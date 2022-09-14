Аниме Cyberpunk: Edgerunners — крутой сюжет и драйвовый экшен, но вряд ли его запомнят

Удивительно, но аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» опередил сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077. Пока разработчики из CD Projekt RED исправляли баги, готовили некстген-версию и рисовали нюдсы Панам, студия Trigger вкалывала по полной.

Аниме — первый серьёзный подарок фанатам после громкого во всех смыслах релиза Cyberpunk 2077. Но стоит ли новинка внимания? Сейчас расскажем!

Лень

Аниме всегда встречают по одёжке — увы, первый взгляд на «Бегущих по краю» вызывает скепсис. По сравнению с «Атакой титанов» или «Истребителем демонов» творчество Trigger выглядит блекло. Сравнивать новинку с культовым «Призраком в доспехах» и вовсе не стоит — там рисовка была запредельно детализированной.

Смешные лица — одна из фишек аниме, но стилю и атмосфере «Бегущих по краю» такое не подходит Фото: Netflix

Проблема в том, что для «Киберпанка» выбрали максимально «ленивый» минималистичный стиль. В 10 сериях полно потрясающих кадров — но только в важных сценах. Там, где можно было схалтурить, художники работали спустя рукава.

Это ключевой момент второй серии — поэтому художники старались!

К примеру, студия решила не прорисовывать лица персонажей на заднем плане. У героев рядом с камерой есть нос, рот и глаза, а у бедолаг в отдалении — нет. Это кажется типичным киберпанковским багом с непрогружающимися текстурами, но на деле речь о сознательном решении.

На заднем плане стоит главный герой Фото: Netflix

Вот как он выглядит вблизи Фото: Netflix

Анимации тоже не всегда убедительные. В Сети уже полно шуток, сравнивающих вождение из аниме и релизной версии игры — процесс одинаково нереалистичный. Безумная физика и странное поведение тачек не дают погрузиться в атмосферу.

«Киберпанк: Бегущие по краю» Фото: Netflix

В итоге поначалу «Киберпанк» кажется аниме-сериалом, который стоит пропустить. Однако история потихоньку раскачивается, музыка начинает качать, а к рисовке привыкаешь — тогда досаду сменяет тотальная вовлечённость. Не удивляйтесь, если решите оценить пару серий, но придёте в себя после финала истории.

Крутость

В центре сюжета Дэвид, обычный подросток из Найт-Сити. Он живёт в окружении отбросов, высокомерные одноклассники-богачи не дают ему прохода, а мама вкалывает до потери пульса, но всё равно не успевает платить по счетам.

Дела идут плохо, но вскоре жизнь и вовсе отправляет Дэвида в нокаут — его мать становится жертвой криминальных разборок. При этом медики могли бы спасти её жизнь, но у женщины не было нужной страховки.

Главный герой Дэвид Фото: Netflix

Обстоятельства душат героя, однако решение находится. В его руки попадает военный имплант, который недавно довёл подготовленного бойца до психоза. Дэвид устанавливает девайс, обретает нечеловеческую скорость и начинает работать с крутыми бандюганами.

Впрочем, есть проблема. Оказывается, герой прокачал себя эпически редким имплантом, за которым охотятся не только мелкие бандиты и рядовые головорезы, но и начальство «Арасаки».

«Киберпанк: Бегущие по краю» Фото: Netflix

Следить за сюжетом интересно. Вылазки всегда идут не по плану, никто из героев не застрахован от смерти, а драматичных событий хоть отбавляй. Во многом сценарий неплохо работает благодаря харизматичным персонажам. Авторы не особо углубляются в их предысторию, но образы яркие. Достаточно пары эпизодов, чтобы проникнуться симпатией к Ребекке, Киви или Пилару.

Отдельно стоит отметить Люси. Это боевая, романтичная и немного безумная дама, которая легко сразится с Панам и Джуди за внимание фанатов.

Люси очаровательна и полна сюрпризов Фото: Netflix

Для поклонников игры тоже найдутся сюрпризы. Входящие вызовы сопровождает узнаваемая мелодия, хакеры то и дело рубятся в мини-игру с выбором цифр, а герои заглядывают в бар «Посмертие» и выражают респект Бестии. Подобных отсылок много — правда, на сюжет они особо не влияют.

Узнали? Фото: Netflix

Конечно, история не дотягивает до лучших историй Cyberpunk 2077, но похождения Ви и Сильверхенда вообще трудно превзойти. Сценаристы аниме всё равно заслуживают комплимента — они отлично поработали.

Драйв

Экшен в «Бегущих по краю» отличный. Герои удивляют оригинальными имплантами, безжалостно дерутся и заливают локации кровью. При этом, несмотря на футуристичные девайсы, схватки весьма реалистичны. Отмороженный головорез легко наваляет Дэвиду и его напарнице, а рядовому киберпсиху по силам выкосить всю банду. Чего уж говорить о серьёзных злодеях? По сравнению с ними герои — мелкие сошки.

«Киберпанк: Бегущие по краю» Фото: Netflix

Подобный подход добавляет сражениям эмоциональности. Никогда не знаешь, переживут ли герои драку и не потеряют ли пару конечностей. Любопытно следить даже за сценами погонь: тачки вроде бы нарушают законы физики, а герои странно крутят руль — однако общие впечатления всё равно позитивные.

К тому же авторы умело балансируют между юмором, сюжетом и экшеном. Взрывов и кровищи в сериале много, но не слишком — поэтому зритель не заскучает.

«Киберпанк: Бегущие по краю» Фото: Netflix

«Киберпанк: Бегущие по краю» не назвать шедевром. Аниме-сериал не войдёт в историю и вряд ли разорвёт чарты Netflix — скорее всего, через месяц о нём и вовсе забудут. Однако речь о достойном проекте, который весело смотреть. Если любите оригинальную игру и киберпанковский сеттинг, не пропускайте новинку.

Жаль, что перевода на русский нет. В этот раз Netflix забил даже на субтитры. Впрочем, народные умельцы уже взялись за озвучку — вряд ли они заставят долго ждать.

Где смотреть?

Официально «Киберпанк: Бегущие по краю» в России не вышел — это шоу Netflix, который прекратил работу в России.