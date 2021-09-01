Чемп.NEWS #2. Новые запреты в Китае и детали Elden Ring

В конце августа мы запустили регулярную рубрику видеоновостей. И вот уже подоспел второй выпуск! В этот раз мы расскажем о кабальных условиях правительства Китая по отношению к местным геймерам, интересной детали из God of War и ответе авторов ремейка Saints Row на критику. Как и всегда вы можете найти свежий выпуск на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на нашем сайте.
Главное из второго выпуска «Чемп.News»
- Китайское правительство снова ставит палки в колёса молодым игрокам.
- Топор из God of War увеличивается в размерах, когда оказывается в руках Кратоса.
- FromSoftware поделилась новыми деталями о Elden Ring. Можно будет кормить коня!
- И многое другое.
Таймкоды видео
00:00-00:18 Вступление
00:18-00:53 Разработчик God of War рассказал о секрете Кратоса
00:53-01:29 Игроки продолжают воевать с перезапуском Saints Row
01:29-02:29 Новые подробности Elden Ring и карта мира
02:29-03:08 Китайцам запрещают играть больше 3 часов в неделю
03:08-03:55 Анонс ивента DC FanDome и новые игры
03:55-04:47 Несколько новых трейлеров Starfield
04:47-05:06 Заключение
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