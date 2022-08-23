Будущее видеоигр: чего сегодня ждать от церемонии открытия gamescom 2022

Сегодня вечером, 23 августа в 21:00 мск, пройдёт церемония открытия gamescom. Это двухчасовая E3 для тех, кто «опоздал на E3». Впрочем, даже подтверждённый список премьер немецкой выставки уже выглядит поинтереснее, чем вся июньская «тусовка».

Рассказываем, чего ждать от мероприятия.

Точно покажут

Организатор The Game Awards и Summer Game Fest любит громкие премьеры — и часто рассказывает, что именно покажут на мероприятии, при этом оставляя и сюрпризы для зрителей. Но давайте посмотрим, что мы уже точно увидим на церемонии открытия?

Dying Light 2: Blood Ties — анонс сюжетного дополнения.

— анонс сюжетного дополнения. The Calisto Protocol — свежий геймплей.

— свежий геймплей. New Tales from the Borderlands — анонс игры.

— анонс игры. Hogwarts Legacy — свежий геймплей.

— свежий геймплей. Sonic Frontiers — свежий геймплей и анонс даты выхода.

— свежий геймплей и анонс даты выхода. Goat Simulator 3 — новый показ.

— новый показ. The Outlast Trials — первый геймплей.

— первый геймплей. The Expanse: Telltale Series — свежий показ.

— свежий показ. Return to Monkey Island — анонс даты выхода.

— анонс даты выхода. High on Life — новый геймплей.

— новый геймплей. Honkai Star Rail — демонстрация.

— демонстрация. Gotham Knights — свежий геймплей.

— свежий геймплей. Lies of P — свежий геймплей.

— свежий геймплей. Анонс новой игры от создателей Subnautica .

. Genshin Impact — какой-то анонс.

Hogwarts Legacy

Эти игры наверняка покажут

Хоть официально Джефф Кили даже не намекал на них, но все эти проекты так или иначе уже утекли, поэтому вероятность их показа именно на церемонии открытия высока как никогда.

Dead Island 2 — все детали (даже скриншоты и дата выхода) уже утекли.

— все детали (даже скриншоты и дата выхода) уже утекли. Игра по мультсериалу « Аватар » — ролевой экшен должен выйти уже в этом году.

» — ролевой экшен должен выйти уже в этом году. Новая игра Quantic Dream (Detroit: Become Human, Heavy Rain).

Вдобавок не исключаются неожиданные анонсы. К примеру, уже скоро должны показать новую BioShock — 21 августа у серии было 15-летие, поэтому было бы красиво, если бы новую часть анонсировали рядом с такой красивой датой.

Ещё может появиться Хидео Кодзима, о следующей игре которого мы до сих пор ничего не знаем. А он, по слухам, вообще сразу три проекта параллельно делает. Ну и не стоит забывать про новую Silent Hill, которую Konami уже год не может анонсировать. Ещё могут быть анонсы от Ubisoft, THQ Nordic, 505 Games, Microsoft и Bandai Namco.

BioShock Infinite

Встречаемся в 21:00 мск на «Чемпионате», где мы будем вести прямой эфир всего мероприятия!