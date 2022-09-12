Стелс, паркур, толпы людей: все детали Assassin's Creed Mirage

Ubisoft наконец-то полноценно представила Assassin's Creed Mirage, рассказав немало о готовящемся экшене. Помимо публичного показа на презентации Forward, компания собрала журналистов в Париже, где подробнее рассказала о проекте и поговорила с прессой.

В этом материале мы расскажем вообще всё, что известно про Assassin's Creed Mirage.

Общие сведения

«Мираж» — дань уважения первой Assassin's Creed и так называемому «классическому геймплею» серии со ставкой на скрытное прохождение, социальный стелс, паркур и продуманные убийства. Даже место действия во многом отдаёт именно оригинальной AC. Можно сказать, что это подарок фанатам на 15-летие франшизы.

При этом AC Mirage называют единичным продуктом — больше подобных экспериментов не планируется. Что конкретно это означает, сказать сложно, поскольку параллельно этому Ubisoft подтверждает планы делать необычные игры по франшизе в рамках Assassin's Creed Infinity.

AC Mirage AC 1

Игра начнётся в 852 году в Багдаде, где 17-летний Басим промышляет мелким воровством. За ним следит мастер-ассасин Рошан, которая в сложной ситуации решает спасти умелого воришку и забирает его в ещё строящуюся крепость Аламут для обучения мастерству Незримых. Басим разделяет идеологию братства о свободе.

Аламут — база будущих ассасинов. В игре разработчики через неё отдают дань почтения Масиафу из AC1.

Строящийся Аламут Фото: Ubisoft

Рошан — важный персонаж. Она выступит наставником Басима и будет присутствовать в сюжете от начала до самого конца. Большая часть событий «Миража» развернётся в 861 году, когда Басиму будет 26 лет, Рошан — около 50 лет, а до событий «Вальгаллы» ещё 20 лет.

Рошан Фото: Ubisoft

Геймплей

«Мираж» — это дань уважения первой Assassin's Creed. Поэтому в игровом процессе пытаются максимально воссоздать особенности именно первой части, то есть ставка на стелс и паркур. Более того, Басим не очень умелый боец, поэтому в открытом бою он не сможет долго продержаться.

Тут отсылка к Assassin's Creed 2 Фото: Ubisoft

Он больше полагается на разные гаджеты, такие как дымовые бомбы, метательные ножи, дротики, усыпляющие мины, шумелки, а также собственную ловкость — он может резко менять направление, далеко прыгать и уворачиваться. Также дадут разрушать небольшие постройки, чтобы замедлить преследование врагов.

Одной из особенностей станет Mark and Execute из Splinter Cell (Conviction и Blacklist). Судя по всему, игроку сможет в стелсе отмечать несколько стоящих вблизи целей, после чего по нажатию кнопки запустится красивая череда убийств. Нечто подобное недавно ещё сделали в Ghost of Tsushima, хоть и в ином виде.

При этом структура больших миссий по устранению целей будет напоминать Assassin's Creed Unity: у игрока будет определённая зона действия, в рамках которой он сможет воспользоваться разными возможностями для уничтожения важного противника. Эдакий Hitman.

И всё это можно увидеть в дебютном трейлере.

Басим перед убийством Фото: Ubisoft

Орлом, которого тут назвали Энкиду, вновь можно управлять! А ещё по Багдаду предстоит открывать новые Бюро братства, предварительно победив какого-то босса.

Орёл Энкиду Фото: Ubisoft

Мир, сюжет, масштаб

«Мираж» посвящена истории Басима, однако на фоне мы увидим поворотный для Незримых момент, который запустит трансформацию братства в Ассасинов — окончательно это произойдёт примерно через 100 лет после событий игры.

Для Незримых это начало конца.

Однако в целом разработчики не хотят углубляться в подробности истории, отмечая, что игрокам предстоит узнать о многом во время прохождения. Тот же Орден Древних тоже находится на финишной прямой, а ячейка в Багдаде — одна из последних в мире. Орден потихоньку начинает трансформацию в Тамплиеров.

Кстати, существо в конце трейлера — Джинн. Оно будет представлено в каждом «коридоре памяти» (момент после убийства цели) и напрямую связано с жизненным путём Басима.

Джинн Фото: Ubisoft

При всём разнообразии тем по масштабам контента Assassin's Creed Mirage будет скромной — на прохождение основного сюжета уйдёт всего 15–20 часов. Тут она тоже имеет куда больше общего со старыми частями франшизы.

А вот сам Багдад по размерам ближе к Assassin's Creed Unity. В центре находится Круглый город аль-Мансура или Город миров, где живёт высшее общество, а вокруг него уже более традиционный город, каждый район которого со своим уклоном: в науку, в торговлю, в промышленность, в военное дело и так далее.

Багдад в AC Mirage Фото: Ubisoft

Разработчики пытаются сделать Багдад «постоянно живым», городом, «который никогда не спит», по улицам которого постоянно ходят толпы людей — будь то утро, день, вечер или ночь. При этом жители будут активно реагировать на действия игрока.

Вообще, в Ubisoft части сравнивают Assassin's Creed Mirage с двумя играми: от первой Assassin's Creed берут атмосферу и общие впечатления, а от Assassin's Creed Unity — масштабы города, толпы людей, структуру миссий по убийствам и тому подобное. Эдакий симбиоз двух важных игр серии на базе технологий Assassin's Creed Valhalla.

И, кстати, из Assassin's Creed Unity придёт и возможность просто заходить в здания.

Дебютный трейлер

Что ещё?

Современности практически не будет — лишь какие-то вставки в самом начале и самом конце.

На логотипе Assassin's Creed Mirage зашифрована надпись на арабском — «Аль-Махфи» (الـمـخـفـي). Она означает «Незримый».

Assassin's Creed Фото: Ubisoft

Роль Басима исполняет Ли Мадждуб. Он наиболее известен по роли помощника доктора Эггмана в фильмах про Соника;

Ведущий сценарист игры — Джайлс Армстронг, работавший над Horizon Forbidden West и «Стражам Галактики».

Роль Рошан исполняет Шохре Агдашлу (сериал «Пространство»);

Композитор — Брендан Анджелидес (сериалы «13 причин почему» и «Миллиарды»). То. что было в трейлере, выполнено в духе саундтрека самой игры. Для музыки используют многие аутентичные инструменты, которые отлично передадут арабскую атмосферу.

Assassin's Creed Mirage выходит в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One. Это будет последняя часть франшизы для PS4 и Xbox One. По данным СМИ, премьера запланирована на весну.

Скриншоты

Аламут Фото: Ubisoft

Багдад Фото: Ubisoft

Басим уходит после использования дыма Фото: Ubisoft

Басим в бою Фото: Ubisoft

Концепты

Басим со своим орлом Фото: Ubisoft

Басим в городе Фото: Ubisoft

Рынок в Багдаде Фото: Ubisoft