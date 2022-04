Поиграйте в Turbo Overkill — сумасшедший шутер, который чтит традиции жанра

В 2020 году главным событием в жанре шутеров стала DOOM Eternal — продолжение перезапуска знаменитой серии про войну закованного в броню сурового мужика против орд исчадий ада. Помимо стандартных для успеха вещей вроде отличного дизайна, графики и оптимизации, она впечатлила геймеров невиданной динамикой боёв и «боевой математикой» — игровой механикой, из-за которой нужно убивать врагов специальным способом, чтобы не остаться без патронов.

Последнее не понравилось значительной части фанатов DOOM — инновационная идея разработчиков заставляет игрока проходить DOOM Eternal только определённым образом. Нравится отстреливать демонов только из двустволки? Нельзя. Не хотите пользоваться каким-то оружием? А придётся. К тому же ещё и платформинг добавили, от чего последний DOOM года в шутку сравнивали с Super Mario.

К чему это всё? Если вы хотели продолжение перезапуска DOOM с его мясными боями и крутым дизайном уровней, но без необходимости менять оружие каждые пять секунд — вышедшая в ранний доступ Turbo Overkill для вас.

Пока готов лишь один эпизод, а запланировано чуть меньше десяти с общей продолжительностью в пять-шесть часов. Но они того стоят: даже в урезанном варианте в Turbo Overkill есть всё то, за что полюбили DOOM Eternal. Только вместо научной фантастики и ада — неоновый киберпанк, а вместо боевой математики — ноги-бензопилы.

Город грёз

В своём сеттинге и дизайне Turbo Overkill не оригинальна — это самый «попсовый» киберпанк, знакомый геймерам по игре… Cyberpunk 2077 (настолько неоригинально). Всегда тёмный город с зашкаливающим уровнем преступности и разрухи, мегапостройки, повсеместный неон и азиатские мотивы. Здесь ретрофутуристика на манер 80-х сочетается с биохакингом, бадихоррором, брутализмом в архитектуре и другими элементами, формирующими отторгающий эффект мрачного капиталистического будущего.

Затравка такая же: вы аугментированный наёмник, которого посылают в райский город Paradise City на дело. А именно — решить проблему вируса SYN, который захватил власть над городом и создаёт мутантов из плоти и металла. Решать ситуацию придётся с помощью огнестрела, встроенных в ногу бензопил и других средств ультранасилия.

Подобно Cyberpunk 2077, Turbo Overkill по своему сеттингу и дизайну — это такой «капустник» идей и образов. Разрушенные переулки «Побега из Нью-Йорка», неоновые небоскрёбы из «Бегущего по лезвию», титанические башни-муравейники из экранизации «Судьи Дредда» 2012 года. Оригинального тут очень мало, но всё сделано с большим трепетом к стилю, жанру и мелким деталям. Всё это игрок уже видел — но это не умаляет красоты Turbo Overkill.

Локации атмосферны и что куда более важно для шутера — отлично продуманы. Каждый уровень — эталон левелдизайна в плане удобства поиска пути, читаемости во время боя и геймплейной задумки. Цикличный уровень внутри мегабашни, где надо отвоёвывать у врагов этаж за этажом. Движущийся гравитационный поезд, с которого придётся прыгать на летящие по соседству машины. Ночные клубы и кинотеатры с дополненной реальностью. Или даже музей-зоопарк, где почти каждая стена — фальшивка из дисплеев, как в начале Prey 2017 года. Даже несмотря на то, что местному дизайну не хватает какой-то оригинальности, он умеет удивлять из раза в раз вплоть до финальных титров первого эпизода.

Про сюжет же сказать нечего — это олдскульный шутер, в котором история и герои предельно схематичны. У вас есть персонажи-помощники с парой исключительно функциональных фраз (что делать, куда идти) и цель, достичь которую можно через безостановочную стрельбу и кровавую баню.

Мечтают ли андроиды о бензопилах

Стрельба — главное в любом шутере. Можно сколько угодно хвалить историю Spec Ops: The Line, восхищаться режиссурой Call of Duty и удивляться огню в Far Cry 2. Но всё это не будет значить ничего, если в игре не весело жать курок, чтобы застрелить очередного пиксельного демона, бандита, киборга или террориста. К счастью, с этим в Turbo Overkill проблем нет. Трудно вспомнить более мясной, драйвовый и скоростной шутер за последние два года.

Если прибегнуть к понятным ассоциациям — представьте себе видеоигру, сочетающую идеи первых двух Quake и изобретательность уровней Duke Nukem 3D. И всё это на утроенной скорости в стилистике киберпанка под электронный саундтрек такой тяжести, что к финальной битве с боссом начинают дымиться перепонки.

Turbo Overkill не зря получила такое странное и вычурно «КРУТОЕ» название. Она действительно «турбо» — настолько, что марафонить игру тяжело физически. Здесь нельзя даже секунду стоять на месте во время боя — зашибут даже на маленькой сложности. Игра требует от вас постоянно двигаться, стрелять, что-то делать. Тут как в «Адреналине» с Джейсоном Стэтхэмом: остановишься — умрёшь.

К счастью, можно не только бегать с зажатой клавишей выстрела. Ещё можно делать рывок в стороны, но это куда полезнее при паркуре (те, кто боится паркура из DOOM Eternal, не переживайте — его тут меньше, и он значительно приятнее и удобнее). Главная кнопка для боевого танца — скольжение. Вы делаете подкат в сторону противника на огромной скорости, и это — ваше главное оружие в бою. Ведь в ноги главного героя встроены бензопилы, которыми он разрубает врагов на части.

Во-первых — это до абсурдного круто и брутально . По сути, главная продающая фишка Turbo Overkill — у мужика в ногах бензопилы, прикольно!

. По сути, главная продающая фишка Turbo Overkill — у мужика в ногах бензопилы, прикольно! Во-вторых — это повышает динамику и скорость боёв, позволяя летать между врагами на запредельных скоростях.

В-третьих — это эффективное средство сражения в духе «высокий риск — высокая награда». Бензопилой в ноге можно моментально убить практически любого врага, но неудачный подкат и сбитый глазомер могут вас подвести, и вместо виртуозного убийства вы попадёте в окружение врагов и умрёте.

Вы даже можете банально не пробить толпу мяса, если залетите в слишком плотную массу врагов или подкат будет на маленькой скорости. Например, если вы соскальзываете не с высоты (скажем, с горки для скейтбордов) или без предварительного разгона.

Арсенал огнестрела тут классический для «бумер-шутеров»: пистолет (даже два), дробовик, двустволка, пистолеты-пулемёты (тоже два), миниган, ракетница. Интересными их делает наличие альтернативного режима огня у всех видов.

У стандартных револьверов есть автонаведение, полезное против доставучей мелочи.

У дробовика — подствольные гранаты, как в DOOM, только оглушающие.

У двустволки — самонаводящиеся бомбы-липучки

А миниган вообще превращается в огнемёт. А если в нём кончаются патроны, главный герой вместо стрельбы показывает врагу непристойный жест.

Будущее — жестоко

Всё вышеописанное отлично работает на ощущения от Turbo Overkill. Всё резкое, суровое, мощное. Думать надо быстро, бить надо больно, стрелять — часто. Ничего лишнего — даже модных RPG-элементов нет. Единственное, что здесь можно посчитать за какую-то прогрессию, прокачку, накопительство и прочую «войну за циферки» — это возможность зарабатывать деньги за убийство врагов.

На них закупаются патроны, если вам не хватает лежащих тут и там пачек и магазинов, и аугментации — модули, которые немного облегчают жизнь. Увеличение урона от бензопил и вампиризм от подкатов, усиление встроенного в руку ракетомёта (совсем забыл сказать — вы можете стрелять ракетами из рук!), автоподбор выпадающих из врагов монеток. В остальном — никакой прокачки. Не надо выполнять никаких заданий, а из собираемого — исключительно секреты, щедро разбросанные по уровням в лучших традициях олдскульных шутеров.

Общую брутальность Turbo Overkill подчёркивает жестокость. Враги разлетаются на кровавый фарш, разбрызганная после взрыва кровь стекает с потолка, убитые киборги орут в агонии. Вы сразу узнаете это гнетущее чувство на периферии между ужасом, отвращением и восхищением, которое ощущает подросток, впервые увидевший старого «Робокопа». Это жутко, это излишне жестоко — но, чёрт возьми, весело! Жаль всех этих убитых людей — но сегодня выходить на улицы Paradise City им всё же не стоило.

Наконец, весь этот микс киберпанка, кровавой резни и сверхзвуковых полётов верхом на заднице подкрепляет саундтрек. Здесь и синтвейв, и чрезмерно тяжёлая электроника, мощные гитарные рифы и мрачная футуристика в духе System Shock. В общем, музыка, под которую можно делать киношный монтаж с хакером, взламывающим чей-то компьютер.

Пока что Turbo Overkill не доделана. Закончен лишь первый эпизод, которому ещё нужна некоторая полировка. На последнем недавно добавленном уровне удалось найти критический баг, из-за которого пришлось начать миссию заново. Да и последний босс, несмотря на всю его эпичность, немного душноват — слишком много источников урона, слишком большая динамика для финала довольно изматывающей локации. При этом его вторая фаза — буквально «бей лежачего», вся сложность боя с ним лишь в первой половине.

В остальном — если полную версию Turbo Overkill выполнят на таком уровне качества, то это будет не меньшим событием в жанре, чем перезапуск DOOM. Кроме ряда мелких недочётов и бага в последнем уровне первого эпизода, технических проблем у игры нет, а геймплейное ядро работает как часы. Даже к объёмам контента, одной из главных проблем тайтлов в раннем доступе, придраться нельзя — его тут уже вполне достаточно на хорошую игру длиной в пять или шесть часов. Уникальные и разнообразные уровни, интересные геймплейные ситуации — даже летающую машину с двумя пулемётами поводить дадут!

Если вы соскучились по шутерам старой школы, но подустали от новомодных «бумер-шутеров», то Turbo Overkill стоит дать шанс — пока что она выглядит, как сборник лучшего из двух миров. В общем, как и визуальный стиль игры — очень правильное ретро, пускай и без особой оригинальности в идеях.

Что понравилось

отличный дизайн неонового киберпанк-города

скоростные и брутальные перестрелки

ничего лишнего в геймплее

великолепный дизайн уровней.

Не понравилось