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Стартовали съёмки детективного триллера «Чёрная графиня» с Кириллом Кяро

Стартовали съёмки детективного триллера «Чёрная графиня» с Кириллом Кяро
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» обратило внимание, что онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания Legio Felix приступили к съёмкам восьмисерийного детективного триллера «Чёрная графиня».

Сюжет расскажет о том, как в Москве и Санкт-Петербурге целый год гремит сенсационное театральное событие, которое смывает границу между художественным вымыслом и действительностью. Каждый спектакль – штучная работа, созданная под конкретного зрителя и продуманная до мелочей целой командой сценаристов, психологов и актёров под руководством талантливого режиссёра. Однако когда очередное шоу идёт не по сценарию и приводит к трагической гибели одного из актёров, труппа, администрация и зритель оказываются изолированными от внешнего мира.

Фото со съёмок

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Режиссёрами-постановщиками проекта стали Илья Куликов и Иван Корвин, а продюсерами – Андрей Семёнов, Сергей Шишкин и Эльвира Дмитриевская.

В актёрском составе сериала – Юрий Чурсин, Кирилл Кяро, ⁠Александра Власова, Олег Васильков, ⁠ ⁠Екатерина Волкова, Евгений Серзин и многие другие.

Премьера «Чёрной графини» в Okko запланирована на 2025 год.

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