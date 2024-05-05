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Умерла Галина Давыдова, звезда «Солдат» и «Часа Волкова»

Умерла Галина Давыдова, звезда «Солдат» и «Часа Волкова»
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Российский институт театрального искусства (ГИТИС) сообщил, что в возрасте 48 лет скончалась Галина Давыдова — заслуженная артистка России, доцент кафедры вокального искусства и кандидат педагогических наук. Причина смерти актрисы не раскрывается.

Давыдова была наиболее известна зрителям по ролям в сериалах «Солдаты» (шестой сезон) и «Час Волкова» (первый, третий и пятый сезоны). Впервые на экранах актриса дебютировала в 2000 году в комедии «Особенности банной политики, или Баня 2».

Галина Давыдова родилась 12 октября 1975 года в городе Советск Тульской области. Артистка получила образование на вокальном факультете Тульского колледжа искусств имени Даргомыжского. Также она была лауреатом международного конкурса во Франции.

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