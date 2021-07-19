Все подробности о Tom Clancy's XDefiant — новом F2P-шутере от Ubisoft
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Rainbow Six встречается с Overwatch.
Вечером 19 июля Ubisoft анонсировала новую игру по франшизе Tom Clancy's — XDefiant. Это F2P-шутер, игровая механика которого напоминает смесь из Rainbow Six Siege и Overwatch. Мы собрали все подробности о новинке.
- XDefiant планируют поддерживать на протяжении длительного времени, основываясь на отзывах сообщества. Судя по всему, авторы планируют пойти по пути Apex Legends или собственной Hyper Scape.
- XDefiant — командный шутер от первого лица в формате 6х6. В основном геймплей ориентирован на аренные сражения, однако будут и другие знакомые всем режимы вроде захвата точек или сопровождения груза.
- В игре будут четыре фракции, каждая из которых вдохновлена определённой франшизой Ubisoft или другими тайтлами: Echelon (Splinter Cell), Wolves (Ghost Recon), Outcasts и Cleaners.
- Каждый игровой класс можно настроить — поменять оружие, набор способностей и умений, а также гаджеты. В анонсирующем видеоролике один персонаж поставил автоматическую турель, а другие вылечили друг друга.
- В Ubisoft считают, что ганплей — главное, на что стоит ориентироваться при создании шутера. Поэтому команда приложила множество усилий, чтобы каждая пушка в игре хорошо выглядела, звучала и ощущалась.
- Создатели игры отметили, что XDefiant стоит воспринимать именно как шутер с упором на стрельбу и точность прицеливания. Способности хоть и будут давать определённое преимущество, но уповать на них не стоит. Лучше полагаться на прокаченный аим и собственные рефлексы.
- Первыми XDefiant смогут опробовать жители США и Канады. 5 августа 2021 года там начнётся тестирование, зарегистрироваться на которое можно на официальном сайте.
- За разработку отвечает студия Ubisoft San Francisco, которая ранее выпустила South Park: The Fractured but Whole и две игры «гитарной» серии Rocksmith.
Дата полноценного релиза и начала тестирования XDefiant в других регионах пока неизвестна. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Google Stadia.
Интервью с разработчиками (можно включить русские субтитры)
Скриншоты из трейлера
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