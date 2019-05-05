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Убийственный косплей культовых персонажей Mortal Kombat

Георгий Ядвидчук
А ну иди сюда! Убийственный косплей Mortal Kombat
Смертельная битва началась: игроки готовятся к турнирам, косплееры шьют костюмы. Мы собрали лучшие работы культовых персонажей файтинга.
Киберспорт / Другие игры

Пожалуй, впервые за долгое время фанаты раскритиковали Эда Буна и его команду за проработку женских персонажей в Mortal Kombat 11. Они не такие, как раньше. Реки крови текут, мозги летают по экрану, но где откровенные наряды? И что стало с их лицами? А прически? Проклятья летят не только в дизайнеров, но и SJW-активистов (спасибо за безликих героев). Благо в мире хватает талантливых косплееров, способных реализовать даже костюмы разной сложности. Мы отобрали самые крутые работы моделей из России и западных стран, которые в основном посвящены персонажам прошлых частей файтинга. Как напоминание, что раньше точно было лучше.

Ну а если вам недостаточно картинок и вы хотите почитать о самой игре, у нас для вас есть материал, где мы разобрались, кому Mortal Kombat обязан своим появлением, как Эд Бун вместе с командой разрабатывали первую часть, почему вокруг файтинга так поздно сформировалось киберспортивное сообщество и как эти люди (взрослые и с семьями) живут сейчас.

Okkido Cosplay
Okkido Cosplay
Фото: Андрей Спиридонов
NightCold и Okkido Cosplay
NightCold и Okkido Cosplay
Фото: Андрей Спиридонов
Соффка Мальцева
Соффка Мальцева
Соффка Мальцева
Соффка Мальцева
Жанна Рудакова
Жанна Рудакова
Danquish
Danquish
Фото: Валентин Гонсалес
Danquish
Danquish
Фото: Стефани Гузман
Евгения Рукавицина, Алена Полуротова и Леи Радна
Евгения Рукавицина, Алена Полуротова и Леи Радна
Фото: Алена Pugoffka Кучерук
Алисия Мари
Алисия Мари
Фото: Коллин Кунья
Анастасия Зеленова
Анастасия Зеленова
Фото: Денис Мурин
Ирина Мейер
Ирина Мейер
Фото: Дмитрий Шитиков
Бен Maul Шамма
Бен Maul Шамма
Фото: Андреас eosAndy Крупа
Бен Maul Шамма
Бен Maul Шамма
Фото: Андреас eosAndy Крупа
Аня Эрлстрейм
Аня Эрлстрейм
Фото: Warner Bros.
Бен Maul Шамма и Аня Эрлстрейм
Бен Maul Шамма и Аня Эрлстрейм
Фото: Warner Bros.
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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