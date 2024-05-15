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Стартовали съёмки «Большой земли» со звездой «Слова пацана» Рузилем Минекаевым

Стартовали съёмки «Большой земли» со звездой «Слова пацана» Рузилем Минекаевым
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Пресс-служба компании Star Media сообщила, что на этой неделе стартовали съёмки драмы «Большая земля» со звездой «Слова пацана» Рузилем Минекаевым. Ко всему прочему было опубликовано несколько фотографий со съёмок.

Лента повествует о том, как девушка с сыном посещает остров, где она выросла и где её отец работал смотрителем маяка. Одновременно с этим там появляется её сводный брат Илья, которого Марфа не видела много лет. Затем оказывается, что родственников связывает тёмная тайна из прошлого.

В каст вошли Анастасия Куимова, Артём Быстров, Владислав Ветров, Евгения Дмитриева, Павел Майков, Евгений Харитонов и другие. Режиссёром проекта выступила Юлия Трофимова («Страна Саша», «Лгунья»).

Премьера фильма ожидается в 2025 году.

Фото со съёмок

Фото: Пресс-служба компании Star Media

Фото: Пресс-служба компании Star Media

Фото: Пресс-служба компании Star Media

Фото: Пресс-служба компании Star Media

Фото: Пресс-служба компании Star Media

Фото: Пресс-служба компании Star Media

Фото: Пресс-служба компании Star Media

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