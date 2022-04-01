5 лучших танков седьмого уровня в World of Tanks

Обычно танки седьмого уровня в World of Tanks быстро проходят и забывают, лишь изредка оставляя в своих ангарах. Но наши сегодняшние герои — не из их числа. Эти машины можно смело назвать лучшими на этом уровне, хотя определение «лучшести» — дело субъективного вкуса. Чтобы этот топ получился максимально близок к правде, давайте просто определим пять наиболее комфортных танков на седьмом уровне, расширив этот список премами.

Т29

Нация: США

Тип: тяжёлый танк

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Т29 не просто комфортный танк. Это один из лучших тяжёлых танков на этом уровне. И как же обидно и печально, что идущий за ним на восьмом уровне Т32 уныл и скучен. На Т29 можно было смело заканчивать своё шествие по этой ветке, если бы не крутой Т110Е5 на десятом уровне.

Так чем же так привлекателен Т29? Прежде всего, своей потрясающей пушкой с отличным бронепробитием и уроном в 320, быстрым сведением, великолепными углами склонения орудия (10 градусов — это вам не шутки) и непробиваемой большой башней, которая спасёт вас не в одном бою, учитывая большое количество карт с рельефом. Главное — прятать верхний бронелист.

Из минусов, помимо картонных бортов и верхнего бронелиста. Первый — это размеры танка, он просто огромен. Второй минус заключается в отвратительной стабилизации, а третий — в посредственной манёвренности. С одной стороны, танк разгоняется бодро, но поворачивается на месте очень медленно.

Tiger I

Нация: Германия

Тип: тяжёлый танк

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Поспорить с Т29 за звание лучшего тяжёлого танка на седьмом уровне может только первый «Тигр». Один из самых старых танков игры и один из самых известных немецких танков способен не только поднять ваш WN8, но и самое главное — подарить удовольствие от игрового процесса. Всё благодаря неоднократным ребалансам, которые сделали из «Тигра» достойный аппарат.

Да, бронёй удивить он явно не может. Из-за плохих углов наклона лобовой брони (танк квадратный) — «шить» вас будут все. Но это, пожалуй, его единственный серьёзный недостаток. Всё остальное в этом танке прекрасно.

Сам танк не очень большой — некоторые средние танки на уровне больше него. Недостаток брони компенсируется его количеством очков прочности. С топовой башней и закалкой вы можете получить 1700 очков прочности. Таким показателям могут позавидовать и некоторые восьмёрки.

Но главное его достоинство всё-таки зарыто в пушке. Её разовый урон составляет 280 единиц при очень быстрой перезарядке (при желании кулдаун можно раскачать до 5,7 с) и суперточности. Снаряды летят очень быстро и прошивают любого на уровне — 203 мм хватает с лихвой. Чего нельзя сказать о голде — если вы находитесь не в топе, то 237 мм хватает не всегда. Впрочем, если знать уязвимые места, то с пробитием не возникает больших проблем.

Все остальные параметры танка не идеальные, но и не плохие. Стабилизация — да, не очень. Зато сведение довольно быстрое, двигается танк неплохо, как для тяжёлого танка, динамика приемлемая, а углы склонения орудия в 7 градусов позволяют чувствовать себя вольготно почти на всех участках карты.

СУ-100М1

Нация: СССР

Тип: ПТ-САУ

Как получить: бесплатно / прокачиваемый танк

Многие игроки называют СУ-100М1 — ОМОНом на своём уровне, явно намекая на её имбовость и родство с Объектом 268 Вариант 4 — одной из лучших ПТ в игре. И ведь нельзя сказать, что они неправы. Да, действительно, геймплей на СУ-100М1 примерно похож на геймплей топовой машины в этой ветке.

При этом СУ-100М1 — более универсальная машина, чем Объект на десятом уровне. В том плане, что на ней можно не только прорывать фланги, но и спокойно настреливать из кустов. В топе действуем агрессивно, а в конце списка соответственно настреливаем урон с дистанции. Рикошетная броня под дикими углами позволяет не бояться шестёрок и семёрок. Смущает только крайне небольшое количество очков прочности — всего 850.

Перемещается эта ПТ быстро — её скорость позволяет быстро менять фланги, а вот манёвренность … Танк вращается с натяжкой. Что касается обзора и маскировки — ПТ способна как светить, так и оставаться незаметной в кустах.

Ладно, но что по орудию? Никаких подводных камней вы здесь не найдёте. Низкий альфа-страйк в 250 единиц компенсируется быстрой перезарядкой и бронепробитием в 212 мм, которого хватает в топе с запасом. Если в конце списка, то прибегаем к голде: 250 мм — безупречное пробитие для машины седьмого уровня. К минусам стоит причислить углы вертикальной наводки (пушка опускается всего на 4 градуса) и большой разброс орудия.

Т20

Нация: США

Тип: средний танк

Как получить: бесплатно / прокачиваемый танк

Если затрагивать средние танки на седьмом уровне, то бóльшую часть из них вы вряд ли оставите в своих ангарах. В категорию комфортных СТ можно включить разве что Т20. Кто-то называет его имбой, а кто-то — просто достойным танком.

Я, например, считаю, что называть Т20 имбой на своём уровне нельзя по нескольким причинам. Во-первых, Т20 голдозависимый — пробития 160 хватает только с семёрками, с восьмёрками уже начинаются проблемы. Зато на голде танк великолепен. С пробитием в 243 мм можно даже покусывать девяток. Во-вторых, как я уже сказал выше, танк достаточно скиллозависим. У него совсем нет брони, а значит, ошибаться и подставляться на нём нельзя.

Отсутствует броня, но есть мобильность. Танк разгоняется до 56 км/ч — хорошо. Орудие опускается на 10 градусов — великолепно. Он достаточно компактный по размерам — классно. Базовый обзор в 390 метров — шикарно. И альфа-страйк в 240 единиц — самый большой разовый урон среди всех СТ седьмого уровня. Всё остальное (точность, стабилизация и время сведения) не впечатляет, но и не ужасает. Средние показатели, с которыми можно настреливать урон.

Е 25

Нация: Германия

Тип: ПТ-САУ

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Если бы этот танчик был таким, как все, то есть обычным, то его бы не выводили из продажи, верно? Е 25 (она же «‎блоха) не оставит равнодушным никого. Эта ПТ улётная и кайфовая. Она такая, да.

В прямых руках «‎блоха» способна тащить самые мёртвые бои, которые, казалось бы, уже никак не вытащишь. За счёт суперскорости, небольших габаритов, нереально скоростного орудия и маскировки.

У неё нет брони и большой альфы, нет и большого количества очков прочности, но есть всё остальное, включая быстрое сведение и отличный обзор. А ещё есть льготный уровень боёв из-за не самого пробивного орудия. Главное на ней — не светиться и не жадничать. Скинули несколько выстрелов, засветились, быстренько сменили позицию. Тогда медали Пула (за 8 убитых врагов) покажутся вам на этом танке вполне разрешимой задачей.

Это лишь субъективное мнение автора, и оно может отличаться от вашего. Пиши в комментариях, а на каких танках седьмого уровня нагибаешь ты!