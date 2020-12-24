Новые звёзды интернета. 10 русскоязычных стримеров Twitch, набравших популярность в 2020-м

Глобальный локдаун весной этого года запер миллионы людей в своих домах, что позволило Twitch обрести огромное количество зрителей и обновить собственный рекорд по числу активных пользователей. Топовые стримеры стали известны всему интернету – теперь лидеров прежде скромного сегмента узнает любой, у кого есть компьютер или смартфон.
Популярным каналам удалось поднять свой онлайн ещё выше. Во время первой волны пандемии на Twitch также заглядывали спортсмены, музыканты и политики. Однако русскоязычный раздел главного сайта для онлайн-трансляций пополнили и десятки новых русскоязычных талантов, которые стали безумно популярны в 2020-м.
Вячеслав buster Леонтьев – 1,5 млн подписчиков
Свой канал Вячеслав создал ещё пять лет назад, но трансляции вёл крайне редко. Активно стримить он начал в прошлом году, собирая по 1-2 тыс. зрителей – уже неплохой результат. Популярность buster помогли набрать высокий скилл в популярных шутерах, совместные эфиры с Olyasha и харизма, за которую его и любят, и критикуют.
В марте его средний онлайн составлял чуть более 11 тысяч человек, но в следующем месяце вырос до 28 тысяч зрителей. Сейчас это самый популярный русскоязычный стример на Twitch, набравший рекордное количество подписчиков за год. А в ноябре buster установил ещё одно достижение – за шоу-матчем по CS:GO на его канале одновременно следили более 122 тысяч человек.
Вадим Evelone192 Козаков – 1,2 млн подписчиков
Первые трансляции Вадима Казакова по CS:GO в 2017 году смотрели десятки человек. Канал медленно развивался, но резкий подъём произошёл после выхода Fortnite, где эмоциональный парень смог реализовать и высокий личный скилл, и талант стримера. Во время чемпионата мира в прошлом году он смог собрать более 20 тысяч зрителей – это стало настоящим шоком.
Если к началу весны Вадима смотрели всего 5-6 тысяч человек, то во время карантина показатели выросли в десять раз. Теперь, когда Вадим запускает трансляцию, за ним в среднем наблюдает по 30-50 тысяч, а во время ивентов и специальных эфиров это число увеличивается ещё вдвое. Жаль, что Вадиму с трудом удавалось соблюдать правила платформы: он был вынужден перейти на YouTube, так как его канал на Twitch был заблокирован навсегда.
Дмитрий Dmitry_Lixx Лиханов – 480 тыс. подписчиков
Ещё один русскоязычный стример, который стал известен благодаря Fortnite. Карьеру Дмитрий Лиханов начал в 2018 году, экспериментируя с форматами на YouTube: прохождения игр, обзоры и так далее. Некоторые ролики даже сейчас не смогли набрать тысячу просмотров, но вот катки в Fortnite заходили неплохо. В прошлом году Lixx стал вести эфиры на Twitch, которые иногда собирали несколько сотен зрителей.
В этом году Дмитрий продолжил развитие канала и смог увеличить средний онлайн за счёт коллабораций с другими известными стримерами. Количество фолловеров на его Twitch-канал приближается к отметке в полмиллиона, эфиры собирают десятки тысяч зрителей, а вот YouTube давно заброшен: последнее видео появилось там более полугода назад.
Наталья GENSYXA Бердникова – 515 тыс. подписчиков
Наташа завела канал на Twitch ещё несколько лет назад, но стримы по CS:GO и другим шутерам довольно долго не могли набрать популярность. И хотя девушке к началу 2020 года удалось поднять свой онлайн до 300-500 зрителей в пике, настоящая слава пришла к ней весной.
Кто-то говорит, что GENSYXA стала популярной лишь за счёт общения с другими топовыми стримерами из этой подборки. Но вместе с этим стоит отметить, что девушка действительно любит игры, чем и смогла привлечь аудиторию. Наташа круто играет и может поддержать любую тему – вероятно, поэтому её трансляции теперь собирают несколько тысяч зрителей.
Павел Sfory Котенко – 430 тыс. подписчиков
Довольно известный на YouTube игровой стример, который долго не мог набрать популярность на Twitch. Например, в прошлом году лишь несколько его эфиров смогли собрать более двухсот человек, но в 2020-м он продолжает набирать популярность и на твиче, одновременно поддерживая другие платформы. Стримит Overwatch, VALORANT и Genshin Impact, хоть и крайне нерегулярно, поэтому его популярность со временем снижается.
Иван StRoGo Шурпатов – 365 тыс. подписчиков
Первые эфиры Иван Шурпатов провёл на Twitch в начале 2019 года. Игры всё те же – популярные шутеры Counter-Strike и Fortnite. Широкой аудитории стал известен этой весной, когда стал проводить совместные трансляции с Evelone, Buster и другими более известными стримерами. Теперь его эфиры редко собирают меньше десяти тысяч человек, а сам StRoGo продолжает радовать фанатов своим ярким геймплеем.
Дмитрий Recrent Осинцев – 300 тыс. подписчиков
23-летний москвич увлекался шутерами с детства. Несколько лет назад Дмитрий Осинцев пробовал свои силы в соревновательном Overwatch, затем перешёл в PUBG, где даже достиг определённых успехов. В прошлом году выступал в составе NAVI, заодно раскручивая свой Twitch-канал. Уже тогда его смотрели около тысячи человек одновременно.
Скачок популярности канала в 2020-м можно связать с переходом в новую «королевскую битву». Последние несколько месяцев Дмитрий стримит COD: Warzone и считается одним из лучших СНГ-игроков. Его стримы в декабре стали собирать в среднем более 4 тысяч человек.
Дарья yuuechka Воскресенская – 270 тыс. подписчиков
Даше помогло стать популярной увлечение аниме. Сначала её приглашали на озвучку некоторых тайтлов, а затем девушка стала вести тематический «Инстаграм». Всё пришлось менять после блокировки аккаунта, и с марта прошлого года yuuechka завела Twitch-канал. В игры она почти не играет, зато много общается со зрителями, радуя их косплеями на известных (и не очень) аниме-персонажей. Сейчас на её трансляции заходит по несколько тысяч человек.
Юля by_owl Ивлеева – 180 тыс. подписчиков
Каналу Юли Ивлеевой скоро исполнится четыре года. Большую часть этого времени страничка на Twitch интересовала лишь пару сотен человек в день, однако девушка стримила почти каждый день, большую часть времени проводя в Dota 2 или общаясь с чатом. Во время пандемии by_owl тоже смогла привлечь новых зрителей за счёт совместных трансляций. Вот уже полгода за эфирами Юлии в среднем наблюдают по 2-3 тысячи человек одновременно.
Ксения fasoollka Гузаева – 165 тыс. подписчиков
Завершает нашу подборку ещё одна милая стримерша, которая может занести 2020 год себе в актив. При этом набрать популярность Ксении (или просто Фасольке) помогли не только друзья с канала Modestal, но и собственное очарование вместе с уютными посиделками с чатом.
Правда, в игры девушка почти не играет, занимая эфирное время ответами на вопросы или просмотром видео. Но это не помешало ей набрать популярность. Число зрителей только растёт: если год назад её стримы собирали 100-200 человек, то теперь – в 10 раз больше.
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