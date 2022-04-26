Вы тоже пропустили UnEpic — шедевральную игру, которая местами даже лучше Elden Ring?

Думаю, все знают жанр «попаданцы», более известный в аниме как исекай. Человек из нашей реальности каким-то образом попадает в прошлое, будущее или вообще в другой мир, где, пользуясь знаниями своей реальности, делает какие-нибудь великие дела. Или просто выживает. В общем, довольно популярное направление культуры, в котором из-за огромного количества произведений хватает откровенного проходняка — если не хуже.

И кто бы мог подумать, что одним из ярких примеров обратного окажется UnEpic — небольшая инди-игра 2011 года от разработчика-одиночки Франциско «unepic_fran» из Барселоны.

UnEpic — пародийная двухмерная ролевая игра про обычного парня по имени Даниэль. Он гик, ролевик, геймер, фанат фэнтези и фантастики и, проще говоря, неисправимый задрот почти без социальной жизни. Во время одной из партий в D&D он отходит в туалет и осознаёт, что туалета нет. После того как кто-то выключил в уборной свет, Даниэль оказался в подземелье замка. С настоящими гоблинами, монстрами, нежитью и призраками, один из которых вселяется в него в самом начале игры.

UnEpic интересна тем, что это не просто игра-комедия, где, кроме гэгов с отсылками на поп-культуру, ничего и нет. Самый большой сюрприз в том, что за шутками разной степени качества скрывается неиронично хорошая игра — в некоторых местах у неё есть чему поучиться даже недавней Elden Ring. Рассказываем, чем примечательна небольшая игра 2011 года из Испании, в которой провинциальный гик пытается победить вселенское зло.

Комедия в трёх актах и одном замке

Как уже говорилось ранее, UnEpic — пародийная игра. Она будет вас смешить. И делать это она будет часто — из-за чего не всегда удачно. Многие шутки — прямые отсылки в духе «Ого, он упомянул «Стартрек»! Он гик! Я это понял — я тоже гик!». Референсы в лоб, обычные глупости, сортирные приколы. Ещё на релизе игру ругали за низкопробный юмор, а в 2022 году для него даже отдельное слово придумали — кринж.

Но здесь есть интересный момент. Эта игра — 2011 года выпуска, а разрабатывали её ещё раньше. Гик-культура только набирала обороты, а «Теория большого взрыва» была вершиной комедии про геймеров и прочих «ботанов» (вы ещё помните это слово?). UnEpic — не столько набор низкопробного и плохого юмора, сколько эдакий срез времени и мышления бывших толкиенистов и ролевиков старой школы со стажем, образец первых мемов о гик-культуре и фанатах фэнтези.

Из-за этого на многочисленные референсы смотришь с умилением. Молодой разработчик наполнил одну из своих первых игр тем, что ему нравится — и герой Даниель ни на секунду не затыкается про «Звёздные войны», Star Trek, «Властелин колец», Warcraft, StarCraft и другие любимые франшизы.

И тут всплывает неожиданный сюрприз — не все шутки плохие. Некоторые отлично пробивают на смех даже сейчас, пережив проверку временем. В начале игры в вас вселяется призрак — эдакая сигнализация в местном замке, которая овладевает лазутчиками и заставляет их покончить с собой.

В Даниеле же призрак просто застревает, потому как у того вообще нет какой-то силы духа, какой можно было завладеть. Он просто тупой мешок мяса, из-за чего великий и ужасный фантом в нём застрял. И теперь всеми силами пытается уговорить его убиться, чтобы выйти наружу. А тот, чтобы не унывать, назвал его Зератулом и считает своим невидимым духом-помощником. Что бесит последнего.

Эта динамика двух персонажей — локомотив всей UnEpic. Безумно смешно следить за попытками Зератула обмануть вас на ровном месте, в которые входят психологические манипуляции и даже обратная психология. Очень интересно наблюдать, как Даниель объясняет свой быт из реального мира и условности из любимых видеоигр — чего только стоит рассказ о том, что в World of Warcraft нежить может чуть дольше дышать под водой, а призрака можно зарубить мечом.

У юмора есть ещё одна неожиданно хорошая сторона — перевод. UnEpic отлично, хоть и не идеально, адаптирована. Причём именно адаптирована, а не переведена — часть языковых шуток, каламбуров и отсылок изменили так, чтобы их понял говорящий на русском. При этом общую атмосферу они не портят и отлично укладываются в контекст.

Причём не только та его часть, которая, очевидно, сделана для галочки (на горе сидит злой злодей, а доблестный народ эльфов из окружных лесов веками пытается его одолеть). Разработчик объяснил вообще все условности — от сохранения и респавна до отсутствия урона от падения и невероятных боевых навыков обычного гика с Земли.

Местами странно, местами забавно, но порой — очень изобретательно. Некоторые условности — и вовсе часть сюжетных поворотов в финальные часы. В общем, такого совсем не ждёшь от игры про шутки ниже пояса, бесконечные референсы к «Звёздным войнам» и секс с гоблинами.

Типа Dark Souls, но в 2D

И всё же в игры играют, а не читают в них шутки. Геймплей гораздо важнее, чем навыки авторов в стендапе. С ним, как уже говорилось ранее, у UnEpic всё не просто хорошо, а неожиданно хорошо. За обманчивой биркой «игры-прикола» кроется качественная, глубоко проработанная ролевая игра, сочетающая идеи Dark Souls, метроидваний и совсем чуть-чуть платформера.

После небольшого обучения вы оказываетесь у саркофага древнего духа, который полностью лечит вас и сохраняет игру. Вокруг этого зала — неисследованный замок могучего лорда Харнэкона, которого вам и придётся искать всю игру. Ходите по комнатам, ищите пути в новые локации и побеждайте боссов ради ключей от следующих зон.

Замок Харнэкона — яркий пример эталонного подземелья-метроидвании. Последовательные зоны плавно растут в сложности: от любимых геймерами «циферок» характеристик до трудностей в геймплее. В первых комнатах вам почти не грозит опасность: летучие мыши и змеи, гоблины и сатиры. Но чем дальше в замок — тем сложнее, вплоть до «Dark Souls в миниатюре».

И это не просто опостылевшее игрожурское клише — здесь, без всяких шуток, есть и невидимые враги, и локация, где вас отравляет вообще всё, и выводящие из себя канализации. И если играть на самых высоких уровнях сложности и без автосохранений, то придётся ещё и регулярно возвращаться к саркофагу ради сохранения прогресса — чем не костёр?

В замке полно секретов: тайные комнаты за фальшивыми стенами, невидимые двери и скрытые испытания для настоящих хардкорщиков в духе «Дойти до босса, ни разу не выпив зелье». Пускай замок, как и вся UnEpic в целом, не очень большой, там проработан каждый сантиметр: в нём огромное количество тайников, грамотно расставленных шорткатов и обходных путей. Постепенно развеивая туман войны на карте, обнаруживается, что у казавшихся бессмысленными комнат внезапно есть логическая связь и расстановка, а набор прямоугольников на карте вырисовывается в силуэт могучей крепости.

Наконец, ещё одно важное качество, которое игра делает на уровне Dark Souls — качество исследования. Замок Харнэкона невероятно весело изучать потому, что за каждым новым шагом вас ждёт новый контент. Игра практически никогда не повторяется, всегда ставит новые трудности и радует чем-то невиданным до самых финальных титров. Вплоть до того, что в эпилоге практически меняет собственный жанр.

Внезапно враги учатся лазать по лестницам, которые ещё пару залов назад были гарантом вашей безопасности. Обычные летучие мыши начинают присасываться к вам и пить кровь подобно канализационным пиявкам. Дряхлые гоблины с дубинками сменяются орками с топорами и копьями — или вовсе нежитью, которую не берёт ничего, кроме магии и дробящего оружия.

И это не говоря о разъедающих кислотой желатиновых кубах и совершенно невидимых противниках, которые воруют ваше оружие — причём навсегда. Не отбили его обратно — забудьте о том, что оно у вас было. Обычные вороны тут могут украсть у вас кольцо и оставить себе навсегда, если вы решите не возвращать драгоценность. Даже если оно было уникальным. И таких подлянок в UnEpic навалом — она больно наказывает тех, кто играет невнимательно и смотрит на неё свысока.

Большие боссы и маленькие проблемы

В обсуждении UnEpic хочется постоянно говорить о том, что игра удивляет. Взять хотя бы боссов. Разработчику-одиночке удалось сделать около десятка огромных главарей, которые по качеству проработки даже лучше, чем в недавней Elden Ring. У каждого есть уникальная идея и локация, и ни одного из них не повторяют ради заполнения игры контентом. Конечно, они проще, чем в играх FromSoftware — мувсет из пары приёмов, довольно очевидные тактики боя. Но, во-первых — совершенно несравнимые производственные мощности и бюджеты, во-вторых — боссы тут порой удивляют сильнее многих ААА-блокбастеров.

Поверите ли вы в то, что в UnEpic на полном серьёзе есть свой полноправный аналог Психо Мантиса из Metal Gear Solid? Да, того самого босса, который попадается, кажется, в каждой подборке лучших главарей за всю историю видеоигр. Никто после Кодзимы не повторил такой уровень слома геймплейных ожиданий — кроме инди-разработчика из Испании. Не будем раскрывать его сюрприз — скажем только, что сторожит он местную библиотеку и попьёт немало крови у не знающего его механик игрока.

И такого в игре навалом. Огромная летающая стальная рука, играющая с вами в «камень-ножницы-бумага». Червь из «Дюны», сторожащий шахты, гигантский дракон, летающая голова горгоны Медузы и даже гигантский вражеский краб. Почти каждая ваша схватка с чем-то, у чего есть отдельная полоска здоровья в углу экрана — что-то необычное и требующее высокого уровня навыков.

В борьбе с боссами и прочими опасностями цитадели Харнэкона вам поможет невероятное обилие возможностей отыгрыша. В UnEpic можно быть кем угодно: воином, магом, лучником, вором, бойцом с копьём — да хоть голышом с палкой бегать. Правда, последняя опция в виду отсутствия переката с кадрами неуязвимости будет не такой эффективной, как в Dark Souls. Лучше уж что-нибудь надеть.

А ещё здесь можно носить летающих питомцев, помогающих в бою. Надувная жаба ест мелких насекомых, а летающий горшок с цветком лечит от ран.

Все сражения строятся на кнопке удара и особых способностях в окне быстрого доступа. И вокруг этого UnEpic удаётся создать глубокую ролевую систему: за счёт разнообразных типов оружия и магии. Мечи хороши против существ из плоти, булавы — против скелетов и бочек. Топоры — что-то среднее: работают против всех, но не так эффективно. И это отличный вариант для тех, кто хочет не разбазаривать очки прокачки на два типа оружия, а вложить их в магию. Копья бьют на расстоянии, что позволяет не подходить врагам на дистанцию ответной атаки, а ножи наносят повышенный урон в спину — но только если вы стоите сзади гуманоида, на змей и жуков это не сработает.

Более того, у каждого типа оружия есть своя школа навыков. Мечами можно атаковать в выпаде, дубинами — оглушать, а ножами и вовсе кидаться. А ведь в UnЕpic ещё есть восемь школ магии: огонь, лёд, лечение, магия света и тьмы, изменение, разум, защита. Кидайтесь во врага сгустками пламени, вызывайте духов и нежить, меняйте материи, усыпляйте врагов, становитесь невидимым!

При должном умении, времязатратах и фантазии можно собирать совершенно безумные, хотя порой и бессмысленные, билды. Что ни говори, а вкладывать очки в возможность быстрой телепортации по замку, который можно легко пробежать за пару минут от конца до конца — глупая трата опыта. Как и максимальное развитие алхимии (да, здесь ещё и зелья можно варить!) выше 10-11-го уровня или ношения доспехов выше 16-го — в UnEpic почему-то нет рецептов и предметов, поощряющих такой высокий уровень навыка.

И раз уж заговорили о проблемах: они тут есть, хоть и минимальные. В основном — по визуальной части. UnEpic — игра низкобюджетная, и по ней это видно. Всем спрайтам и текстурам не помешал бы HD-ремастер. Многие элементы очень криво стыкуются или просто сильно разнятся по стилю — будто игрой занимались очень разные по подходу художники. Иконки в инвентаре и вовсе не выдерживают критики — криво вырезанные и выглядящие так, будто их набрали из бесплатной библиотеки.

И хотя на дешевизну игры тяжело закрыть глаза, невозможно не заметить стиль UnEpic. Карикатурно-мультяшный дизайн игры в целом отлично вытягивает общую бюджетность. Плохие спрайты соседствуют с детальными и очень милыми анимациями. Все персонажи двигают руками и ногами, некоторые умеют прыгать и лазать по стенам. Черви сжимаются и разжимаются, пока ползут по полу. Гоблины удивляются ударам и засыпают на своём посту, если долго не двигаются.

Очень сильно на общий тон влияет прекрасный саундтрек за авторством JotaSonora: небольшие фоновые композиции по минуте длиной не надоедают и оседают в памяти. Особенно темы саркофага, магазина и башни магов. Единственное, в чём можно поругаться на музыку в UnEpic — она то ли пережата, то ли записана в довольно низком качестве. Опять же — не помешал бы хороший ремастер или ремейк.

UnEpic — одна из игр-первопроходцев инди. Маленькая, выпущенная без помощи крупных издателей, сделанная за копейки — но зато на все деньги. После её успеха — как на родине, так и за рубежом — разработчик создаст спорную Ghost 1.0 и Unmetal — по сути, продолжение пародийных идей UnEpic, только в новой игре он уже издевается над геймдизайном Кодзимы и серией Metal Gear. Опять же, в своей привычной манере: отсылки и шутки ниже пояса смешаны с отличным юмором и изобретательным подтруниванием над условностями и механиками.

Если вам нужна хорошая ролевая игра с исследованием и умеренным челленджем — поиграйте в UnEpic. Если вы хотите проверить, какой вы гик или просто посмеяться с юмора гиков нулевых — поиграйте в UnEpic. Это маленькая, дешёвая, но невероятно душевная игра, которая подарит вам пару хороших и интересных вечеров.

А если у вас есть друзья — пусть пробуют тоже, потому как у неё есть отдельный и очень объёмный мультиплеерный режим с собственными сюжетами, боссами, уровнями и прогрессией. По факту — отдельная игра и видеоигровой аналог D&D со всеми вытекающими. Не ожидали? А мы и не расскажем — идите изучайте сами. Пусть этот пункт статьи будет последним сюрпризом этой необычной игры из Испании.