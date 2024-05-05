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Опубликован новый стильный постер фильма «Дэдпул и Росомаха»

Опубликован новый стильный постер фильма «Дэдпул и Росомаха»
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Компания Marvel опубликовала новый стильный постер фильма «Дэдпул и Росомаха». На нём яркие изображения с главными действующими лицами картины нанесены на какие-то свечки.

Картина «Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

До этого режиссёр ленты Шон Леви рассказал, что «Дэдпул 3» создавался как для фанатов франшизы, так и для абсолютно новых зрителей. Поэтому посмотреть третью часть приключений знаменитого болтливого наёмника Уэйда Уилсона можно будет и без знания контекста других проектов Marvel.

Премьера фильма состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру.

Постер

Фото: Marvel

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