Умер актёр Бернард Хилл, король Теоден из «Властелина колец»

Журналисты издания BBC сообщили, что в возрасте 79 лет скончался британский актёр Бернард Хилл. Причина смерти звезды пока не раскрывается.

Хилл наиболее известен зрителям по роли короля Теодена во «Властелине колец» Питера Джексона и капитана Эдварда Смита в «Титанике» Джеймса Кэмерона. Артиста не стало всего за несколько часов до премьеры второго сезона драмы «Ответчик», в которой он исполнил одну из ролей.

За свою карьеру Бернард Хилл снялся более чем в 100 фильмах, сериалах и шоу, среди которых «Царь скорпионов», «Готика», «Призрак и Тьма», «Ширли Валентайн», «Отсчёт утопленников», «Франклин» и множество других. Ко всему прочему, в 2004 году за свои заслуги актёр получил премию от Гильдии киноактёров США.