Много болтовни, мало драк. Каким вышел фильм Mortal Kombat

8 апреля в России состоялась премьера нового фильма по вселенной Mortal Kombat. Мы сходили на фильм в тот же день, хотя пришлось постараться, чтобы достать билеты. Сумел ли фильм оправдать ожидания? Понравится ли он и фанатам, и новичкам? Представляем три разных мнения от трёх разных авторов. Внимание!!! Во время прочтения статьи можно словить спойлеры.

Денис Абрамов, автор раздела «Киберспорт» на «Чемпионате»

Я огромный фанат «Мортал Комбата». Он входит в список моих самых любимых франшиз. Естественно, я смотрел по нему все фильмы и мультфильмы, а также играл во все основные части и спин-оффы. Поэтому я с огромным нетерпением ждал новую экранизацию, где, о господи, наконец-то появились кровища и фаталити. Но и другим она тоже удивляет, причём как самым приятным, так и не самым приятным образом.



Не буду в деталях рассказывать сюжет, это наверняка сделают за меня другие, но поделюсь абстрактными впечатлениями. Вместо нескольких сторилайнов сценаристы сфокусировались на ключевом элементе франшизы — том самом турнире, на котором вершатся судьбы всех окружающих нас параллельных миров.

Однако они допустили огромное упущение — не показали сам чемпионат. Его обсуждения витают в воздухе, и он как бы постоянно рядом, но до самого дела никак не доходит, все разборки происходят вне его. Из-за этого сценарий ощущается весьма странно. Зачем так активно нагонять саспенс и готовить зрителя к тому самому ивенту, а затем вообще не показывать его?

Если вы внимательно читали истории персонажей Мортал Комбата на различных вики-страницах и в описаниях игр, то будете интересно удивлены. Именно интересно, а не приятно или неприятно. Авторы позволили себе очень много вольностей и отхождений от канона, от некоторых из которых может возникнуть диссонанс. Некоторые герои, например, «перепутали» своё мировоззрение и оказались не на той стороне. Что мне, как фанату, на самом деле понравилось. Потому что по миллионному разу прогонять одних и тех же героев по одинаковым рельсам было бы скучно.



Авторы ленты интересно объяснили, откуда у каждого ключевого персонажа франшизы есть магические силы. Вы вообще задумывались, почему Лю Канг умеет швырять огненные шары, а Соня — создавать энергетические кольца? Оказывается, при рождении у некоторых людей появляется метка избранного. Это индикатор, которым отмечаются будущие защитники Земли. Впоследствии бог грома Рейден приглашает их в свой храм и обучает боевым искусствам, а также помогает открыть «аркану» — внутренний источник сил, дарующий необычные способности.

Теперь к самому главному — боям. Они получились отличными, но их чертовски мало. Есть как замесы в стиле «Один сильный герой против нескольких миньонов», так и эффектные дуэли один на один. Хореография боёв выполнена на высшем уровне, оператор умело вылавливает самые сочные удары, а кровь наконец-то выливается целыми вёдрами. Есть даже несколько фаталити, причём очень канонических.

Идти ли на фильм, если вы не фанат «Мортал Комбата»? Я думаю, да, потому что это бодрый боевик на пару часов, который будет развлекать вас всеми современными способами. Красочными битвами со спецэффектами, знакомым с детства саундтреком, любимыми героями в кадре, постоянными шутками от Кано (он здесь даже более мерзкий, чем обычно) и мотивационными спичами от главного героя.

Артём Ращупкин, редактор раздела «Киберспорт» на «Чемпионате»

На фильм я пошёл вместе с женой. И если я заранее знал лор игры и историю каждого персонажа, то она почти не понимала, кто есть кто. Она, конечно, играла в этот файтинг, но далеко не за всех персонажей. Её знание об игре ограничивалось Скорпионом, Саб-Зиро и вон тем мужиком со светящимися синими глазами и шляпой. И вот для таких, как она, фильм получился отличным. Потому что в нём объясняется всё — как зовут персонажа, какими спецприёмами он обладает и какую роль во вселенной играет. Это касается не всех персонажей, представленных в фильме, но многих. То есть любой человек, хоть краем уха слышавший о существовании этой игры, не будет сидеть в кресле с удивлённым лицом. На новую аудиторию, видимо, и рассчитан этот фильм.



Я просто вкратце пройдусь по плюсам и минусам и для начала побуду в роли зануды. Во-первых, из того, что лично мне не понравилось, так это то, что авторы потратили слишком много времени на болтовню и юмор, который при этом держится на одном персонаже, забыв про самое главное: это фильм по игре, где драки — это главное! И если бы не было такого персонажа, как Кано, который на протяжении всего фильма всех стебёт и троллит, то было бы совсем всё грустно. По сути, он вытягивает все эти растянутые донельзя диалоги, с которыми авторы явно переборщили.

Драки поставлены прилично, с потрясающим визуалом — тут можно только поаплодировать. Но, понимаете, их в этом фильме мало, как я уже сказал выше, их не хватило лично мне. А ещё они вышли короткими. Каждая сцена с драками — это условно несколько ударов, за которыми следует финишное фаталити. Да и были бы эти драки ещё честными. Злодеев изначально поставили в невыгодное положение: их побеждают числом, а не умением. Им не дали не только шанса на успех в файтах, им не дали даже толком раскрыться.

Одного из самых популярных персонажей серии Горо показали лишь в трёхминутной схватке. Рептилия откисает так быстро, что новички даже не успевают понять, что это за существо. Милена представлена как какой-то рядовой персонаж, да ещё и в изменённом виде, хотя это легенда серии. Армия колдуна Шан Цунга, который в фильме представлен как император Внешнего Мира (но мы-то знаем, кто настоящий император), понесла гораздо большие потери, чем армия положительных героев, сражающихся за Землю. Поэтому и возникает чувство, что все они были добавлены в фильм в качестве камео за исключением одного Саб-Зиро. Имеются вопросы и к появлению в картине некоторых персонажей. Складывается ощущение, что Нитара и Рейко присутствуют в экранизации чисто для числа. Если б их не было, то от их отсутствия фильм ничего бы не потерял.

Разочаровали меня и локации. Если в самом первом фильме каждая локация была проработана до мельчайших деталей и сочетала в себе множество гармоничных атрибутов, то в современной картине такого нет. Есть только скучные и однообразные пустыни и пещеры. Ах, и да. Саундтрек… Авторы уверяли, что в фильме будет присутствовать легендарная композиция Techno Syndrome. Она в фильме присутствует — нас не обманули. Но как она представлена и на каком моменте фильма. Мне, если честно, её не хватило.



Сюжет — простенький и банальный. Как по мне, в этом нет ничего удивительного. Это же файтинг! Сценаристы переписали сюжет с нуля, так что с классическим повествованием он имеет мало общего. История крутится вокруг Коула Янга — бойца MMA, который пытается понять суть своей метки на груди и оказывается втянут в конфликт между Внешним Миром и Земным Царством. Бойцы из Внешнего Мира выиграли уже девять битв, и им не хватает лишь одной битвы, чтобы заполучить власть во вселенной. Правда, Шан Цунг решает сыграть нечестно и приказывает Саб-Зиро уничтожить бойцов Земного Царства ещё до начала турнира. Естественно, никакого турнира вам не покажут — довольствуйтесь местечковыми разборками. Причём о нём постоянно говорят, но показывать его не собираются. А смысл говорить о том, чего не будет?

По всем перечисленным недостаткам может показаться, что фильм вышел таким себе, но это вовсе не так. Поверьте, не всё с этим фильмом так плохо. Мне есть за что пожурить его и есть за что его похвалить. Во-первых, хочется сказать спасибо авторам за то, что они добавили кучу пасхалок и отсылок. Коронные фразочки типа Fatality, Finish Him и Flawless Victory на месте. А когда гарпун пронзает противника, то Скорпион выкрикивает: «Иди сюда!». Да, они перевели легендарное Get Over Here. Плохо это или хорошо — хм, даже не знаю. В то же время, если вы оставляете остальные фразы без перевода, то зачем тогда переводить Get Over Here?

Авторы даже постебались над неправильным написанием смертельной битвы. Хочется похвалить их и за большое уважение к спецприёмам героев. Они не только повторили их с маниакальным вниманием к деталям, но и постарались объяснить их наличие и важность для серии. В-третьих, сыгравшие Саб-Зиро, Скорпиона и Кано актёры выложились по полной и идеально вписались в новую историю. Эти персонажи получились максимально интересными и правдоподобными, чего нельзя сказать про Рейдена, которому не хватило фактурности. А про драки я уже сказал выше — их мало, но они поставлены стильно и зрелищно. Кишки, кровь, оторванные конечности — всё это есть, всё это выглядит зашибенно.



Подытожив всё вышесказанное, можно сделать вывод: этот Mortal Kombat смотреть можно и нужно. Этот фильм — лучшее, что случалось с серией после экранизации 1995 года от Пола Андерсона. Да, очевидные минусы сильно бросаются в глаза. Да, некоторых культовых злодеев сильно обделили вниманием. Да, сюжет до невозможности банален и где-то нелогичен. Да, от местных локаций пахнет тоской. Но, блин, от этого фильма не хочется блевать. Безупречная игра актёров, крутая постановка боёв и безупречный визуал держат тебя в кресле до самых титров. Остаётся лишь верить, что самое вкусное нам оставили на потом, а эта была лишь маленькая затравка перед теми чудесами, которые предстоит увидеть в сиквеле.

Равиль Зиганьшин, автор раздел «Киберспорт» на «Чемпионате»

Признаюсь честно, я и близко не фанат Mortal Kombat. В детстве играл на первой PlayStation в какие-то части, отдельные игры про Саб-Зиро и Джакса, но дальше мы с файтингами разошлись и не встречались долгие годы. Но как бы равнодушно я ни относился к дракам и вселенной смертельной Битвы, трейлер зацепил меня мгновенно: знакомые персонажи и фразы, крутые спецэффекты, какой-то сюжет и жестокость, без которой эта игра не была бы собой, да, я про сцену с оторванными руками Джакса. Трейлер ещё не закончился, но я уже знал, что обязательно посмотрю этот фильм.



Было заметно, что во время карантина зрители изголодались по интересным фильмам. Обычно я стараюсь попасть на поздние сеансы, чтобы наслаждаться только лентой, а не бубнежом зрителей и бесконечным чавканьем, уж очень сильно это раздражает и отвлекает от просмотра. Но в этот раз, сев покупать билет, мне стало плохо: практически на все сеансы залы оказались забиты под завязку. На фильм пришлось идти почти в час ночи, но даже при таком условии зал смог заполниться наполовину. В общем, посмотреть битву хотели все. И она не разочаровала и вряд ли разочарует, если вы, как и я, знакомы с вселенной Mortal Kombat лишь поверхностно. Не могу говорить за истинных фанатов, те наверняка найдут моменты, к которым можно придраться, но лично мне фильм понравился. Я не ждал от него ничего, кроме захватывающего мордобоя, и получил всё, что хотел.

Сюжет разворачивается вокруг бойца MMA Коула Янга, в жизни которого настали нелёгкие времена: когда-то он забирал чемпионские пояса, а теперь сражается в местечковых боях за пару сотен баксов… да и в тех проигрывает. Жизнь мужчины меняется в одночасье, когда на него и его семью нападает Саб-Зиро. Пришёл она за беднягой не просто так, Коул — избранный — потомок одного из лучших ниндзя Ханзо Хасаши, а знак в виде дракона, который он носит с рождения, даёт право Коулу участвовать в смертельной битве, от исхода которой зависит судьба человечества. Весь фильм выстраивается вокруг избранника, ведь именно он, согласно пророчеству, станет нашим спасителем.



Создатели фильма несут нас по сюжету стремительно. Вам не будут детально разжёвывать историю каждого персонажа, здесь всё достаточно просто: есть добрые воины-защитники, есть злодеи-угнетатели, которые хотят поработить мир — типичная схватка добра и зла.



Сценаристы поступили мудро, добавив в ленту небольшое количество персонажей, да ещё и знакомых каждому. Вы не смотрели фильм, но уже приблизительно знаете, кто такие Джакс или Саб-Зиро. Образ героя автоматически выстраивается у вас в голове, ты давно не играл в Mortal Kombat, но помнишь их фразы и способности.



К некоторым имбовым приёмам из игры есть смешные отсылки, что, несомненно, греет душу. Греет и то, что в фильме о боях насмерть нашлось место юмору: герои не будут весь фильм беседовать о благородстве и судьбе с хмурыми мордами, большая часть диалогов заставит вас улыбнуться, а некоторые персонажи даже развеселят.

Здесь не будет и аниме сражений на полтора часа, все драки проходят быстро и не успевают надоесть: вот сразились одни, а вот уже и новый поединок. От аниме осталось лишь превозмогание, когда герой сначала получает по шапке, но потом в нём просыпается сила, и он вдруг начинает побеждать… что тут говорить, вы видели подобное тысячу раз.



Но! При всём юморе, отсылках и динамичности не обошлось без недостатков. Моментами видно, что сцены драк выглядят дёшево, хотя они не портят впечатления от общего месива. Локации для сражений могут использоваться повторно. Если с первой дракой всё предельно понятно, то зачем она используется второй раз — понять тяжело.

Особо грустно становится в титрах, когда начинает играть главный мотив серии, знакомый каждому. «Почему его не было в фильме?»‎ — мгновенно пролетела мысль. А потом ты и вовсе понимаешь, что не помнишь музыкального сопровождения всей ленты.

Есть клишированность: опять лишь избранный может спасти мир от сил зла, ах, да, избранный у нас не только Коул, в мире хватает и других людей со знаком дракона. Этот знак или аркана, как её называют в фильме, даёт возможность использовать суперспособности: Лю Канг извергает огонь, Кано стреляет лучом из глаза, но значение этой избранности кажется смешным, когда обычный человек может легко выбить дурь из избранного и забрать себе метку, убив её обладателя. Но получить метку мало, суперспособность в себе надо открыть! Некоторые герои тратят на это немалую часть фильма, пытаясь разобраться в себе и пробудить силы в сражениях, а кто-то делает это за пару минут… да ещё и за кадром. К чему было создавать такие мучения? Вопрос открыт.

Минусов хватает, но я и не ожидал от фильма шедевра. Сюжет в подобном творении можно отбросить на второй план, ведь он просто является прелюдией к мордобою. Меня интересовали захватывающие драки — я получил их. Отличный фильм для одноразового просмотра, но культовым ему стать не суждено.