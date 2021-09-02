Лучшие игры сентября: ремастер Diablo 2 и Death Stranding Director's Cut
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Горячая игровая очень начинается с необычного экшена Deathloop и переиздания легендарной Diablo 2.
Осень только-только началась, а новые игры уже выходят! В сентябре громких тайтлов не так много, однако месяц точно нельзя назвать скучным. Мы будем пытаться сбежать из временной петли в Deathloop, закликивать орды демонов в Diablo 2: Resurrected и спасать обитателей лесного королевства в доброй фэнтези Kena: Bridge of Spirits для ПК и PlayStation.
Других игр и возможностей провести время тоже достаточно. Нас ждёт экскурсия в дивный город из Life is Strange: True Colors, где героиня Алекс Чен будет расследовать неизвестную трагедию с помощью уникальных способностей. А знаменитая Death Stranding от Хидео Кодзимы расширится в издании Director's Cut для PS5.
Календарь релизов сентября 2021 года
- 3 сентября: The Medium — PS5. Отличный хоррор-квест от создателей Layers of Fear и Observer, которую ещё до релиза нарекали наследницей Silent Hill.
- 9 сентября Dice Legacy — ПК и Nintendo Switch. Креативная стратегия про освоение территорий, развитие поселения и добычу ресурсов с помощью игральных кубиков.
- 10 сентября: Life is Strange: True Colors — ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Новая часть франшизы с Алекс Чен про силу эмпатии и детективное расследование несчастного случая.
- 10 сентября: NBA 2K22 — ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Новейшая итерация спортивного симулятора с лигами, своим бизнесом, карьерой и режимом баскетбольного менеджера.
- 14 сентября: Deathloop — ПК и PS5 с временной эксклюзивностью. Концептуальный шутер про битву двух крутых киллеров, которые застряли в ловушке на таинственном острове с врагами.
- 21 сентября: Kena: Bridge of Spirits — ПК и PlayStation. Яркая история о становлении юной волшебницы Кены, которой нужно спасти лес и собрать отряд милых и пушистых помощников.
- 23 сентября: Diablo 2: Resurrected — ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Один из главных релизов года, ожидаемый и образцовый ремастер хита 2000 года от Blizzard.
- 24 сентября: Death Stranding Director's Cut — PS5. Второе пришествие шедевра от Хидео Кодзимы. Ещё больше гаджетов, игровых механик и дополнительная сюжетная арка
А какую игру больше всего ждёте вы? Расскажите в комментариях.
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