Война, хаос и викинги. Чем Assassin's Creed Valhalla уже покорила игроков

30 мая Ubisoft анонсировала новую часть своей главной серии Assassin's Creed, которая получила подзаголовок Valhalla. Ходившие ранее слухи оказались правдой, ведь сеттинг игры сконцентрируется на истории викингов и завоевании ими английских королевств. Судя по первой информации, в игре будет предостаточно интересных нововведений. В этом материале мы собрали все подробности игры, наши предположения и пожелания по поводу новой части Assassin's Creed.



Отказавшись от ежегодного выпуска новых частей, Ubisoft смогла уделить проработке их качества и масштаба больше внимания. Это было заметно по двум предыдущим играм. Valhalla продолжит двигаться в выбранном векторе, когда каждый следующий выпуск серии должен удивлять.



Впрочем, сеттинг викингов не стал слишком большой неожиданностью. Среди фанатов он был одним из самых популярных предположений для следующей части. Да и намеков с момента релиза Assassin’s Creed Odyssey хватало. Однако скандинавская культура хранит в себе множество интересных особенностей и жутких тайн, так что эпоху Ubisoft выбрала однозначно любопытную.

Фото: Ubisoft

События игры развернутся в IX веке. Стартует сюжет в Норвегии, но большая его часть пройдёт в королевствах Англии. Их обещают досконально проработать, среди них числятся Восточная Англия, Мерсия, Нортумбрия и Уэссекс. Будут в игре и большие города, основные из них – Лондон, Уинчестер и Йорк. Отдельные поселения вы можете захватить под свой контроль, чтобы усилить влияние викингов на выбранной территории.



Само собой, просто так викингам отбирать земли никто не позволит. Основной конфликт сконцентрируется на вражде поселения главного героя Эйвора (может быть как мужчиной, так и женщиной) и английского короля Альфреда. В Ubisoft не хотят делать персонажей однозначно плохими или хорошими, так что нас вновь ждёт серая мораль, которую разработчики, к примеру, активно продвигали в Assassin’s Creed III. Главное, чтобы сценарий сумел выстроить грамотную структуру повествования, разбавив её яркими ситуациями и неожиданными поворотами, чтобы история Valhalla запомнилась надолго.

Фото: Ubisoft

Уже известно, что мы увидим, как расцвет поселений викингов, когда победы у них следовали за поражениями, так и упадок из-за непрекращающихся атак англичан. При таком раскладе поселение Эйвора станет для вас настоящим домом, а все его жители – большой семьёй. В превью издания Eurogamer основное поселение сравнили с «Нормандией» из Mass Effect. То есть вы постоянно будете возвращаться в него, улучшать его, общаться с товарищами и играть в мини-игры. Например, можно будет поучаствовать в особом словесном поединке – флютинге.



Даже сама структура игры изменится. Если раньше игрока забрасывало в большой открытый мир, который нужно было постепенно исследовать, то в Valhalla именно поселение главного героя станет главным сюжетным центром. Его судьба окажется в ваших руках. Нелинейность из предыдущей части Assassin's Creed никуда не денется, так что будьте готовы принимать важные решения, которые окажут влияние на всю историю игры.

А вот другие RPG-элементы обещают немного ослабить. В особенности это касается привязки сложности к уровню персонажа, ведь раньше некоторых врагов невозможно было убить без долгой и нудной прокачки. В Valhalla всё будет больше зависеть от способностей игрока и уникальных умений, которые Эйвор получит по ходу прохождения.

Фото: Ubisoft

Боевую систему хотят «утяжелить», чтобы каждый удар ощущался лучше и больше подходил под суровый нрав викингов. В игру вернутся щиты и скрытый клинок, на отсутствие которых некоторые игроки жаловались во время прохождения Odyssey. Также Ubisoft обещает показать в игре и другие классические атрибуты ассасинов, которых не было в последних двух частях. Но трейлер пока никак не раскрывает, как викинги связаны с древним орденом убийц.

Как-то переработать обещают миссии в настоящем времени, с которыми в Assassin's Creed уже давно большие проблемы. Если во времена второй и третьей части они играли важную роль и показывали, как изменилось противостояние ассасинов и тамплиеров в современности, то последние несколько частей история корпорации «Абстерго» будто топчется на месте. Ubisoft хочет вдохнуть в неё новую жизнь, однако подробностей не разглашает.

Фото: Ubisoft

Большой акцент снова сделают на мифологии, как это было в Odyssey. Скандинавские мифы и легенды – крайне интересная тема для исследования, которая к тому же находится на подъёме после успеха новой части God of War. Но вполне вероятно, что все основные стычки с божествами припасли для DLC, как это было в случае двух предыдущих частей.

Охота из Valhalla никуда не исчезнет, на отлов редких животных вновь можно будет потратить многие часы. А вот значение морских сражений станет существенно меньшим. Маленькие лодки викингов не способны атаковать врагов, их используют в основном для быстрого нападения или отступления. Это может огорчить фанатов, которые полюбили морские сражения ещё с третьей части. Зато вернётся социальный стелс, вокруг которого были построены первые части серии.

Фото: Ubisoft

Из более мелких подробностей: главный герой может брать по оружию в каждую руку, причём в выборе его никто не ограничивает. Можно остановиться хоть на двух щитах. Систему прокачки переделали с нуля, а если вы найдёте снаряжение, которое вам очень понравилось, то можно будет пройти с ним игру до конца благодаря его постоянному улучшению. Вместо орла для исследования местности главный герой будет использовать ворона. Причём в Ubisoft хотят, чтобы игроки меньше ориентировались на интерфейс с контекстными подсказками и больше – на то, что увидят лично.

Кооператива в игре не будет, пускай о нём тоже ходили слухи. На задания главный герой сможет брать с собой только неигровых персонажей. Однако некие онлайн-возможности Ubisoft всё-таки введёт в игру. К примеру, друзьям можно будет отправить образ своего викинга. Возможностей в редакторе персонажей обещают огромное множество.

Фото: Ubisoft

На словах всё звучит очень здорово. Оценить кусочек Assassin's Creed Valhalla можно будет уже 7 мая, когда на трансляции Inside Xbox покажут первые геймплейные кадры игры. Релиз запланирован на осень 2020 года. Причём игра выйдет не только на PlayStation 4, Xbox One и PC, но и на консолях следующего поколения – PlayStation 5, Xbox Series X и даже в сервисе Google Stadia.



Разработчикам осталось только исправить главные недостатки «Одиссеи». В основном они касаются открытого мира, который был безумно красивым, но пустым. В Средневековой Англии хочется увидеть безумно красивые места, которые так и будут побуждать их исследовать. И чтобы наградой становились не унылые сундуки, а запоминающиеся встречи и ситуации.

Проблему с градацией уровней в Ubisoft уже пообещали исправить, остаётся только ждать и верить, что это окажется правдой. Хотелось бы увидеть и харизматичных персонажей в поселении главного героя, а также правдоподобную симуляцию жизни викингов. Для примера возьмём лагерь из Red Dead Redemption 2. В нём постоянно что-то происходило, а персонажи выделялись из серой массы. За счёт этого к ним вырабатывалась искренняя привязанность. Чего-то подобного хочется и от Assassin's Creed Valhalla.

Фото: Ubisoft

Некоторые вопросы есть и к сюжету, который в предыдущих частях серии существенно провисал и стопорился ближе к концу. Так что сценаристам игры важно выдержать баланс между захватывающей основной кампанией и дополнительными миссиями во время исследования мира. И мы всё ещё ждём развития сюжета в современности.

В остальном Assassin's Creed Valhalla уже выглядит отличной игрой. Ubisoft долгие годы оттачивала своё мастерство, чтобы регулярно радовать игроков увлекательными экскурсиями в различные исторические эпохи. Новая часть Assassin's Creed не изменяет традициям серии и выглядит как минимум впечатляюще. Так что усиленно ждём её релиза и готовимся стать чуть ближе к удивительному миру викингов.