косплей Mortal Kombat
Смертельная битва началась: игроки готовятся к турнирам, косплееры шьют костюмы. Мы собрали лучшие работы культовых персонажей файтинга.