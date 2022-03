Топ-10 лучших дополнений для игр

Вам знакомо это ощущение, когда игра цепляет настолько, что ты проходишь её вдоль и поперек, но она быстро заканчивается, а тебе хочется продолжения банкета? Именно для таких и созданы дополнения.



Кто-то называет их DLC, кто-то – аддонами, но суть одна. Расширения призваны не только вдохнуть новую жизнь в игры и вернуть старых игроков, но и дополнить мир новыми деталями, сделать его более цельным. Иногда DLC оказываются чуть ли не удачнее основной истории. Про такие и поговорим — вот список из десяти дополнений, которые точно стоит оценить.

«Каменные сердца» для «Ведьмака 3: Дикая Охота»

Сложно выделить какое-то одно дополнение для «Ведьмака 3». И «Каменные сердца», и «Кровь и вино» вышли очень уж крутыми. CD Projekt превзошла все ожидания игроков, которые сначала обрушились на них с критикой. Мол, ага, решили ещё больше поднять на нас денег с платными DLC. Но их недовольство сменилось восхищением, ведь разработчики не просто добавили новые локации, но и написали новую сюжетную линию с действительно увлекательными заданиями, диалогами и ситуациями.

И если всё-таки выбирать из двух дополнений для «Ведьмака 3» самое лучшее, то «Каменные сердца» лично для меня более сильное DLC. «Кровь и вино» привлекает своими масштабами и полноценным новым регионом, а «Каменные сердца» куда более сильным сюжетом — одна концовка чего только стоит!

«Цитадель» для Mass Effect 3

Ох, помните, как люди тяжело восприняли финал Mass Effect 3? По большей части именно из-за него (хотя, конечно, не только из-за концовки) рейтинг игры на Metacritic опускали, что для игры такого уровня, конечно, мало. Хотя, как по мне, концовка в Mass Effect 3 вышла НОРМАЛЬНОЙ. Слышите? НОРМАЛЬНОЙ. Впрочем, это всё субъективщина. Сейчас же речь не о концовке Mass Effect 3, а о дополнениях. И вышедшие спустя некоторое время дополнения «Из пепла», «Левиафан» и «Цитадель» прекрасно дополнили третью часть.

Если выбирать из них лучшее DLC, то я бы выделил «Цитадель», в которой авторы как будто решили отдохнуть от всех интриг и серьёзных размышлений и наполнили сюжет юмором, отсылками на предыдущие части и дали возможность приятно провести время с любимыми напарниками из трёх частей… в последний раз.

The Last of Us: Left Behind

Кто-то называет это дополнение образцовым, кто-то необязательным, но милым, а кто-то действительно считает его лучшим за всю историю видеоигр. Но все сходятся в одном: это DLC вышло покруче некоторых полноценных игр.

Left Behind рассказывает историю Элли и её подруги Райли до событий основной игры. И совсем не обязательно проходить The Last of Us, чтобы понять суть сюжета. Ведь создатели проработали сценарий так, чтобы историю понял как фанат серии, так и новичок. Даже как-то жаль, что дополнение не успевает толком надоесть и проходится всего за 2-3 часа.

DLC отлично дополняет саму The Last of Us, однако она замечательно работает и как самостоятельная история о двух подростках в необычных для них ситуациях.

Far Cry 3: Blood Dragon

Третья часть культового шутера от Ubisoft оставила заметный отпечаток на развитии серии. Ведь многие механики, впервые появившиеся в Far Cry 3, до сих пор используют и в современных играх — причём, кажется, с каждым годом только чаще. Разработчики удачно связали неплохой сценарий (что для подобных игр редкость) с огромной песочницей, приправив всё это запоминающимся антагонистом Ваасом Монтенегро.

И их даже хватило на самостоятельное дополнение, которое изначально позиционировалось как первоапрельская шутка. Дополнение оказалось удачным экспериментом с кислотной графикой и духом 80-х. Эдакой пародией на фантастические боевики тех годов с соответствующим юмором. Удивительно, но многим эта шутка запомнилась чуть ли не больше оригинала — возможно, из-за небольшой продолжительности и общей кучности событий.

Burial at Sea для BioShock Infinite

Есть сюжетные дополнения, которые призваны объяснить связь одной части игры серии с другой. И дополнение под названием Burial at Sea для игры BioShock Infinite — одно из таких. Разработчики попытались объяснить связь подводного Восторга из первой BioShock с летающей Колумбией из третьей.

В Burial at Sea вы вновь увидите старых героев — Элизабет и Букера — но уже в декорациях культового города Восторга. За два эпизода, на прохождение которых уйдёт не более пяти часов, игрок узнает об истории появления Больших папочек и об истории создания соловья — огромной птицы, охранявшей Элизабет.

Уже не говоря про море ностальгии и мурашки при первом возвращении в подводный город спустя столько лет. Эталонное сюжетное дополнение.

«Дрожащие острова» для The Elder Scrolls 4: Oblivion

«Дрожащие острова» — самое классное дополнение к легендарной четвёртой части «Древних свитков». Это просто огромное дополнение к и без того огромной игре. И дело даже не в крутом сюжете. А в том, как хорошо это DLC вписали в каноны мира магии.

Игрок оказывается на островном государстве, разделённом на две зоны. На одной половине острова живут яркие и жизнерадостные люди из королевства Мания. На другой половине — мрачные и хмурые граждане королевства Деменция. А правит островом безумный и двуличный человек, наделённый сверхсилой. Вам предстоит принять много непростых решений и побывать в красивейших местах.

Episodes from Liberty City для GTA 4

Когда-то Rockstar ещё выпускала сюжетные дополнения для GTA. И это были дополнения с полноценной сюжетной линией и харизматичными персонажами — фактически, отдельные игры. В то время GTA Online не существовало и для Rockstar это был чуть ли не единственный вариант подзаработать ещё немного денег.

Для четвёртой части вышло две DLC — «Баллада о гее Тони» и «Пропащие и обречённые». Несмотря на сравнительно небольшую их продолжительность, они идеально вписались в мир и ощущались как логическое продолжение оригинальной игры. И неспроста, ведь со многими героями во время GTA 4 мы уже встречались, поэтому теперь мы увидим многие события уже с другой перспективы.

The Frozen Throne для Warcraft 3

О великих говорят даже спустя много лет: произведения известных композиторов и писателей прошлого живут столетиями, а культовые фильмы пересматриваются до дыр. Так же обстоят дела и с играми: Warcraft 3 вышла в июле 2002 года, но в неё до сих пор играют, по ней даже проводят турниры.

Это, без сомнения, великая стратегия, которая в начале 2000-х была в каждом компьютерном клубе. И это, если что, прародитель Доты — одной из самых популярных дисциплин в киберспорте. Неудивительно, что для столь классной игры вышло такое же классное дополнение, которое не только проросло новым контентом, но и окончательно возвело серию в культ.

Причём The Frozen Throne ещё и продолжала сюжет оригинальной Warcraft 3. Без дополнения сейчас вообще сложно представить третью часть, настолько тесно игра и DLC связаны друг с другом.

The Old Hunters для Bloodborne

Bloodborne — отличная игра. The Old Hunters — отличное дополнение. Каждое новое DLC для Souls-игр получается качественным и обширным. Здесь ничего не добавляют ради галочки — тут всё появляется ради новых ощущений, которые способны повысить и без того зашкаливающий уровень адреналина. И The Old Hunters — чуть ли не лучшие дополнение, когда-либо выходивших для Souls-игр.

Тут есть пять новых интересных боссов, которых одолеть ещё сложнее, чем в оригинале. Есть три красивые локации. Есть новая история со своей интригой. И есть 16 уникальных видов оружия. Если вы думали, что Bloodborne — это максимум сложности, то вам непременно нужно испытать себя в The Old Hunters.

«Два полковника» для Metro Exodus

Это дополнение проходится за два часа, но какой же сильный след в душе оно оставляет. Если вы кое-как сдержали слёзы после концовки Metro Exodus, то вам предстоит испытать то же самое ещё и по окончании этого дополнения.

Не хочется спойлерить и обламывать кайф тем, кто в Metro Exodus ещё не играл. Просто если вы искали для себя игры, где есть не только интересный геймплей, но и крутое повествование, то это как раз тот случай.