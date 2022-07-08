Финал третьего сезона «Пацанов» обманул ожидания. Разочарованию нет предела

Завершился третий сезон «Пацанов» — одного из самых популярных сериалов современности. Финальный эпизод оставляет после себя изрядную долю разочарования, перечеркивая все положительные стороны предыдущих серий. Объясняем почему.
«Пацаны»
Почему финал третьего сезона запредельно разочаровал
Первые семь эпизодов третьего сезона — отличные. Новый персонаж Мальчик-солдат (или Солдатик) в исполнении Дженсена Эклза был полноценно введён в сюжет только в четвёртой серии, но большой проблемой это не стало. Наоборот, напряжение только нарастало.
Седьмая серия закончилась мощнейшим клиффхэнгером: Мальчик-солдат признаётся Хоумлендеру, что он его отец.
Восьмой эпизод обещал быть запредельно интересным, но ожидания не оправдал. Более того, это была, пожалуй, самая разочаровывающая серия во всём сериале. В самом начале Хоумлендер находит своего сына Райана, что в целом было очень даже интригующе. К сожалению, на этом приятные неожиданности закончились.
Далее выяснилось, что вышеупомянутый клиффхэнгер вообще ничего не значит. Мальчик-солдат раскрыл Билли Бутчеру и Хьюи Кэмпбеллу свою тайну. Их не особо смутило то, что Солдатик может нарушить договор о совместном уничтожении Хоумлендера, поскольку тот его ближайший родственник. Это первый смущающий сценарный косяк, но, к сожалению, не последний.
«Пацаны»
Примерно 65% хронометража восьмой серии на экране не происходит ничего значимого. Много пустых диалогов, герои разбираются в своих тараканах и готовятся к финальной битве. Последние 20 минут компенсируют нехватку действия, но не более того. Общего восторженного впечатления от финала не остаётся.
Что мы имеем в сухом остатке по итогам концовки третьего сезона? Все герои остались живы, кроме Чёрного Нуара. Но и его гибель разочаровывает. Нуар предал Мальчика-солдата, однако так и не схлестнулся с ним в битве. Хоумлендер сделал всю «грязную работу» в своём циничном стиле — расправился с бывшим партнёром по «Семёрке» после трогательного диалога и объятий с ним.
«Пацаны»
Финальная драка с участием Хоумлендера, Мальчика-солдата, Мэйв, Старлайт и Пацанов вышла эффектной. Мэйв нанесла реальный урон Хоумлендеру, но сама пострадала сильнее. Бутчер в какой-то момент стал считать Мальчика-солдата большей опасностью, чем Хоумлендера. В итоге все ополчились на героя Дженсена Эклза. Мэйв проявила героизм, остановив Солдатика ценой потери собственной силы.
По итогу всё осталось по-прежнему. Сюжет продвинулся очень слабо. Скорее, даже не продвинулся, а застопорился на месте. Никакая из целей главных героев не была достигнута. Хоумлендер жив. Мальчик-солдат не мёртв и возвращён в своё прежнее паралитическое состояние в камере. Очень жаль, поскольку персонаж получился чрезвычайно харизматичным. Дженсен Эклз стал отличным дополнением к касту «Пацанов». Остаётся надеяться, что его вновь выведут из спячки уже в четвёртом сезоне.
Хьюи и Старлайт преодолели возникшие разногласия. Принимавший временный препарат V Кэмпбелл быстро разочаровался в сверхсиле и теперь с былым задором решительно настроен бороться с супергероями. ММ и Французик справились с противоречиями, которые терзали их в третьем сезоне. Кимико, на время потерявшая способности, вернула силу и с былой жестокостью расплавляется с противниками. Бутчер смертельно болен из-за приёма временного V, но остался всё тем же непримиримым противником «суперов».
«Пацаны»
Даже со второстепенными персонажами похожая ситуация – все оказались в исходной точке. Подводный снова в опале, после того как его жена «по расчёту» решила раскрыть все его нелицеприятные тайны. Поезд-А продолжит пребывать в состоянии внутреннего душевного кризиса.
Зрителей, по сути, вернули в концовку второго сезона. «Пацаны» снова вынуждены придумывать какие-то способы устранить Хоумлендера. Вновь на авансцену выходит Виктория Ньюман – предполагаемый важный антагонист третьего сезона, которого в итоге задвинули на второй план. Всё вернулось на круги своя, хотя ожидания от финального эпизода были очень велики. Хотелось увидеть какие-то глобальные подвижки. Например, если не гибель Хоумлендера, то хотя бы потерю им силы по итогам битвы с Мальчиком-солдатом.
Из достоинств можно отметить только полноценный ввод в сюжет Райана. Хоумлендер объединился со своим сыном. Финальная сцена с убийством гражданского на глазах огромного числа людей – лучший момент серии. Хоумлендер получил одобрение толпы после проявления эмоций. Теперь он станет сдерживаться ещё меньше и может вообще перестать скрывать свою суть. Ухмылка паренька в момент публичного убийства человека намекает на то, что сын может стать таким же, как и его отец.
«Пацаны»
Остаётся и надежда на то, что мальчик вновь переметнётся на сторону Бутчера. Всё-таки Хоумлендер слишком нестабилен (отдельный комплимент Энтони Старру за блестящую актёрскую игру в этом сезоне). Сын может вспомнить, как тот поступил с его матерью. В общем, за линией Райана будет очень интересно проследить в дальнейшем.
Итог
Хороший сезон, но финал не оправдывает ожиданий и оставляет горькое послевкусие. Неприятный момент, однако вряд ли сериал потеряет аудиторию. «Пацаны» продлены на четвёртый сезон — Amazon объявил об этом ещё до завершения третьей части сериала. А в 2023 году планируют выпустить спин-офф супергеройского шоу.
Фан-база сериала точно не просядет, несмотря на невнятную концовку третьего сезона. Шоураннеры во главе с Эриком Криппке наверняка сделают надлежащие выводы, и столь слабых финалов зрители больше не увидят.
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