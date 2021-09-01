Чемп.NEWS #2. Новые запреты в Китае и детали Elden Ring

В конце августа мы запустили регулярную рубрику видеоновостей. И вот уже подоспел второй выпуск! В этот раз мы расскажем о кабальных условиях правительства Китая по отношению к местным геймерам, интересной детали из God of War и ответе авторов ремейка Saints Row на критику. Как и всегда вы можете найти свежий выпуск на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY» и в разделе «Видео» на нашем сайте.

Главное из второго выпуска «Чемп.News»

Китайское правительство снова ставит палки в колёса молодым игрокам.

Топор из God of War увеличивается в размерах, когда оказывается в руках Кратоса.

FromSoftware поделилась новыми деталями о Elden Ring. Можно будет кормить коня!

И многое другое.

Таймкоды видео

00:00-00:18 Вступление

00:18-00:53 Разработчик God of War рассказал о секрете Кратоса

00:53-01:29 Игроки продолжают воевать с перезапуском Saints Row

01:29-02:29 Новые подробности Elden Ring и карта мира

02:29-03:08 Китайцам запрещают играть больше 3 часов в неделю

03:08-03:55 Анонс ивента DC FanDome и новые игры

03:55-04:47 Несколько новых трейлеров Starfield

04:47-05:06 Заключение