Поиграли в «Матрицу: Пробуждение». Первый прорыв графики после Crysis

Создатели «Матрицы» продолжают экспериментировать, и финальным аккордом The Game Awards 2021 стала презентация технодемки «Матрица: Пробуждение» на Unreal Engine 5 — после этого она сразу же стала доступна владельцам PS5 и Xbox Series.
Интерактивное приложение позволяет взглянуть на возможности как движка, так и новых консолей. Ведь за прошедший год настоящей некстген-игры мы так и не увидели — а благодаря «Пробуждение» можно взглянуть на будущее индустрии, какими игры могут выглядеть уже через несколько лет. Это настоящий прорыв в графике, который даже превосходит Crysis.
Само «Пробуждение» начинается с рассуждения Киану Ривза о прошлом, настоящем и будущем — и как компьютерная графика сейчас позволяет сохранить актёров вечномолодыми.
После этого показывают больше особенностей консолей и движка — моментальный рендеринг объектов, загрузка данных и тому подобное. Вскоре быстро прорисовывается мегаполис, где начинается кинематографичная погоня.
Сначала мы лишь наблюдаем за ней, но позже нам дают принять активное участие — надо справиться с догоняющими агентами Матрицы. Тут и случается первое удивление, ведь всё происходящее действительно воспроизводится на консоли, а выглядит как настоящий голливудский фильм. Однако как раз тут и возникает ощущение «зловещей долины», когда герои выглядят и ведут себя уже достаточно реалистично, но небольшие детали вроде слишком уж плавной анимации выдают в них компьютерные модели.
Самое интересное, впрочем, начинается после. Игрока выпускают в открытый мир, которым можно управлять — настраивать количество трафика, людей и даже положение солнца. Всё это происходит налету. Дают и поездить на машине с нестыдной моделью повреждений и неплохой физикой, которой позавидует Watch Dogs.
Но куда интереснее просто ходить и смотреть — технический, наверное, это один из самых впечатляющих скачок за всю индустрию. Да, мы привыкли к красивым играм, но подобное просто невозможно запустить на PS4 и Xbox One при любых компромиссах.
Причём визуально «Матрица: Пробуждение» больше всего напоминает первый показ оригинальной Watch Dogs, только ещё куда более графически навороченный. Если вы все эти годы ждали «ту самую Watch Dogs» — «Пробуждение» в какой-то степени сможет утолить голод.
Кстати, модели разрушаемости автомобилей позавидуют многие игры — мне она в первую очередь напомнила GTA 4.
Полное прохождение технодемки
Если у вас нет PS5 и Xbox Series, посмотреть на «Матрицу: Пробуждение» можно на YouTube — это, впрочем, совсем не то.
Скачать «Матрицу: Пробуждение» можно в PS Store (PS5) и Microsoft Store (Xbox Series). Правда, на Xbox Series S качество картинки уже не так сильно радует — из-за низкого разрешения и метода сглаживания изображение кажется сильно мыльным. Советуем всё же играть на старших версиях консолей.
- 10 декабря 2021
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