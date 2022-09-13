100 000 рублей за игру? 12 часов в долине доната Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley — самая дорогая игра в российском EGS. Ей далеко до Ebony Spire: Heresy, которую пытались продать в Steam за 14 млн рублей, но даже 100 тысяч – внушительная сумма. Несмотря на конский ценник и невозможность оформить заказ, мы всё-таки заглянули в мир Микки Мауса.

Не повторяйте наши ошибки!

В EGS ценник в России реально 99 999 рублей, но купить не дают

Сказочный сюжет

Когда-то Долина Дримлайт процветала. Гуфи, Микки Маус, Эльза и остальная диснеевская братия жили счастливо, но всё изменилось. Местный правитель исчез, сказочные персонажи потеряли память, а из-под земли вылезли шипы.

Впрочем, не всё потеряно. Бедолагам поможет героиня, которая уснула в реальном мире и проснулась в сказочном. Ей и предстоит решить проблемы Долины: помочь Макдаку восстановить бизнес, расчистить дороги от шипов, спасти ВАЛЛ-И из западни, нарезать Микки Маусу фруктовый салат. Поручений бесконечное множество.

Со временем персонажи будут вспоминать, что произошло в Долине, но ждать от сюжета откровений не стоит. История типична даже на фоне проходных диснеевских мультиков.

Спасительница сказочного мира детских проблем

Впрочем, с главной задачей сценарий всё же справляется. Он сводит игрока с любимыми персонажами детства. Уже сейчас по Долине бродят 17 культовых героев: с ними можно поболтать, вникнуть в проблемы, помочь и даже сделать селфи. А ведь популяция будет расти — уже на подходе персонажи из «Короля льва», «Золушки» и других мультиков золотой эпохи корпорации.

Если мечтали затусить с Моаной, Эльзой и Дональдом Даком, сюжет даёт такую возможность. Ну а большего не просите.

Долина доната

Геймплей Disney Dreamlight Valley завязан на гринде. По карте бродят сказочные персонажи, у каждого из них найдётся пачка поручений. Наловите рыбы, найдите особые цветы, украсьте местность, накопите монет, проинвестируйте в магазин, вырастите пшеницу, расковыряйте гору киркой. Поручений много, и все они однотипны.

При этом пройти игру без гринда нельзя. На первой же локации волшебник Мерлин ставит две сюжетные задачи: выполнить побочные квесты всех доступных персонажей и накопить две тысячи лунных камней. Ничего сложного в этом нет, но процесс не очень весёлый.

Disney Dreamlight Valley

К примеру, Скрудж потребует вложить в его бизнес солидную сумму, а затем велит собирать веточки и крафтить рекламные знаки. А Микки Маус попросит перекопать огород и вырастить пшеницу.

Хотя самый жёсткий гринд связан с лунными камнями — ими награждают за внутренние достижения. Покормили трёх белок? Держите 100 камней. Десять раз собрали урожай? Вот ещё камешки. Приготовили блюдо хотя бы на три звезды из пяти? Награда ваша.

Первые две тысячи камней собрать легко, но затем процесс начинает утомлять. Куда бы вы ни пошли, везде стоит барьер. Пока не накормите всех белок и не выловите всю рыбу, не откроете доступ к новой локации.

Disney Dreamlight Valley

Беда Dreamlight Valley в том, что все инструменты выдают в первые 30 минут. Лопата, лейка, кирка, удочка, телефон для селфи — этим добром вы и будете размахивать всю игру. Плюс не забывайте готовить вкусняшки и крафтить всякую ерунду.

Игра даже не пытается разнообразить геймплей. Героине не выдают оригинальных задач — только повышают количество и качество требуемых ресурсов. Сначала нужно собирать ветки, которые валяются повсюду, но затем их заменят редкие самоцветы и необыкновенные цветки.

Сделай то, сделай сё

К тому же Dreamlight Valley постоянно напоминает, что речь об условно-бесплатном проекте. Пока в него пускают только за покупку «Набор основателя» или по подписке Xbox Game Pass. Однако в 2023 году заглянуть в Долину Дримлайт удастся без вложений.

Условно-бесплатные механики видны повсюду — героине постоянно чего-то не хватает. Энергия быстро заканчивается, вынуждая кушать и возвращаться домой. Места в инвентаре катастрофически мало. В сундук тоже ничего не помещается.

Disney Dreamlight Valley

Некоторые параметры можно прокачать за внутриигровую валюту или благодаря прокачке, но процесс затянут донельзя. Учитывая, что Скрудж Макдак постоянно вымогает деньги, накопить пять тысяч монет и расширить инвентарь непросто. Так что первое время придётся страдать.

А вот лунные камни, которые открывают доступ в новые миры, можно купить за реальные деньги. Зачем несколько дней гриндить, если можно потратить 800 рублей и не париться?

Disney Dreamlight Valley

Разработчики не зря относят Dreamlight Valley к симуляторам жизни. Вот только жизнь эта далеко не сказочная. Скорее, героиня напоминает измученную крестьянку, которая до упада пахает на Микки Мауса — работает в огороде, колотит камни, возводит постройки, ловит рыбу и так далее. Очень реалистично!

Утомительно красиво

Если говорить об освещении, качестве текстур и прочих технических моментах, Dreamlight Valley выглядит простенько. Движок явно устарел лет на семь, не меньше.

Впрочем, благодаря изумительному дизайну на недочёты не обращаешь внимания. Художники нарисовали красивый мир с морозными локациями из «Холодного сердца», морскими областями из «Моаны» или замусоренными территориями из «ВАЛЛ-И». Любоваться пейзажами приятно.

Disney Dreamlight Valley

Героиня выглядит ещё лучше. Я создал в редакторе симпатичную даму и умилялся ей каждое мгновение. Дело даже не во внешности, а в анимациях. Девушка изумительно кривляется, когда готовит, крафтит, примеряет наряды или фоткается с мультяшками. Разве можно ей не очароваться?

Для детей

Каким бы приятным ни был визуал, он не спасает Dreamlight Valley — уж больно утомительным получился геймплей. Впрочем, если при виде Микки Мауса или Эльзы вы визжите от восторга, может, и закроете глаза на примитивный игровой процесс. Всем остальным лучше просто пересмотреть культовые мультфильмы!

Понравилось

Симпатичный мир

Очаровательная героиня

Обилие любимых персонажей детства.

Не понравилось

Унылый геймплей

Тонны гринда

Скучные квесты.