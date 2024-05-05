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В Samsung Galaxy S25 появится ИИ-аккумулятор для увеличения автономности

В Samsung Galaxy S25 появится ИИ-аккумулятор для увеличения автономности
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Журналисты издания Wccftech сообщили, что в линейке Samsung Galaxy S25 появится ИИ-аккумулятор. Такое нововведение позволит увеличить автономность смартфонов на 5-10%. Отмечается, что функция никак не повлияет на производительность девайсов.

Точный принцип работы ИИ-аккумулятора не раскрывается. Однако есть предположение, что фича будет завершать ненужные фоновые задачи, которые используют ресурсные ресурсы для обеспечения более длительного резервного копирования данных.

Ранее инсайдеры заявляли, что Samsung Galaxy S25 претерпит серьёзные изменения с точки зрения дизайна по сравнению с прошлыми линейками. Также есть информация, что размер дисплея базового S25 вырастет с 6,2 до 6,36 дюйма.

Презентация Galaxy S25 должна состояться не раньше января 2025 года.

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