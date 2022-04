Обзор Forgive Me Father. От Лавкрафта и DOOM с любовью

7 апреля вышел Forgive Me Father — ретро-шутер в духе 90-х, вдохновлённый произведениями Говарда Лавкрафта. До этого он примерно полгода провёл в раннем доступе, благодаря чему геймеры могли оценить примерно половину сюжетной кампании. Мы уже прошли полную версию и готовы поделиться своими впечатлениями от одного из лучших представителей жанра.

Сюжетная завязка в Forgive Me Father напоминает рассказы культового писателя. Журналистка (или священник) получает письмо от своего брата Луиса, в котором он просит приехать в захудалый городок Пестисвиль. В этом месте в последнее время пропадают люди, и родственник просит помочь в расследовании.

По приезде главный герой обнаруживает, что все местные жители куда-то подевались. Пропал и брат, с которым протагонист договорился встретиться в номере отеля. Неожиданно раздаётся стук в дверь — после этого воронка событий затягивает главного героя с головой.

Оказывается, всех жителей Пестисвиля захватили монстры и держат их где-то на окраине города. Теперь главному герою предстоит спасти обычных людей от полного уничтожения и раскрыть природу появления страшных существ на нашей планете.

По своей сути Forgive Me Father — классический шутер из 90-х со спрайтовыми врагами, вычурным дизайном и сочной стрельбой. Сюжетная кампания разделена на несколько десятков небольших миссий, где необходимо просто уничтожить всё на своём пути и дойти до конца уровня. Правда, бóльшую часть заданий просто пробежать от начала до конца не получится — необходимо искать специальные разноцветные ключи, которые открывают ранее запертые двери (привет, Палач Рока).

Играется новинка Byte Barrel просто замечательно. Forgive Me Father — мясной и драйвовый шутер, в котором нужно постоянно двигаться, следить за патронами и не отпускать курок. Игроку противостоят, кажется, все самые омерзительные монстры из произведений Лавкрафта: от стихийных последователей Ктулху до крабообразных монстров и мерзких инопланетян.

Для борьбы с монстрами главный герой использует пушки разного калибра: револьвер, два вида автоматов, дробовик, электромагнитную установку и даже гарпун. Во время схваток оружие необходимо постоянно комбинировать, ведь у разных врагов есть свои слабости к определённому типу урона. Например, большие и живучие мобы очень не любят получать заряд из дробовика, летающих противников лучше всего устранять с помощью гарпуна несколькими точными выстрелами. А обычных зомби лучше расстреливать в тело с автомата, потому что запасную голову они в буквальном смысле несут с собой в руках.

Для лёгкого устранения врагов можно применять специальные навыки, которые позволяют получить преимущество над противником в самых разных ситуациях. Для этого необходимо накопить определённый уровень шкалы безумия, получаемый за убийства мобов. Среди доступных навыков есть, например, режим ближнего боя с энергетическим мечом в руках, но моим любимым скиллом стала «Пачка сигарет». С её помощью время вокруг ненадолго замирает, но герой продолжает бегать на полной скорости — чем-то напоминает Max Payne. Что касается остальных навыков, то один из них помогает сфотографировать монстров вокруг себя, чтобы заморозить их, а другой создаёт мощный взрыв вокруг персонажа. Очень полезно, когда тебя окружили со всех сторон.

Эффект одного из навыков. В этот момент проект напоминает Dark Messiah of Might and Magic