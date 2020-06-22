Русский стример не спал 60 часов и создал карту для Counter-Strike. Фанаты игры в восторге

Ричарда UselessMouth Чиркина знают многие любители видеоигр в России. В начале 2010-х он стал одним из самых популярных блогеров страны: быстро набрал миллион подписчиков на YouTube, пачками записывал летсплеи по Minecraft и Happy Wheels и неплохо (по тем меркам) зарабатывал.



За несколько лет всё поменялось. На смену роликам на YouTube пришёл Twitch с прямыми трансляциями. Подстроиться под нынешние реалии смогли не все звёзды русского видеоблоггинга. UselessMouth, впрочем, и не пытался: выше желания удержаться на пике популярности Ричард ставил собственные хотелки.

Три года назад он удалил свой канал с двумя миллионами подписчиков и решил двигаться дальше. Юзя стал стримить на Twitch и пытаться реализовать мечту попробовать себя в разработке игр. В конце прошлого года бывший видеоблогер заявил о создании соревновательной карты для Counter-Strike: Global Offensive и дал себе на это пять месяцев. До 16 марта.

Ричард UselessMouth Чиркин или просто Юзя

Как это часто бывает, за день до предполагаемого релиза карты Drone оказалось, что времени не хватило. Проблему Ричард решил просто — взял волю в кулак и запустил стрим, который продолжался более 60 часов. Всё это время он не спал, успел поправить баги, пообщаться со зрителями и доделать текстуры. Лишь загрузив карту в Steam, он завершил эфир и ушёл спать.



Несмотря на сжатые сроки, Юзе удалось реализовать большинство своих задумок. Например, автор Drone сумел поиграть с освещением и тенями, в частности, с движениями ламп и воды, которые не всегда используют разработчики локаций в CS:GO. Ещё несколько свежих новинок хорошо работают именно на подобных картах с обезвреживанием бомбы.

По словам автора карты, самым трудным было начало. Разобраться, каким образом работают те или иные вещи в игре не так просто, а в Сети можно найти лишь минимальную документацию по программированию на Source. Только на подготовку у стримера ушёл почти месяц.

Не меньше времени занимает и детальная разработка каждого участка локации. Прострелы, гранаты, подсадки — стоит всегда помнить, что в любом месте игрок может совершить до десятка разных действий, некоторые из которых должны работать по-особенному. Именно поэтому играть на давно известных картах интересно даже спустя столько лет.

В итоге карта, в которую действительно было вложено столько сил и времени, пусть и делал её один человек, смогла навести шуму в комьюнити. Пока Ричард отсыпался, в мастерской Steam и на форуме Reddit успели отметить преимущества Drone — главными достоинствами карты считают концептуальность и новые идеи. Любители CS:GO из разных стран отмечали, что с удовольствием играли бы в неё постоянно, если разработчики решатся добавить её в соревновательный пул.

Видео можно посмотреть на YouTube-канал UselessMouth.

Правда, особой надежды на это пока нет. Несмотря на то, что карта Drone быстро стала одной из самых популярных работ пользователей, Valve не уделяют проектам из мастерской достаточного внимания. Однако всегда можно загрузить её и поиграть в основном клиенте.