Опубликован новый стильный постер фильма «Дэдпул и Росомаха»

Компания Marvel опубликовала новый стильный постер фильма «Дэдпул и Росомаха». На нём яркие изображения с главными действующими лицами картины нанесены на какие-то свечки.

Картина «Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

До этого режиссёр ленты Шон Леви рассказал, что «Дэдпул 3» создавался как для фанатов франшизы, так и для абсолютно новых зрителей. Поэтому посмотреть третью часть приключений знаменитого болтливого наёмника Уэйда Уилсона можно будет и без знания контекста других проектов Marvel.

Премьера фильма состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру.

Постер