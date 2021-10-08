Поиграли в Battlefield 2042. Торнадо не нашли, зато восхитились робопсом

Мы поучаствовали в бете Battlefield 2042 и готовы поделиться первыми впечатлениями от новинки — серия наконец-то возвращается в современность. Правда, есть нюансы.

Во время тестирования дали попробовать малую часть шутера: всего одну карту в классическом для серии режиме «Захват», но уже на 128 человек. На консолях уходящего поколения размеры локации сократили вместе с числом бойцов — там традиционные 64 человека.

Карта ощущается одновременно огромной и компактной, но в своё время та же «Граница Каспия» из Battlefield 3 казалась куда масштабнее. Хотя на деле это наверняка не так. В целом DICE сделала большой шаг вперёд после Battlefield 1 и 5, где большинство полей были пустыми плоскостями. Тут и холмы, и здания, и преграды, и тоннели, и густые деревья с травой. Надеюсь, на других картах ситуация не хуже.

Одним из главных изменений шутера стала система специалистов прямиком из Overwatch или Call of Duty: Black Ops 3. Выбираешь прописанного героя с собственным набором уникальных гаджетов (крюк-кошка, радар, пистолет со шприцем) — каждый фактически представляет собственный класс. Однако любой персонаж может взять любое оружие. Например, медик может бегать со снайперской винтовкой, а штурмовику никто не запрещает вооружиться пулемётом.

А вот обвесы для оружия, будь то прицел, мушка и обойма, теперь выбираются в стиле Crysis: зажимаем кнопку и ставим нужные детали. На автомат за секунду можно поставить бронебойные патроны с большим разбросом и коллиматорным прицелом — а спустя ещё мгновение установить гибридный прицел с увеличенным магазином. На самом деле очень удобно.

Впечатления

С момента загрузки карты неприятно удивило ощущение от оружия и героя. На словах сложно объяснить, что не так, но будто бы Battlefield 2042 стала куда аркаднее. На ощупь она ближе к какой-нибудь Warface, нежели Call of Duty: Modern Warfare или прошлым Battlefield. И это особенно странно на фоне Battlefield 5, где стрельба и перемещение были классными — уж к чему-чему, а к этому вопросов не возникало.

После, конечно, начинаешь привыкать к новой физике, однако ощущение инородности не покидает. Сборка беты отстаёт от актуального билда на несколько месяцев, поэтому есть надежда на исправления к релизу — буду надеяться.

В остальном шутер не особо отличается от предшественников — дизайнерские принципы остались прежними, а разрушаемость вернулась к масштабам Battlefield 3. Мне только кажется, что для беты стоило добавить несколько дополнительных режимов.

Всё же «Захват» достаточно спокойный режим на фоне более современного «Штурма». Но ничего страшного, подождём выхода полной версии.

К сожалению, главную особенность игры — торнадо и всевозможных погодных эффектов — лицезреть не удалось. За десяток матчей на PS5 и ПК у меня всегда была солнечная погода без намёков на хотя бы капельку дождя, что уж говорить про смерчи.

Хотя у моего коллеги ситуация полностью обратная: погода была крайне переменчивой, причём менялась в реальном времени в рамках одного матча. Начиналось с солнышка и лёгкого бриза, а заканчивалось мощным штормовым ветром и дождём. Менялся ли как-то игровой процесс? Не особо, но красиво.

А вот робопёс, которого можно вызвать почти в любой момент, оказался на удивление полезным. С прицеливанием у него не лучше, чем у имперских штурмовиков в «Звёздных войнах», однако подавлять противников он может вполне успешно. При каждом удобном случае советую пользоваться его услугами.

Визуально Battlefield 2042 выглядит хорошо — чёткая картинка и приятный дизайн, но никакого некстгена ждать не приходится. Оно и понятно, учитывая выход и на консолях уходящего поколения.

Нельзя, кстати, умолчать о багах и техническом состоянии беты: на PS5 при стабильных 60 кадрах в секунду постоянно возникали всевозможные графические глитчи и мерцания, тогда как часть эффектов вроде дыма могла попросту резко пропасть. За несколько часов не появилось ничего критического, но людям с эпилепсией я пока посоветовал бы держаться от игры подальше.

Ничего необычного, просто Battlefield

Battlefield 2042 выйдет уже 19 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК, но подписчики EA Play смогут сыграть первые 10 часов с 10 ноября. Тестирование шутера продлится до 10:00 мск 10 октября.