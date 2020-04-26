«Свет, камера, полигоны»: фильмы и сериалы, созданные при помощи видеоигр

На современных съёмочных площадках активно применяются игровые движки как альтернатива «зелёному экрану». В частности, при создании задних фонов сериала «Мандалорец» использовался Unreal Engine. Но бывает и наоборот, поэтому мы решили собрать подборку фильмов и сериалов, снятых внутри игр. Подобные ролики называются «Машинима», некоторые из них – полностью независимые авторские произведения, другие стараются пофантазировать на тему «Что если?», расширяя сюжет оригинальных игр.

The Leet World (Элитный мир)

Творческий коллектив SmoothFewFilms известен, прежде всего, благодаря своему сериалу о жизни героев из Counter-strike: Source. The Leet World сделан при помощи Garry’s mod и рассказывает об участии террористов и спецназовцев в реалити-шоу «Элитный мир».



Соперники живут в одном доме, где двум лидерам – оперативнику Вестхаймеру и бывшему предводителю террористов Кортезу Кардиналу – предстоит подготовить свои команды к соревнованиям, решая бытовые и прочие проблемы. За всем этим наблюдает продюсер, для которого это не просто ещё один популярный медиапроект, а нечто намного большее.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале SmoothFewFilms

Шоу богато на запоминающихся персонажей, забавные шутки, крылатые фразы, и неожиданные повороты сюжета. Авторы отлично обыграли игровые моменты в рамках придуманной ими вселенной. Режим с разминированием бомбы – это главное соревнование проекта, победитель двух карт забирает все лавры, а читы в «Элитном мире» – аналог наркотиков. Всего вышло два сезона, история закончена и не обрывается на полуслове. В 2015 году создатели выпустили трейлер продолжения, но дальше него дело не пошло.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале SmoothFewFilms

Civil Protection (Гражданская оборона)

Сериал во вселенной Half-life о трудовых буднях рядовых сотрудников гражданской обороны. В каждом эпизоде два глуповатых напарника патрулируют улицы и разговаривают на разные темы, обсуждая жизнь под диктатурой инопланетян, коллег по работе и последние новости.



Дежурства часто бывают скучными, поэтому главные герои любят подурачиться, попадая в комичные ситуации. Например, однажды одному из них пришла идея осмотреть весь город прыгнув на крышу поезда.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Accursed Farms

Создатель шоу Росс Скотт не боится экспериментировать, добавляя новые форматы, вроде «Спроси Гражданскую Оборону», где персонажи отвечают на письма жителей Сити-17 или рассказывают, как безопасно провести Хэллоуин. Иногда он и вовсе меняет жанр, превращая комедию в настоящий хоррор.

Vae Victis (Горе побежденным)

Многосерийный фильм, посвящённый важному второстепенному герою мира Half-life – Барни Колхауну. По сюжету человечество смогло одолеть захватчиков Альянса, а Барни взял под командование силы «Гражданской Обороны», чтобы они избавились от оставшихся чудовищ.



На очередной миссии отряд Колхауна несёт потери, и главный герой серии Гордон Фримен решает уничтожить всё живое на территории операции, несмотря на то, что его друг из «Черной Мезы» всё ещё там. После смерти своего командира предводители Колхауна начинают мстить убийце, устраивая переворот.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале KuubiBest

В это время дух Барни путешествует по мультивселенной, рассуждая о войне и своей жизни, в конце приходя к неожиданным выводам.



Vae Victis – одна из самых сильных работ в плане драмы и общего посыла. Классическая история о том, как власть меняет людей. Но главное здесь – размышления о бытие и целесообразности конфликтов, а подается всё с разрушением четвёртой стены.

Saxxy Awards и Dota 2 Short film Contest

Не зря три вышеупомянутых проекта завязаны на играх Valve. Компания всячески поддерживает творчество своих фанатов, устраивая ежегодные фестивали короткометражного кино, созданного на их движке, либо на тему их игр.



В 2012 году Valve и вовсе решила облегчить жизнь аниматорам, выпустив Source Filmmaker – бесплатную программу для создания роликов на Source. С тех пор качество контента заметно выросло, а энтузиасты не перестают радовать своими работами.



Так, главный приз Saxxy Awards 2016 года взяла короткометражка «Прибытие», возвращающая в Half-life одного старого знакомого – капрала Адриана Шепарда.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Sheath Entertainment™

Dota 2 Short Film Contest проходит во время каждого The International. Любой желающий может прислать свою работу на конкурс, а сообщество путём голосования выберет победителя.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Portability

Представленные ролики лишь примеры. Если они вас заинтересовали, поищите на YouTube и другие. Поверьте, там много достойного материала.

World of Warcraft Machinima

Поклонники World of warcraft очень креативные люди, они пишут песни по мотивам любимой игры, готовят еду из мира Азерота, создают потрясающие косплеи, с максимально дотошным переносом виртуальной брони и, конечно же, творят чудеса с анимацией.



Ролики по WOW исчисляются сотнями – от короткометражек до полного метра. Причём создатели не ограничиваются только кинематографом. В виде машинимы выходят музыкальные клипы, новостные выпуски и так далее.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Jay The Bard

Терминатор 2 в GTA V

С помощью игр и правильного подхода можно не только реализовать собственные сценарные идеи, но и почувствовать себя в шкуре знаменитого режиссёра.



В 2017 году российский модер Михаил Крамер полностью перенёс в GTA V культовую картину Джеймса Кэммерона «Терминатор 2: Судный день». Михаил воссоздал все сцены фильма, повторив оригинальную операторскую работу и освещение.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале KRAMER'S MEDIA

На это ушло несколько лет, но результат определённо того стоит. Сейчас Крамер продолжает делать ролики в GTA, копируя знаменитые сцены из фильмов.