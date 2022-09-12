Стелс, паркур, толпы людей: все детали Assassin's Creed Mirage

Ubisoft наконец-то полноценно представила Assassin's Creed Mirage, рассказав немало о готовящемся экшене. Помимо публичного показа на презентации Forward, компания собрала журналистов в Париже, где подробнее рассказала о проекте и поговорила с прессой.
В этом материале мы расскажем вообще всё, что известно про Assassin's Creed Mirage.
Общие сведения
«Мираж» — дань уважения первой Assassin's Creed и так называемому «классическому геймплею» серии со ставкой на скрытное прохождение, социальный стелс, паркур и продуманные убийства. Даже место действия во многом отдаёт именно оригинальной AC. Можно сказать, что это подарок фанатам на 15-летие франшизы.
При этом AC Mirage называют единичным продуктом — больше подобных экспериментов не планируется. Что конкретно это означает, сказать сложно, поскольку параллельно этому Ubisoft подтверждает планы делать необычные игры по франшизе в рамках Assassin's Creed Infinity.
Игра начнётся в 852 году в Багдаде, где 17-летний Басим промышляет мелким воровством. За ним следит мастер-ассасин Рошан, которая в сложной ситуации решает спасти умелого воришку и забирает его в ещё строящуюся крепость Аламут для обучения мастерству Незримых. Басим разделяет идеологию братства о свободе.
Строящийся Аламут
Фото: Ubisoft
Рошан — важный персонаж. Она выступит наставником Басима и будет присутствовать в сюжете от начала до самого конца. Большая часть событий «Миража» развернётся в 861 году, когда Басиму будет 26 лет, Рошан — около 50 лет, а до событий «Вальгаллы» ещё 20 лет.
Рошан
Фото: Ubisoft
Геймплей
«Мираж» — это дань уважения первой Assassin's Creed. Поэтому в игровом процессе пытаются максимально воссоздать особенности именно первой части, то есть ставка на стелс и паркур. Более того, Басим не очень умелый боец, поэтому в открытом бою он не сможет долго продержаться.
Тут отсылка к Assassin's Creed 2
Фото: Ubisoft
Он больше полагается на разные гаджеты, такие как дымовые бомбы, метательные ножи, дротики, усыпляющие мины, шумелки, а также собственную ловкость — он может резко менять направление, далеко прыгать и уворачиваться. Также дадут разрушать небольшие постройки, чтобы замедлить преследование врагов.
Одной из особенностей станет Mark and Execute из Splinter Cell (Conviction и Blacklist). Судя по всему, игроку сможет в стелсе отмечать несколько стоящих вблизи целей, после чего по нажатию кнопки запустится красивая череда убийств. Нечто подобное недавно ещё сделали в Ghost of Tsushima, хоть и в ином виде.
При этом структура больших миссий по устранению целей будет напоминать Assassin's Creed Unity: у игрока будет определённая зона действия, в рамках которой он сможет воспользоваться разными возможностями для уничтожения важного противника. Эдакий Hitman.
И всё это можно увидеть в дебютном трейлере.
Басим перед убийством
Фото: Ubisoft
Орлом, которого тут назвали Энкиду, вновь можно управлять! А ещё по Багдаду предстоит открывать новые Бюро братства, предварительно победив какого-то босса.
Орёл Энкиду
Фото: Ubisoft
Мир, сюжет, масштаб
«Мираж» посвящена истории Басима, однако на фоне мы увидим поворотный для Незримых момент, который запустит трансформацию братства в Ассасинов — окончательно это произойдёт примерно через 100 лет после событий игры.
Для Незримых это начало конца.
Однако в целом разработчики не хотят углубляться в подробности истории, отмечая, что игрокам предстоит узнать о многом во время прохождения. Тот же Орден Древних тоже находится на финишной прямой, а ячейка в Багдаде — одна из последних в мире. Орден потихоньку начинает трансформацию в Тамплиеров.
Кстати, существо в конце трейлера — Джинн. Оно будет представлено в каждом «коридоре памяти» (момент после убийства цели) и напрямую связано с жизненным путём Басима.
Джинн
Фото: Ubisoft
При всём разнообразии тем по масштабам контента Assassin's Creed Mirage будет скромной — на прохождение основного сюжета уйдёт всего 15–20 часов. Тут она тоже имеет куда больше общего со старыми частями франшизы.
А вот сам Багдад по размерам ближе к Assassin's Creed Unity. В центре находится Круглый город аль-Мансура или Город миров, где живёт высшее общество, а вокруг него уже более традиционный город, каждый район которого со своим уклоном: в науку, в торговлю, в промышленность, в военное дело и так далее.
Багдад в AC Mirage
Фото: Ubisoft
Разработчики пытаются сделать Багдад «постоянно живым», городом, «который никогда не спит», по улицам которого постоянно ходят толпы людей — будь то утро, день, вечер или ночь. При этом жители будут активно реагировать на действия игрока.
Вообще, в Ubisoft части сравнивают Assassin's Creed Mirage с двумя играми: от первой Assassin's Creed берут атмосферу и общие впечатления, а от Assassin's Creed Unity — масштабы города, толпы людей, структуру миссий по убийствам и тому подобное. Эдакий симбиоз двух важных игр серии на базе технологий Assassin's Creed Valhalla.
Дебютный трейлер
Что ещё?
- Современности практически не будет — лишь какие-то вставки в самом начале и самом конце.
- На логотипе Assassin's Creed Mirage зашифрована надпись на арабском — «Аль-Махфи» (الـمـخـفـي). Она означает «Незримый».
Assassin's Creed
Фото: Ubisoft
- Роль Басима исполняет Ли Мадждуб. Он наиболее известен по роли помощника доктора Эггмана в фильмах про Соника;
- Ведущий сценарист игры — Джайлс Армстронг, работавший над Horizon Forbidden West и «Стражам Галактики».
- Роль Рошан исполняет Шохре Агдашлу (сериал «Пространство»);
- Композитор — Брендан Анджелидес (сериалы «13 причин почему» и «Миллиарды»). То. что было в трейлере, выполнено в духе саундтрека самой игры. Для музыки используют многие аутентичные инструменты, которые отлично передадут арабскую атмосферу.
Assassin's Creed Mirage выходит в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One. Это будет последняя часть франшизы для PS4 и Xbox One. По данным СМИ, премьера запланирована на весну.
Скриншоты
Аламут
Фото: Ubisoft
Багдад
Фото: Ubisoft
Басим уходит после использования дыма
Фото: Ubisoft
Басим в бою
Фото: Ubisoft
Концепты
Басим со своим орлом
Фото: Ubisoft
Басим в городе
Фото: Ubisoft
Рынок в Багдаде
Фото: Ubisoft
Багдад издалека
Фото: Ubisoft
- 12 сентября 2022
-
21:36
-
21:32
-
20:30
-
20:05
-
19:47
-
19:01
-
18:38
-
18:11
-
18:05
-
17:59
-
17:01
-
16:07
-
15:59
-
15:48
-
15:14
-
14:56
-
14:43
-
14:08
-
13:22
-
12:28
-
11:20
-
10:51
-
10:30
-
09:59
-
09:29
- 11 сентября 2022
-
18:51
-
17:47
-
16:58
-
16:30
-
15:05
-
14:10
-
13:46
-
13:07
-
12:29
-
12:01