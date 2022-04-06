Обзор Forgive Me Father. От Лавкрафта и DOOM с любовью

7 апреля вышел Forgive Me Father — ретро-шутер в духе 90-х, вдохновлённый произведениями Говарда Лавкрафта. До этого он примерно полгода провёл в раннем доступе, благодаря чему геймеры могли оценить примерно половину сюжетной кампании. Мы уже прошли полную версию и готовы поделиться своими впечатлениями от одного из лучших представителей жанра.

Завязка от Лавкрафта

Сюжетная завязка в Forgive Me Father напоминает рассказы культового писателя. Журналистка (или священник) получает письмо от своего брата Луиса, в котором он просит приехать в захудалый городок Пестисвиль. В этом месте в последнее время пропадают люди, и родственник просит помочь в расследовании.

По приезде главный герой обнаруживает, что все местные жители куда-то подевались. Пропал и брат, с которым протагонист договорился встретиться в номере отеля. Неожиданно раздаётся стук в дверь — после этого воронка событий затягивает главного героя с головой.

Сюжетные ролики представляют собой зарисовки в виде анимированных комиксов

Оказывается, всех жителей Пестисвиля захватили монстры и держат их где-то на окраине города. Теперь главному герою предстоит спасти обычных людей от полного уничтожения и раскрыть природу появления страшных существ на нашей планете.

Вдохновляясь DOOM и «Крутым Сэмом»

По своей сути Forgive Me Father — классический шутер из 90-х со спрайтовыми врагами, вычурным дизайном и сочной стрельбой. Сюжетная кампания разделена на несколько десятков небольших миссий, где необходимо просто уничтожить всё на своём пути и дойти до конца уровня. Правда, бóльшую часть заданий просто пробежать от начала до конца не получится — необходимо искать специальные разноцветные ключи, которые открывают ранее запертые двери (привет, Палач Рока).

Играется новинка Byte Barrel просто замечательно. Forgive Me Father — мясной и драйвовый шутер, в котором нужно постоянно двигаться, следить за патронами и не отпускать курок. Игроку противостоят, кажется, все самые омерзительные монстры из произведений Лавкрафта: от стихийных последователей Ктулху до крабообразных монстров и мерзких инопланетян.

Если описывать Forgive Me Father несколькими словами, то представьте себе смесь классических частей DOOM с Serious Sam. Из первой игра взяла драйвовый экшен и дизайн локаций, из второй — едкие комментарии главного героя и битвы на открытых уровнях.

Для борьбы с монстрами главный герой использует пушки разного калибра: револьвер, два вида автоматов, дробовик, электромагнитную установку и даже гарпун. Во время схваток оружие необходимо постоянно комбинировать, ведь у разных врагов есть свои слабости к определённому типу урона. Например, большие и живучие мобы очень не любят получать заряд из дробовика, летающих противников лучше всего устранять с помощью гарпуна несколькими точными выстрелами. А обычных зомби лучше расстреливать в тело с автомата, потому что запасную голову они в буквальном смысле несут с собой в руках.

Для лёгкого устранения врагов можно применять специальные навыки, которые позволяют получить преимущество над противником в самых разных ситуациях. Для этого необходимо накопить определённый уровень шкалы безумия, получаемый за убийства мобов. Среди доступных навыков есть, например, режим ближнего боя с энергетическим мечом в руках, но моим любимым скиллом стала «Пачка сигарет». С её помощью время вокруг ненадолго замирает, но герой продолжает бегать на полной скорости — чем-то напоминает Max Payne. Что касается остальных навыков, то один из них помогает сфотографировать монстров вокруг себя, чтобы заморозить их, а другой создаёт мощный взрыв вокруг персонажа. Очень полезно, когда тебя окружили со всех сторон.

Эффект одного из навыков. В этот момент проект напоминает Dark Messiah of Might and Magic

Вслед за классикой

Благодаря сочетанию из смачно стреляющих пушек, постоянному движению и использованию навыков Forgive Me Father проходится на одном дыхании. Этому способствует и прокачка, которая выгодно отличает игру от многих других шутеров. Тут врагов нужно убивать не только для прохождения уровней, но и для получения опыта. Накопив нужное количество XP, игрок может значительно улучшить то или иное оружие, увеличить максимальный запас здоровья или приобрести более вместительный патронаж.

В первое время дерево навыков поражает: кажется, будто скиллов попросту слишком много. На деле же бóльшая их часть прокачивается путём выбора одного из двух вариантов. Например, обычный револьвер можно превратить в более современный — с точной и быстрой стрельбой. Либо оставить всё как есть, но значительно увеличить ему урон. Лишними в древе навыков кажутся разве что увеличение получения опыта и прокачка фонарика, который на протяжении всего прохождения используешь буквально пару раз для освещения самых тёмных мест.

Миссии можно перепройти в любой момент через специальный пункт в главном меню.

Разработчиков хочется похвалить в том числе за креативный подход к дизайну уровней. За всю сюжетную кампанию я не встретил ни одного повторяющегося эпизода — авторы всё время ставят игрока в самые разные условия. Например, в одной из миссий нужно пробраться по жуткой вентиляции, а затем прокатиться на вагонетке. Другой уровень предлагает побегать по крышам заражённого города — эдакий кусочек Рэйвенхольма из Half-Life 2.

Особенно меня впечатлила миссия, в которой главный герой оказывается под водой в гидрокостюме, а из доступного оружия оказывается только гарпун. Атмосфера хоррора в игре и так предельна высока, а в тот момент становится по-настоящему страшно, и тут же вспоминаются уровни из SOMA — одной из моих самых любимых игр. И подобных сюрпризов в игре немало.

Во время прохождения постоянно натыкаешься на записки, раскрывающие лор игры. Конечно, какого-то глубокого сюжета ожидать не надо, но было очень приятно видеть отсылки на произведения Лавкрафта. Также на локациях есть разные секретные области, где, например, можно найти уникальную пушку, пули которой рикошетят от стен и наносят невероятный урон. Благодаря таким вот сюрпризам исследование локаций добавляет азарта, ведь аптечка, броня и уж тем более мощное оружие лишними не бывают.

К сожалению, даже в бочке мёда всегда можно найти ложку дёгтя. Вместе с положительными моментами старомодности разработчики перенесли и некоторые отрицательные. Я так и не смог смириться с местной системой сохранений, из-за которой любая смерть откатывала прогресс на 5-10 минут «потного» геймплея. Дело в том, что сохраниться в игре можно либо в начале уровня, либо в специальных местах, где сидит милый пьяный старичок. И на высоком уровне сложности переигрывать целые куски уровней приходится довольно часто — это вызывало только фрустрацию. Ситуацию можно было решить с помощью обычных чекпоинтов, но разработчики почему-то решили от них отказаться.

Другая проблема касается оружия. В пылу сражения ты постоянно используешь разное оружие, переключаясь между ними на лету. Однако заранее узнать, сколько патронов в той или иной пушке, не получится. Типичная ситуация в Forgive Me Father — у тебя закончились пули от одной пушки, ты переключаешься на другую, но и там нет снарядов. Затем в панике листаешь оружие, пытаясь найти хоть что-то заряженное, пока не находишь какой-нибудь жалкий револьвер. Было бы неплохо добавить какое-нибудь визуальное отображение оружия в углу экрана по аналогии с навыками. В пылу сражения подобная функция бы очень помогла.

Однако во всём остальном Forgive Me Father — отличный шутер на пару вечеров. На протяжении всего прохождения не было ни одного момента, от которого я бы заскучал. В свои лучшие моменты проект напоминает перезапуск DOOM 2016 года — если не смотреть на графику и спрайтовых врагов. Тот случай, когда разработчики оказались большими фанатами жанра и выпустили достойного наследника культового проекта id Software.

Понравилось

Сочная стрельба под крутые рок-композиции в стиле последних частей Doom.

Жуткая эстетика произведений Говарда Лавкрафта.

Система навыков и прокачка.

Разнообразие локаций и врагов.

Приятная глазу спрайтовая графика и качественный звуковой дизайн.

Достойная реализация идей шутеров из 90-х

Не понравилось