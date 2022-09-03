Новости по четвёртому сезону «Пацанов» очень радуют. Главное опасение не подтвердилось

Недавно стартовали съёмки четвёртого сезона «Пацанов». Актёры активно публикуют фото рабочего процесса в социальных сетях. Есть и первые новости о следующей главе приключений нетипичных и преимущественно порочных супергероев. Пока информация очень радует поклонников сериала.

Главное опасение не подтвердилось. Мальчик-солдат вернётся

О съёмках нового сезона «Пацанов» первым сообщил Энтони Старр, исполнитель роли самого могущественного супергероя Хоумлендера.

Мы так давно начали… А сейчас уже идёт четвёртый сезон. Господи! Мы прошли долгий путь, и мир до сих пор сходит с ума. Мы будем продолжать работать, чтобы сделать лучший сериал, который мы можем, для вас. А теперь за работу.

Свой ностальгический пост он закрепил фотографией каста со времён первого сезона.

Каст первого сезона «Пацанов» Фото: Соцсети Энтони Старра

Следующим о начале работы заявил Карл Убран, сыгравший руководителя отряда Пацанов Билли Бутчера. Он опубликовал фото с коллегой Джеком Куэйдом, исполнившим роль Хьюи Кэмпбелла.

Карл Урбан и Джек Куэйд на съёмках «Пацанов» Фото: Соцсети Карла Урбана

В комментарии пришёл Дженсен Эклс, который попросил Урбана заказать ему выпивку, поскольку он «уже в пути». Актёр, сыгравший Мальчика-солдата (или Солдатик), недвусмысленно намекнул, что в скором времени присоединится к касту телешоу.

Пока же в Канаде под чутким руководством шоураннера Эрика Крипке трудятся Старр, Урбан, Куэйд, Эрин Мориарти (Старлайт), Карен Фукухара (Кимико), Чейз Кроуфорд (Подводный), Лаз Алонсо (ММ), Джесси Т-Ашер (Поезд-А) и Томер Капон (Французик). В частности, Эрин эпатирует поклонников своими эффектными образами.

Эрин Мориарти в образе Старлайт на съёмках четвёртого сезона «Пацанов» Фото: Соцсети Эрин Мориарти

Судьба Мальчика-солдата – одна из главных интриг четвёртого сезона. В концовке третьего его вновь поместили в заточение в камере с газом. С одной стороны, вывели из сюжета. С другой – не убили и оставили возможность для камбэка. Эклс дал понять, что вернётся. Крипке фактически подтвердил его намёк в интервью Entertainment Weekly.

Мы на 100% оставили дверь открытой для возвращения Мальчика-солдата. Старая телевизионная поговорка гласит: никогда никого не убивайте, если в этом нет особой необходимости. Нам всем придётся подождать, но я не могу представить сериал без появления Мальчика-Солдата.

Дженсен Эклс в роли Мальчика-солдата в третьем сезоне «Пацанов»

Исходя из слов Крипке, Мальчик-солдат вряд ли появится в первой серии четвёртого сезона, но в какой-то момент снова предстанет на экране. Примерно так же было в третьем сезоне. Разрекламированного героя Эклса очень долго ждали, но он полноценно влился в сюжет только в четвёртой серии. Хотелось бы наблюдать за Мальчиком-солдатом как можно больше, но и сам факт его камбэка очень радует. Этот яркий персонаж определённо успеет проявить себя, пусть даже не во всех эпизодах.

Крипке также прояснил судьбу Королевы Мэйв (Доминик Макеллиготт) и Чёрного нуара (Натан Митчелл). В концовке четвёртого сезона Мэйв лишилась силы и серьёзно травмировалась в противостоянии с Мальчиком-солдатом и Хоумлендером.

Королева Мэйв и Хоумлендер Кадр из сериала «Пацаны»

Уже бывшая супергероиня решила начать новую жизнь со своей девушкой Еленой. Нуар был убит всё тем же Хоумлендером, но время от времени зрители могли лицезреть его в мультяшном образе или флешбэках. Мэйв и Нуара можно вернуть при желании. У создателей есть такие планы.

«Нуар мертв, но корпорация Vought может переделать его. Вот что я скажу, ничего не спойлеря — тот конкретный человек, который был Чёрным нуаром, мёртв. Его органы разбросаны повсюду, но, когда у вас есть совершенно молчаливый, полностью одетый в маску герой, его достаточно легко переделать. Натан Митчелл будет играть другого персонажа, который носит костюм Чёрного нуара.

Зрители точно не в последний раз видели Чёрного нуара как героя. Просто ушёл парень, который был в костюме Нуара в третьем сезоне. Но у нас есть Натан, играющий действительно интересного персонажа. Он будет носить костюм в следующем сезоне. По поводу Мэйв могу сказать следующее — мы определённо не закончим сериал, не увидев её снова на экране», — заявил Крипке.

Неясно, вернётся ли Джанкарло Эспозито в роли опального главы Vought Стэна Эдгара. Виктория Ньюман и Хоумлендер отстранили его от дел в третьем сезоне. Эспозито может появиться в камео или даже в весомой роли в четвёртом сезоне. Крипке сохраняет интригу и считает, что «для него всё возможно».

Виктория Ньюман и Стэн Эдгар Кадр из сериала «Пацаны»

Из старого каста ожидаемо вернётся Виктория Ньюман (Клаудия Думит), которая в конце четвёртого сезона добралась до поста вице-президента США. Союз Ньюман и Хоумлендера очень опасен для всей планеты. Пацаны постараются помешать им в воплощении зловещих планов.

Также стало известно, что в четвёртом сезоне Райан (Камерон Кроветти) получит больше экранного времени. Сын Хоумлендера сыграет важную роль в новых сериях. Мальчику предстоит сделать сложный выбор – остаться с Хоумлендером или вернуться к Бутчеру.

Райан – действительно важная часть истории, потому что он похож как на свою мать Бекку, так и на Хоумлендера. Если Бутчер сможет выяснить, как вернуть ребёнка, то он получит лучшее «оружие» против Хоумлендера. А если мальчик останется с Хоумлендером, то может произойти апокалипсис, потому что будет два Хоумлендера.

Райан в концовке третьего сезона «Пацанов»

В финальной серии третьего сезона Хоумлендер и Райан объединились. Мальчик перестал бояться отца и даже начал доверять ему. Он спокойно воспринял публичное убийство гражданского во время митинга и очень коварно смотрел в кадр перед тем, как пошли титры. Бутчер однозначно постарается помириться с Райаном, чтобы вернуть его на сторону добра. Мальчик-солдат – биологический отец Хоумлендера. С его помощью победить главного супергеройского злодея не удалось. Возможно, сын доставит Хоумлендеру больше проблем, чем отец.

Анонсированы новые персонажи. Каст пополнил Джеффри Дин Морган

Вэлори Керри (Detroit: Become Human, «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2») и Сьюзэн Хэйард («Оранжевый – хит сезона», «Полтергейст» 2015-го) присоединились к актёрскому составу «Пацанов». Керри сыграет Фейерверк, а Хэйард — Сестру Сэйдж.

Их нет в комиксах Гарта Энниса и Дарика Робертсона, на которых основано телешоу. Крипке придумал супергероинь специально для сериала. Фейерверк и Сестра Сэйдж могут быть связаны с некими «дьявольскими и жестокими делами». Это значит, что новые героини предстанут злодейками и будут противостоять Пацанам.

Сьюзэн Хэйард и Вэлори Керри

Эти новые «суперы» Фейерверк и Сестра Сэйдж — одни из лучших и самых безумных персонажей «Пацанов». Вы полюбите их. Под любовью я имею в виду, что вы будете в абсолютном ужасе и испытаете к ним определённое отвращение.



Добро пожаловать в семью.

У каста есть и более именитое пополнение. К проекту присоединился Джеффри Дин Морган. Информация о его персонаже пока держится в секрете, но роль столь известного актёра однозначно будет значимой.

У Моргана есть богатый послужной список в большом кино. Он снимался в таких фильмах, как «Хранители», «Шкатулка проклятия», «Спасение», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». В сериалах Джеффи тоже успешно проявил себя. Он известен исполнением ролей Джона Винчестера в телесериале «Сверхъестественное», Денни Дуккета в «Анатомии страсти» и Нигана в «Ходячих мертвецах».

Джеффри Дин Морган Фото: Соцсети Джеффри Дина Моргана

Эрик Крипке, Джеффри Дин Морган и Дженсен Эклс отлично знают друг друга по «Сверхъестественному». В этой длинной телевизионной саге Джеффри сыграл отца главного героя Дина Винчестера, которого изобразил Эклс. Теперь они снова поработают над не менее качественным проектом. Можно не сомневаться, что Морган отлично проявит себя на экране.

Крипке также опубликовал фото стартовой страницы сценария первой серии четвёртого сезона, которая называется Department of Dirty Tricks («Департамент грязных трюков»). Написанием занимался Дэвид Рид, в качестве режиссёра выступает Дэвид Рид. Оба давно работают с Крипке, так что стилистика «Пацанов» вряд ли изменится.

Стартовая страница сценария первой серии четвёртого сезона «Пацанов» Фото: Соцсети Эрика Крипке

Пока не названа дата выхода нового сезона «Пацанов», Можно лишь предположить, что речь идёт о второй половине 2023 года. Перед этим зрители должны увидеть спин-офф сериала под названием «Поколение V», съёмки которого стартовали в мае.

Amazon характеризует «Поколение V» как «отчасти студенческое шоу», отчасти «Голодные игры», но с присущей для «Пацанов» сатирой и грубостью. Главные роли сыграют Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Чанс Пердомо, Мэдди Филлипс, Патрик Шварценеггер и певица Лондон Тор. Вселенная «Пацанов» расширяется, что не может не радовать поклонников сериала…