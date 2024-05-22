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Google добавит рекламу в ответах ИИ в поисковике

Google добавит рекламу в ответах ИИ в поисковике
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По данным издания The Verge, Google начёт показывать рекламу в ответах с ИИ. Сама корпорация заявила, что планирует начать тестирование для пользователей из США в ближайшее время.

В примере, опубликованном Google, реклама с искусственным интеллектом показывается ответом на вопрос: «Как убрать морщины с одежды?» Под предложениями, созданными искусственным интеллектом, появился новый раздел «Спонсируемый» с каруселью, в которой показан спрей от морщин, который можно купить Walmart и Instacart.

По мере развития мы будем продолжать тестировать и осваивать новые форматы, получая отзывы от рекламодателей и отрасли.

Google заявляет, что будет показывать рекламу тогда, когда «она соответствует как запросу, так и информации в обзоре искусственного интеллекта».

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