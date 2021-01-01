Посмотрели спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс»

1 января вышел спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс». Несмотря на ранее опубликованный синопсис, его посвятили всей кинофраншизе, а не только «Философскому камню». Мы уже посмотрели спецвыпуск и подробно расскажем о самом интересном со слов актёров, режиссёров и продюсеров киновселенной «Гарри Поттера».

В тексте много спойлеров по фильмам о Гарри Поттере. Перед прочтением мы настоятельно рекомендуем сначала посмотреть все восемь картин о Мальчике, который выжил.

Структура спецвыпуска

В спецэпизоде съёмочная команда рассказала о самых запоминающихся моментах из каждой ленты. Исполнители ролей Гарри, Рона и Гермионы — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон — совместно делились историями из гостиной Гриффиндора. По ходу выпуска Рэдклифф приходит к людям, приложившим руку ко франшизе — к режиссёру Крису Коламбусу, к актёрам Робби Колтрейну (Хагрид) и Хелене Бонэм Картер (Беллатриса).

Помимо них, в выпуске также есть истории от Тома Фелтона (Драко Малфой), Мэттью Льюиса (Невилл Долгопупс), Эванны Линч (Полумна Лавгуд), Джеймса и Оливера Фелпсов (близнецы Уизли) и других актёров.

Джоан Роулинг из архивных кадров

В эпизоде действительно появилась и Джоан Роулинг — автор вселенной. Однако создатели выпуска использовали архивные кадры из интервью 2019 года, которые были сняты до её трансфобных высказываний.

Кастинг

В начале выпуска актёры рассказали о том, как познакомились со вселенной «Гарри Поттера». Так или иначе на момент съёмок они уже читали хотя бы одну книжку. Эмме Уотсон и её брату, например, читали вслух — и всякий раз они попросту не могли оторваться.

Общий кастинг проходил достаточно необычно: множество детей ввели в просторный зал и объявили о небольшом перерыве, оставив их наедине. Эмма Уотсон тут же спросила про большой микрофон прямо над ними, на что Том Фелтон ей с издёвкой ответил: «Это микрофон, балда». Он пытался сделать вид, что гораздо опытнее остальных и держался высокомерно — это именно то, что нужно было продюсерам.

«Это микрофон, балда»

Рона и Гермиону нашли очень быстро. У Руперта Гринта и Эммы Уотсон возникла «химия» с первого же дубля, при этом девочка была умнее всех людей на съёмочной площадке. По крайней мере, так считает Крис Коламбус, режиссёр первых двух картин. Руперт же идеально подходил на роль рыжего мальчика из бедной семьи — у него тоже было целых семь человек в родстве. Да и сам он жил в Норе.

Больше всего проблем у продюсеров возникло с поиском Гарри Поттера. На пробы приходили тысячи людей, однако никто из них по-настоящему не подходил. В один из вечеров Коламбус смотрел «Дэвида Копперфильда» от BBC и увидел мальчика, идеально подходившего по типажу. Им был Дэниел Рэдклифф.

Финальное трио на прослушивании

Он тут же попросил продюсеров связаться с ним. Однако всё было не так просто — родители не хотели отпускать мальчика сниматься в кино: это «слишком сильно повлияет на его жизнь», ведь сняться нужно было в семи фильмах. В результате Дэвид Хейман, продюсер франшизы, сумел убедить родителей Дэниела — в результате авторы заполучили идеального Гарри Поттера.

«Гарри Поттер и Философский камень»

Актёры рассказали, что сниматься в первом фильме было очень волнительно. Многие не могли сказать и обычного предложения без улыбки в камеру или смешка. Больше всего адаптироваться им помог Крис Коламбус. Он разрешал им оставаться детьми, баловаться и общался с ними как со взрослыми. В результате актёры начали воспринимать его как отца.

Помимо Коламбуса, на детей также повлиял Робби Колтрейн — исполнитель роли Хагрида. Он постоянно смешил ребят и создавал вокруг очень приятную атмосферу. Благодаря этому сниматься с ним было очень весело и приятно.

Эмма Уотсон и Робби Колтрейн

Сам Колтрейн рассказал, что в первое время поражался уровню проработки Хогвартса и его окрестностей. На тот момент он снимался уже около 35 лет, но антураж волшебного замка, 250 статистов вокруг и невероятная атмосфера пленили даже его.

Режиссёр также рассказал о трудностях изображения квиддича — спорта во вселенной «Гарри Поттера», где нужно летать на мётлах и забивать мячи в специальные кольца. Джоан Роулинг даже присылала отдельные материалы команде с объяснением каждой детали. На их основе художник-постановщик Стюарт Крейг создал дизайн площадки для квиддича — то есть реальное поле для несуществующей игры.

Своим любимым моментом в фильме режиссёр назвал финальный диалог между троицей. В нём Гарри говорит, что обязательно вернётся в следующем году, с воодушевляющим взглядом. В тот момент Коламбус даже прослезился и понял, что Дэниел Рэдклифф — потрясающий актёр.

Финальная сцена «Философского камня»

«Гарри Поттер и Тайная комната»

«Философский камень» стал настоящим хитом среди зрителей, и съёмочная команда выдохнула. Люди приняли не только их видение фантастической вселенной, но и актёров в роли культовых персонажей. Именно поэтому съёмки «Тайной комнаты» проходили без какого-либо напряжения.

Во втором фильме мы впервые видим всю семью Уизли за одним столом. По словам актёров, для них рыжее семейство стало ещё одним домом внутри съёмочной площадки. Марк Уильямс и Джули Уолтерс действительно стали родителями для исполнителей роли Уизли. А близнецы Фелпс подтрунивали над Рупертом Гринтом даже в перерывах.

Забавной историей поделился Джейсон Айзекс — исполнитель роли Люциуса Малфоя. Сперва он приходил на прослушивание на роль Златопуста Локонса. Продюсеры отметили его харизму и попросили сыграть ещё один фрагмент из книги. Он сжал зубы и злобно прочёл несколько страниц — это именно то, что нужно было для роли Люциуса Малфоя. Сперва актёр разозлился, однако в итоге он ни о чём не жалеет. Ведь кто-то должен был показать, почему Драко растёт таким высокомерным хулиганом.

Ещё более смешная ситуация случилась с Ричардом Харрисом, который играл Дамблдора. Они снимали сцену с фениксом, который должен был переродиться. Авторы принесли муляж со множеством механизмов внутри и посадили его на шест. В этот момент зашёл Харрис и отметил, что в наше время животных очень здорово дрессируют. «Птица очень послушная». Съёмочная команда так и не рассказала ему, что это было не настоящее животное.

Создание феникса

«Гарри Поттер и Тайная комната» стала последним фильмом для Криса Коламбуса в волшебной франшизе. По словам режиссёра, это был лучший опыт в его жизни.

«Гарри Поттер и Узник Азкабана»

Третий фильм стал переходным: из детской сказки франшиза превратилась в подростковую фантастику со множеством взрослых проблем. Именно для этого продюсерам понадобился другой режиссёр, способный показать это всё через киноэкраны. Им стал Альфонсо Куарон — мексиканский постановщик, известный своим новаторским повествованием.

Альфонсо Куарон

На роль крёстного отца Гарри недолго думая взяли Гэри Олдмана. По словам авторов, это один из немногих актёров, способных сыграть разностороннего персонажа. Он тут же поладил со всеми актёрами и начал подавать им пример настоящего мастерства. По словам Рэдклиффа, он просто поражал всю площадку своим исполнением вместе с Аланом Рикманом и Дэвидом Тьюлисом. Именно у них вся троица почерпнула знания, которые затем использовала при создании следующих картин.

Конечно же, не обошлось без рассказа самой популярной истории про «Узник Азкабана». Куарон однажды дал задание: написать сочинение о своих персонажах — Гарри, Рона и Гермиону. Эмма Уотсон написала «огромное эссе на 12 страниц», Дэниел Рэдклифф исписал всего половину листа А4, а Руперт Гринт вообще не брался за работу. Он объяснил это тем, что Рон Уизли никогда бы не стал заниматься подобной чепухой.

«Гарри Поттер и Кубок Огня»

Для съёмок четвёртого фильма продюсеры решили пригласить театрального режиссёра Майка Ньюэлла. Актёры называют его самым энергичным и взрывным постановщиком, с которым они когда-либо работали. Он привнёс невероятное безумие на съёмки. В одной из сцен он наглядно решил показать, как нужно участвовать в драке — и даже сломал себе несколько рёбер.

Ньюэлл показывает, как нужно драться, и ломает себе рёбра

Актёры признаются, что «Кубок огня» стал для них настоящим гормональным всплеском. Ведь они тоже переживали «пубертат», как и герои книг. Они учились общаться с противоположным полом и чувствовали постоянную неловкость. В один из съёмочных дней профессор Макгонагалл должна была обучить Рона Уизли основам танца — и это стало настоящим испытанием для Руперта Гринта. Близнецы Фелпс решили поиздеваться над актёром и соврали, что тренировались до этого целых 6 недель и уже умеют танцевать. В общем, поступили как классические Уизли.

Том Фелтон и Эмма Уотсон особенно сблизились на четвёртом фильме. Несмотря на то что между ними никогда не было романтических ноток, они всё равно любят друг друга. Актёры стали настоящей роднёй и постоянно приглядывали друг за другом на съёмках.

Рэйф Файнс рассказал, как стал Волан-де-Мортом. Как и многих других, отправиться на прослушивание его убедили родственники. После этого он прочитал несколько книг, пообщался с Роулинг и принял решение сыграть одного из сильнейших магов всех времён. По словам артистов, во время съёмок он пугал абсолютно всех своими змеиными звуками и шепчущим голосом. Это было идеальное попадание в образ.

«Гарри Поттер и Орден Феникса»

Воспоминания о съёмках пятой части стали для Хелены Бонэм Картер (Беллатрисы Лестрейндж) настоящей отдушиной. Она сразу же вспомнила, как попросила у Рэдклиффа автограф после своего финального рабочего дня. Дэниел написал ей практически признание в любви и отметил, что хотел бы родиться на 10 лет раньше. Хелене очень понравились эти слова. Она даже захотела распечатать их и повесить у себя в туалете.

Дорогая Х.Б.К. Я счастлив, что поработал с тобой в паре и в запаре. Ты запарила со своим «подержи мой кофе», но всё равно тебя люблю. Я тебя очень люблю и жаль, что не родился на 10 лет раньше. Может, тогда у меня был бы шанс. Люблю-целую. Спасибо, что ты такая клёвая.

Рэдклифф читает то самое послание вслух

По словам режиссёра Дэвида Йейтса, они предоставили Бонэм Картер полную творческую свободу. Она могла делать всё что угодно: плясать, кричать или быть безумной. Джейсон Айзекс (Люциус Малфой) отметил, что в сценах с актрисой пытался перехватить внимание зрителя, но у него не было ни единого шанса.

Ещё до начала съёмок Эмма Уотсон объявила, что хочет уйти из франшизы. Именно в тот момент Рэдклифф, Гринт и Фелтон поняли, насколько одинокой в тот момент актриса была. Ведь она не только самая юная из всего состава, но и достаточно замкнутая. По словам Рэдклиффа, в тот момент об этом никто даже не думал, ведь всех сразила огромная популярность. После этой ситуации актёры сблизились ещё сильнее, а Уотсон в итоге доиграла свою роль до конца.

Чудесная ситуация произошла с Эванной Линч. Это была обычная английская девочка, которая обожала вселенную «Гарри Поттера» и частенько переписывалась с Джоан Роулинг. Через некоторое время объявили кастинг на роль Полумны Лавгуд — довольно странной и туманной девочки. Линч немедленно отправилась на пробы и впечатлила продюсеров, в результате получив роль. По её рассказам, ей даже не пришлось стараться. На пробах она просто глазела на Рэдклиффа и забывала свои реплики, потому что привыкла видеть актёра по ту сторону экрана.

Эванна Линч

«Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Шестая часть посвящена многим взрослым вещам, включая настоящую любовь Гарри, — Джинни Уизли. Их отношения развивались очень медленно и незаметно, Руперт Гринт даже не ожидал такого развития событий. По словам Рэдклиффа, самым сложным моментом стала сцена поцелуя героев. Ведь актёры знали друг друга уже шесть лет, и вот теперь им нужно внезапно поцеловать друг друга.

В «Принце-полукровке» роль Драко Малфоя наконец стала одной из важнейших во вселенной. По словам Дэвида Йейтса, Том Фелтон настолько вжился в роль персонажа, что им казалось, будто это он становится пожирателем смерти и жалеет о своём родстве, а не его герой.

Съёмочная команда также почтила память ушедших актёров. Они отметили, что звёзды их очень многому научили и они бесконечно скорбят об утрате.

Умершие актёры из кинофраншизы «Гарри Поттер»

«Гарри Поттер и Дары смерти»

Авторы объединили две финальные картины в одну — как было в книге. В первую очередь актёры отметили, что сниматься в ленте было очень тяжело. Они начинали понимать, что их общее приключение подходит к концу. А персонажи оказывались в трудных ситуациях и постоянных разногласиях, чего раньше практически не бывало.

В одной из таких сцен Рон решает покинуть друзей и трансгрессирует куда подальше. Гарри и Гермиона остаются одни и продолжают своё путешествие. В одной из сцен они начинают танцевать — по словам Рэдклиффа, это была идея режиссёра. Таким образом Гарри сумел отвлечь Гермиону от всех напастей, случившихся с ними за последнее время.

Самой сложной сценой для Гринта и Уотсон стала, конечно же, сцена их поцелуя. Актёров готовили к ней на протяжении нескольких недель, режиссёр даже общался на эту тему с обоими актёрами наедине. У съёмочной команды было ощущение, будто они готовятся к невероятно важному спортивному турниру. Ситуацию усугубляло то, что на съёмку этого момента сбежались, кажется, абсолютно все члены Warner Bros. Однако у ребят всё получилось с первого дубля — Эмма Уотсон взяла на себя этот сумасшедший порыв страсти.

Один из самых эмоциональных моментов в «Дарах смерти» – безусловно, сцена, где Гарри сообщает друзьям о том, что он должен отправиться к Волан-де-Морту один. Друзья предлагают пойти с ним, но герой отвергает предложение. В этот момент Гермиона прыгает в объятия Гарри. В этот момент Уотсон прощалась не только с ним, но и со всей волшебной франшизой.

Актёры рассказали о финальном съёмочном дне. Они снимали прыжок в волшебный камин. После него ты как бы оказывался в другом мире — именно так произошло и с актёрами. Они оказались в мире без съёмок «Гарри Поттера». Съёмочная группа не могла сдержать эмоций, ведь за взрослением друг друга они наблюдали последние 10 лет.

В финале артисты поблагодарили друг друга и всех людей, причастных ко франшизе. Даже несмотря на то, что трио видится не так уж и часто, они всегда будут частью жизни друг друга.

Это были очень хорошие 10 лет.