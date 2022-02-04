Мистическая Ghostwire: Tokyo изначально задумывалась как The Evil Within 3

В ночь на 4 февраля состоялась презентация паранормальной Ghostwire: Tokyo — новой игры от создателей двух частей The Evil Within. Издание Gamespot пообщалось с разработчиками и выяснило, что изначально проект должен был стать The Evil Within 3, однако от этой идеи отказались и превратили игру в совершенно новую Ghostwire: Tokyo.
По словам авторов из Tango Gameworks, они хотели показать в хоррор-франшизе что-то необычное. Однако по ходу разработки проект обрастал всё новыми и новыми фантастическими элементами и в итоге далеко ушёл от концепции The Evil Within. В результате они приняли решение создать игру в уникальной вселенной, не ограничивая себя сюжетными рамками приключений Себастьяна Кастелланоса.
Ghostwire: Tokyo выходит 25 марта на ПК и PS5. Ранее авторы открыли предзаказы и опубликовали системные требования игры.
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