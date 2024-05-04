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«Ждать осталось недолго»: актёр Адам Скотт — о втором сезоне «Разделения»

«Ждать осталось недолго»: актёр Адам Скотт — о втором сезоне «Разделения»
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Американский актёр Адам Скотт дал небольшое интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором рассказал о текущем состоянии своей карьеры. Артист также затронул тему сериала «Разделение», авторы которого недавно завершили съёмки второго сезона.

Скотт не стал делиться никакими подробностями, отметив лишь, что зрителям не придётся ждать продолжения слишком долго. При этом даже примерных сроков актёр, само собой, не назвал.

Мне бы хотелось рассказать всем о том, что нас ждёт во втором сезоне «Разделения», потому что это будет очень весело. Я не могу дождаться, когда люди увидят продолжение, но я не могу сказать о нём ни слова. Второй сезон выйдет в ближайшем будущем, и я не могу дождаться, когда все его наконец увидят. Сниматься в нём было очень весело. Ждать осталось недолго.

Сериал «Разделение» дебютировал в сервисе Apple TV+ в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке, который соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. В какой-то момент обе «версии» героя начинают вести расследование деятельности корпорации.

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