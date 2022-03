Тест на человека. Обзор Weird West — новинки от автора Dishonored и Prey

Рафаэль Колантонио, один из моих любимых геймдизайнеров, старается сделать игровые миры ближе к нам самим. Француз всегда мотивирует задавать игре вполне логичные вопросы, а затем искать ответы.

Что будет, если я сейчас зажгу огонь, а потом кину на него еду? Или как я могу пробраться в этот дом, если он закрыт? И Колантонио всегда вознаграждает за креативность и наблюдательность. Вспоминаете, как создавали «лесенку» из пенной пушки в Prey? Или скидывали орков в пропасть в Dark Messiah of Might and Magic?

По той же дороге пошла и Weird West — новая игра француза. И если вам нравится творчество этого геймдизайнера, то вы давно сделали выводы, тратить на неё время или нет. Но в ней есть несколько интересных нюансов. Ключевое — сам игровой процесс, ведь француз никогда не делал подобных игр, а тут ещё и иммерсивности надо добавить. Сразу скажу, что у него вполне получилось, пусть и не без странностей.

Второе, что бросается в глаза: теперь за спиной Колантонио не стоят дяди с большими деньгами, поскольку Weird West — не ААА. Это чувствуется много в чём, начиная от почти полного отсутствия озвучки и заканчивая скудным набором анимаций. Но уверяю, это никак не отвлекает от её очень аддиктивного геймплея, который почти целиком основан на последствиях ваших поступков. Этот мир действительно бурно реагирует на каждое ваше действие и накажет самым жестоким образом, если не играть по правилам, хотя бы чуть-чуть.

Чем живёт этот Странный Запад?

Мир Weird West населяют представители разных рас и видов. Это действительно странное место, потому что здесь в одном городе могут уживаться обычные люди и свинолюды — те же человеки, которых превратили в свиней и лишили разума. А кто превратил? Онейры, злобные волшебницы. А противостоят им охотники за головами и местные культисты, умеющие превращаться в оборотней. Вам предстоит сыграть за пять индивидуумов из каждого крупного сословия, но по очереди, ибо начать прохождение за определённого персонажа нельзя.

И у них есть что-то общее: загадочная метка на шее и ночные кошмары про комнату с пятью колоннами. При этом у каждого героя есть и личные проблемы и цели, которые нужно решать. Например, наёмница Джейн Белл ищет своего пропавшего мужа, а индеец со статной кличкой Пресекающий Реки из местного племени пытается остановить тёмное проклятье вендиго. После завершения истории одного персонажа начинается следующая, однако метка и всё с ней связанное проходит красной нитью до самого финала.

Сами сюжеты героев получились занимательными, но крайне короткими. Если не отвлекаться на дополнительные квесты и стартовый гринд, то каждую историю можно пройти за полтора-два часа. Однако, само собой, так вы пропустите уйму интересных ситуаций, диалогов и квестов.

Главное, что стоит помнить о Weird West — всё аукнется, ибо мир в ней очень комплексный. Если целиком вырезать всё поселение, где есть торговцы или шериф — его признают покинутым, а впоследствии там обоснуются зомби, появившиеся из убитых вами жителей. Если отпустить одного из прихвостней бандита, за которым вы пришли на охоту, то он поклянётся отомстить вам и может, например, подкараулить на пути к следующему городу. Если помочь какому-нибудь бедолаге и вытащить из темницы, то он может появиться во время очередной бойни и спасти вас. И вот таких «если» в Weird West буквально сотни.

В конце прохождения, будьте уверены, вам припомнят за каждый ваш поступок. Не хочу описывать сюжет даже общими словами, да и в этом нет никакого смысла, поскольку Weird West удаётся держать интригу до финала. Если вы не очень догадливы, конечно. Игру стоит пройти хотя бы ради концовки, которая, как вы уже поняли, зависит от ваших решений.

Как вообще играется Weird West?

Фанатам можно успокоиться: это самый настоящий immersive-sim — с поправкой на камеру. В бою герой может использовать пистолеты, дробовики, винтовки и луки, серп или палицу для ближнего боя, метать динамит и применять боевые навыки. Последние делятся на два типа: уникальные для каждого персонажа и общие — для каждого типа оружия.

Игра активно подталкивает экспериментировать с доступным набором способностей. Если выстрелить огненной стрелой в ядовитое облако, то получится мощный взрыв, или можно пнуть бочку с маслом и получить огромную ловушку. А уж где взять огонь — догадайтесь сами.

Игровая механика в целом удобная и позволяет подходить к решению любого вопроса с креативом. Если хотите стелсить, то можно резать врагов исподтишка или использовать навык винтовки «Глушитель», чтобы снять часового. Или можно ворваться с дробовиком наперевес и перестрелять всех в прыжке с замедлением времени.

Правда, это не всегда стоит делать. Нужный предмет можно выкрасть вообще без убийства кого-либо. Достаточно, например, залезть на крышу и спуститься по дымоходной трубе. Но только если озаботиться этим заранее и прихватить верёвку. Плюс в Weird West важно уметь оптимизировать ресурсы и менеджерить инвентарь. Денег не хватает катастрофически, и они всегда нужны: на патроны, провиант, лошадь.

Решить финансовые вопросы можно разными способами: воровать, таскать полный рюкзак хлама и продавать за гроши или выполнять контракты на убийство особо отпетых бандитов. Последние, кстати, активны всего несколько дней, по истечении которых цель просто сбежит. Так что планировать маршрут нужно тщательно — иногда нужная цель находится в двух днях пути. Но можно купить лошадь и сократить это время до, например, суток, однако на неё нужно накопить… и вот так по кругу.

Каждая локация, будь то город или пещера, выделена на игровой карте как точка, куда нужно добраться. Когда игрок доходит до края области, в которой находится, ему открывается карта, где можно двигаться в любом направлении и открывать новые места. Игровой мир не самый огромный, ещё меньше его делает достаточно скудный набор локаций. В какой-то момент замечаешь, что все пещеры так или иначе похожи: у них есть один вход, обязательная комната с тремя кроватями и одна большая арена, где чаще всего ходит цель с контракта.

Первые разы зачищать локации действительно интересно, и хочется делать это со своим предпочитаемым стилем. И их важно исследовать досконально: от этого зависит ещё и прокачка, поскольку навыки улучшаются только за специальные предметы.

Самая жирная награда — золотой туз, за который можно купить «Привилегию». Это общий пассивный бонус для любого вашего героя, будь то более высокий прыжок или повышенный запас здоровья. Однако когда возвращаешься в одинаковые пещеры в третий или даже пятый раз (бывает и такое), хочется тупо бежать и убивать противников по инерции, не тратя время на очередные прятки или креатив.

Из-за этой и других условностей Weird West вызывает крайне противоречивые чувства. Да, истории получились интересными, но больно короткими. Открытый мир создаёт хорошую иллюзию, что в нём всё взаимосвязано, но иногда лажает самым странным образом. Геймплей пусть и получился динамичным и глубоким, надоедает из-за монотонности и бектрекинга. Но в то же время назвать Weird West плохой язык не повернётся — это отличный immersive-sim и достойный представитель жанра, который нужно спасать всеми доступными способами. Таких игр сейчас выходит крайне мало.

Понравилось

Почти идеальная иллюзия живого мира

Бесчисленное количество комбинаций из навыков, оружия и предметов

Большой простор для творчества не только в бою, но и в исследовании

Истории ключевых персонажей и общий сюжет

Стильная подача истории через закадрового диктора

Креативные диалоги и шутейки

Не понравилось