Впечатления от Ghostwire: Tokyo. Да провались он в Обливион, ничего не понятно!

На прошлой неделе компания Bethesda пригласила «Чемпионат» на закрытую презентацию Ghostwire: Tokyo. Это новинка японской студии Tango Gameworks, которую основал создатель Resident Evil Синдзи Миками. За это время команда отметилась двумя отличными хоррорами The Evil Within, а теперь делает приключенческий боевик про мистику и духов.

Про Ghostwire: Tokyo сложно рассказывать без контекста: за несколько часов до выпуска этого материала Sony провела собственную презентацию игры, но показала совершенно другое. В 10-минутном ролике рассказали куда больше о способностях героя, сюжете, персонажах и боевой системе.

Журналистам презентовали другую игру — это были первые 30 минут. Игрок медленно изучает линейные локации, нудновато сражается с очень аморфными противниками и… закрывает порталы. В этот момент я вспомнил треклятую The Elder Scrolls 4: Oblivion, когда надо было по всему миру закрывать похожие порталы. К сожалению, фактически вся презентация для СМИ была посвящена этому.

Ещё показали невнятное дополнительное задание, где герой заходит в дом, находит спрятавшегося в нём злого духа и изгоняет его. На прохождение уходит от силы пара минут. И вот вся презентация в таком духе. Ничего не понятно, хотя стало ясно, что Ghostwire: Tokyo — игра в открытом мире. То есть закрытие порталов вообще-то обязательно хотя бы потому, что так открывается небольшой район вокруг — иначе его нельзя изучить, поскольку туман смертелен.

После презентации Bethesda мои и без того невысокие ожидания от Ghostwire: Tokyo упали ещё сильнее, хотя в голове ещё была мысль, что по мере прохождения всё станет лучше. У игрока появится куда больше умений, враги станут действовать активнее, а повествование приобретёт побольше необъяснимой японской дичи. Похоже, я, скорее, прав.

Вы уже сейчас можете взглянуть на 10-минутную презентацию игры от Sony, где показывают десятки разных умений, куда более агрессивное поведение противников, разнообразие локаций и так далее. Создаётся ощущение, что Bethesda не понимает, как лучше рекламировать Ghostwire: Tokyo — подобная проблема за издателем замечается давно, ещё с первого показа перезапуска DOOM на геймпаде.

Сейчас я возлагаю неоправданно большие надежды на Ghostwire: Tokyo. Даже после двух совершенно разных презентаций игры совершенно непонятно, что же нас ждёт на релизе — отличное приключение с элементами ужасов или ещё одна попытка сделать игру в стиле Ubisoft? Очень надеюсь, что первое.

Небольшое пожелание к Синдзи Миками и Tango Gameworks: пожалуйста, сделайте The Evil Within 3. Спасибо!

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