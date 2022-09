Return to Monkey Island — шикарный квест, который сделает вас счастливее

Недавно вышла Return to Monkey Island. Это продолжение культовой серии квестов, которая в 1990 году изменила игровую индустрию. Критики и геймеры хвалят новинку — но стоит ли вам тратить на неё время?

Величие Monkey Island

Вышедшая в 1990 году The Secret of Monkey Island совершила революцию — в первую очередь визуальную. Железо тех времён воспроизводило только 16 цветов, и адекватно распорядиться такой палитрой было непросто. Обычно художники просто закрашивали одним цветом ковры, шкафы, горы и любые другие объекты. Картинка из-за этого получалась зачастую неприятной.

Однако авторы The Secret of Monkey Island придумали другую технику. Раскрашивая модельку, они чередовали пиксели разных цветов — в итоге сочетание, к примеру, синего и жёлтого рождало новый оттенок. Идея простая, но раньше такого не делали. Именно поэтому визуал шокировал.

Даже сейчас смотрится неплохо, а для 1990 года — революция

К тому же раньше квесты были хардкорным жанром. Управлять героем приходилось через текстовые команды — если хотели схватить с земли палку, нужно было подойти к ней и напечатать «поднять». А ведь синонимы вроде «взять» могли не подойти, так что порой геймеры долго перебирали слова.

В The Secret of Monkey Island внизу экрана появилась система команд, где были все доступные опции. Теперь игроки могли не печатать, а просто выбрать нужный вариант. Зачатки этой механики были и в других квестах, но именно в Monkey Island она приобрела финальный вид.

The Secret of Monkey Island называют первым удобным квестом

Учитывая, что в игре хватало и других фишек, она ожидаемо стала великой. Увы, со временем интерес к квестам угас, а серия, начиная с третьей части, позабыла о корнях и огорчила фанатов. К счастью, в 2022 году появилась возможность вернуться на Остров обезьян — но стоит ли?

Это не тот остров

Игры встречают по одёжке — тут Return to Monkey Island поначалу огорчает. Я застал первую часть и помню очаровательный пиксельный визуал. Мастерства художников хватило, чтобы The Secret of Monkey Island даже сейчас выглядела круто.

А вот о Return to Monkey Island такого не скажешь. Вроде бы всё нарисовано симпатично, но отделаться от чувства обыденности не удаётся. Серия будто потеряла лицо.

Return to Monkey Island

Однако стоит побороть скепсис и забыть о ностальгии, как картинка Return to Monkey Island начнёт завораживать. На локациях всегда полно деталей, каждый район нарисован в уникальном стиле, а цветовая гамма успокаивает.

В итоге со временем находиться на Острове обезьян становится приятно. А когда разработчики начинают сами высмеивать смену стиля, не остаётся и мысли критиковать игру.

Return to Monkey Island

После анонса визуал Return to Monkey Island ругали, однако на деле с ним всё хорошо. Просто дайте авторам шанс — тогда симпатичный мир придётся по душе.

Сюжет

Сюжет Return to Monkey Island банален. Гайбраш Трипвуд провёл на Острове обезьян много времени, но так и не раскрыл его главный секрет — эта мысль не даёт герою покоя. К тому же он выясняет, что заклятый враг ЛеЧак возвращается на остров — призрак-пират уже отыскал корабль и собрал команду. Тогда Гайбраш тоже отправляется в путь.

Впрочем, фишка не в самой истории, а в том, как авторы её рассказывают. На пути полно харизматичных персонажей, шикарные шутки, а все препятствия необыкновенно милые.

Return to Monkey Island

К примеру, как-то раз Гайбраш пытается проникнуть на корабль ЛеЧака, но его не пускают. Скелет-стражник роется в документации и находит список персон, для которых вход запрещён. Список состоит из одной картинки, на которой нарисован главный герой. Чтобы попасть на борт, придётся отыскать маску монстра и сойти за своего. Вроде бы ничего особенного, но благодаря диалогам и шуткам улыбка не сходит с лица.

Впрочем, есть и проблема. Разработчики говорили, что знать первоисточник необязательно — в целом это правда, но без понимания оригинала вы не получите и половины удовольствия. Авторы не просто возвращают Гайбраша на знакомый остров, но даже копируют сцены из первой части.

В начале The Secret of Monkey Island Гайбраш встречался со старым дозорным. Герой представлялся и говорил, что хочет стать пиратом. В новинке он находит того же человека на том же месте, а затем спускается на улицы, по которым олды ходили ещё 32 года назад. Старые знакомые тоже на месте — при встрече они обязательно вспомнят былые времена.

Конечно, в меню есть вкладка, где авторы рассказывают о ключевых событиях прошлых частей, но этого мало. Хорошо, что пройти первые две части можно с удобством — в 2009 году вышло неплохое переиздание.

То самое место из начала The Secret of Monkey Island

Окунуться в Return to Monkey Island с нуля тоже можно — всё-таки в игре полно достоинств. Однако проникнуться враждой с ЛеЧаком и в полной мере понять фишку концовки не выйдет.

Геймплей

Return to Monkey Island — классический квест. Герой бродит по локациям, собирает полезные предметы, комбинирует их, решает загадки и много болтает. Нововведений мало, но знакомая формула всё ещё работает.

Любопытно, что в новинке два уровня сложности. На стандартном вы легко пробежите игру и ни разу не запнётесь. В любой непонятной ситуации можно заглянуть в журнал и прочитать подробную подсказку. А вот на высокой сложности авторы лишь тонко намекают на то, что нужно делать — в итоге над головоломкой можно просидеть целый день. Это удобная система, ведь вы сами выбираете цель: получить удовольствие или бросить вызов собственной смекалке.

Return to Monkey Island

Из других улучшений стоит выделить бег и подсвечивание активных объектов. В итоге геймплей не утомляет медлительностью и не вынуждает заниматься пиксель-хантингом.

Впрочем, бег не пришлось бы отмечать, не будь в Return to Monkey Island так много бэктрекинга. Особенно проблема удручает на поздних стадиях игры, когда авторы откровенно растягивают хронометраж. К счастью, герои не перестают шутить, а визуал всё ещё успокаивает.

Ещё одна проблема связана с управлением через геймпад — проходить игру с него непросто. Чтобы добраться до активного предмета, нужно по нескольку раз подходить впритык и надеяться, что он наконец подсветится. Мышкой же достаточно кликнуть по нужному месту. По этой же причине на Nintendo Switch приходится задействовать сенсорный экран.

В остальном Return to Monkey Island — изумительный квест. Придраться можно лишь к мелочам.

Ещё одна старая знакомая

Секрет Return to Monkey Island в том, что его создавали авторы оригинала. Ведущий геймдизайнер Рон Гилберт, автор музыки Майкл Лэнд, озвучивающий Гайбраша актёр — эти люди вернулись. Они доказали, что до сих пор любят серию, и выложились на полную. В итоге получился практически идеальный квест, который понравится как фанатам жанра, так и новичкам.

Return to Monkey Island

Понравилось

Очаровательные персонажи

Толковый юмор

Интересные загадки

Не понравилось

Обилие бэктрекинга

Плохое управление с геймпада.

Сейчас Return to Monkey Island вышла на Nintendo Switch и ПК. Официально версии для PlayStation и Xbox не заявлены, но это наверняка случится в обозримом будущем.