Финал третьего сезона «Пацанов» обманул ожидания. Разочарованию нет предела

Шоу всё ещё остаётся очень крутым, но неудачный эпизод перечеркнул все достоинства предыдущих серий.

Завершился третий сезон «Пацанов» — одного из самых популярных сериалов современности. Финальный эпизод оставляет после себя изрядную долю разочарования, перечеркивая все положительные стороны предыдущих серий. Объясняем почему.

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«Пацаны»

Почему финал третьего сезона запредельно разочаровал

Первые семь эпизодов третьего сезона — отличные. Новый персонаж Мальчик-солдат (или Солдатик) в исполнении Дженсена Эклза был полноценно введён в сюжет только в четвёртой серии, но большой проблемой это не стало. Наоборот, напряжение только нарастало.

Седьмая серия закончилась мощнейшим клиффхэнгером: Мальчик-солдат признаётся Хоумлендеру, что он его отец.

Восьмой эпизод обещал быть запредельно интересным, но ожидания не оправдал. Более того, это была, пожалуй, самая разочаровывающая серия во всём сериале. В самом начале Хоумлендер находит своего сына Райана, что в целом было очень даже интригующе. К сожалению, на этом приятные неожиданности закончились.

Далее выяснилось, что вышеупомянутый клиффхэнгер вообще ничего не значит. Мальчик-солдат раскрыл Билли Бутчеру и Хьюи Кэмпбеллу свою тайну. Их не особо смутило то, что Солдатик может нарушить договор о совместном уничтожении Хоумлендера, поскольку тот его ближайший родственник. Это первый смущающий сценарный косяк, но, к сожалению, не последний.

«Пацаны»

Примерно 65% хронометража восьмой серии на экране не происходит ничего значимого. Много пустых диалогов, герои разбираются в своих тараканах и готовятся к финальной битве. Последние 20 минут компенсируют нехватку действия, но не более того. Общего восторженного впечатления от финала не остаётся.

Что мы имеем в сухом остатке по итогам концовки третьего сезона? Все герои остались живы, кроме Чёрного Нуара. Но и его гибель разочаровывает. Нуар предал Мальчика-солдата, однако так и не схлестнулся с ним в битве. Хоумлендер сделал всю «грязную работу» в своём циничном стиле — расправился с бывшим партнёром по «Семёрке» после трогательного диалога и объятий с ним.

«Пацаны»

Финальная драка с участием Хоумлендера, Мальчика-солдата, Мэйв, Старлайт и Пацанов вышла эффектной. Мэйв нанесла реальный урон Хоумлендеру, но сама пострадала сильнее. Бутчер в какой-то момент стал считать Мальчика-солдата большей опасностью, чем Хоумлендера. В итоге все ополчились на героя Дженсена Эклза. Мэйв проявила героизм, остановив Солдатика ценой потери собственной силы.

По итогу всё осталось по-прежнему. Сюжет продвинулся очень слабо. Скорее, даже не продвинулся, а застопорился на месте. Никакая из целей главных героев не была достигнута. Хоумлендер жив. Мальчик-солдат не мёртв и возвращён в своё прежнее паралитическое состояние в камере. Очень жаль, поскольку персонаж получился чрезвычайно харизматичным. Дженсен Эклз стал отличным дополнением к касту «Пацанов». Остаётся надеяться, что его вновь выведут из спячки уже в четвёртом сезоне.

Хьюи и Старлайт преодолели возникшие разногласия. Принимавший временный препарат V Кэмпбелл быстро разочаровался в сверхсиле и теперь с былым задором решительно настроен бороться с супергероями. ММ и Французик справились с противоречиями, которые терзали их в третьем сезоне. Кимико, на время потерявшая способности, вернула силу и с былой жестокостью расплавляется с противниками. Бутчер смертельно болен из-за приёма временного V, но остался всё тем же непримиримым противником «суперов».

«Пацаны»

Даже со второстепенными персонажами похожая ситуация – все оказались в исходной точке. Подводный снова в опале, после того как его жена «по расчёту» решила раскрыть все его нелицеприятные тайны. Поезд-А продолжит пребывать в состоянии внутреннего душевного кризиса.

Зрителей, по сути, вернули в концовку второго сезона. «Пацаны» снова вынуждены придумывать какие-то способы устранить Хоумлендера. Вновь на авансцену выходит Виктория Ньюман – предполагаемый важный антагонист третьего сезона, которого в итоге задвинули на второй план. Всё вернулось на круги своя, хотя ожидания от финального эпизода были очень велики. Хотелось увидеть какие-то глобальные подвижки. Например, если не гибель Хоумлендера, то хотя бы потерю им силы по итогам битвы с Мальчиком-солдатом.

Из достоинств можно отметить только полноценный ввод в сюжет Райана. Хоумлендер объединился со своим сыном. Финальная сцена с убийством гражданского на глазах огромного числа людей – лучший момент серии. Хоумлендер получил одобрение толпы после проявления эмоций. Теперь он станет сдерживаться ещё меньше и может вообще перестать скрывать свою суть. Ухмылка паренька в момент публичного убийства человека намекает на то, что сын может стать таким же, как и его отец.

«Пацаны»

Остаётся и надежда на то, что мальчик вновь переметнётся на сторону Бутчера. Всё-таки Хоумлендер слишком нестабилен (отдельный комплимент Энтони Старру за блестящую актёрскую игру в этом сезоне). Сын может вспомнить, как тот поступил с его матерью. В общем, за линией Райана будет очень интересно проследить в дальнейшем.

Итог

Хороший сезон, но финал не оправдывает ожиданий и оставляет горькое послевкусие. Неприятный момент, однако вряд ли сериал потеряет аудиторию. «Пацаны» продлены на четвёртый сезон — Amazon объявил об этом ещё до завершения третьей части сериала. А в 2023 году планируют выпустить спин-офф супергеройского шоу.

Фан-база сериала точно не просядет, несмотря на невнятную концовку третьего сезона. Шоураннеры во главе с Эриком Криппке наверняка сделают надлежащие выводы, и столь слабых финалов зрители больше не увидят.