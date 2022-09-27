Триумф защиты и провал атаки. Первые впечатления от FIFA 23

27 сентября состоялся релиз FIFA 23 в раннем доступе. Покупатели максимального издания игры отправились покорять новые футбольные режимы — в их числе оказалась и наша редакция. Ранее мы опубликовали изображения лучших футболистов мира, теперь же пришло время поделиться первыми впечатлениями от последнего футбольного симулятора EA Sports, выпущенного под брендом ФИФА.

Начинай как встарь

При первом запуске FIFA 23 в глаза бросается то, насколько в этом году EA постаралась угодить всем и каждому. Пользователя тут же встречает множество настроек, которые позволят сориентироваться и подстроить всё под себя. Тут и режимы для дальтоников, и даже варианты, при которых звёздные игроки будут играть без повышенного интеллекта.

Настройка, позволяющая ослабить даже Килиана Мбаппе

Интересно и то, что в FIFA 23 нет российских комментаторов. В новой версии футсима присутствуют только английские ведущие — и выбрать какие-либо другие варианты нельзя. Но самая забавная настройка скрывается неподалёку.

В FIFA 23 можно отключить «комментарии с критикой» — таким образом при потере мяча или ужасном ударе по воротам комментатор не обронит ни слова и сделает вид, что ничего не было. Настоящая моральная поддержка от EA Sports, не иначе.

Новость по теме В FIFA 23 можно отключить комментарии о том, как вы плохо играете

Что касается ПК-версии, то теперь все настройки графики скрываются в отдельном подменю, а не в лаунчере перед запуском. К сожалению, они всё ещё очень скудны: изменить можно разве что качество рендеринга, физику волос и масштабирование с пределом частоты кадров. К сожалению, геймеры с бюджетными ПК вряд ли смогут настроить новинку так, чтобы без проблем играть с 60 FPS.

Настройки графики в FIFA 23

Царство защитников

Но давайте перейдём к самому главному — геймплею. FIFA принято ругать за очень уж небольшие изменения год к году, однако о 23-й так сказать совсем не получается. Первый же матч сразу ставит довольно умелого игрока на место: здесь не всё так просто. Судя по всему, EA Sports приняла критику прошлой части близко к сердцу, поэтому FIFA 23 — это игра про защиту, а не нападение.

Сами посудите: мы сыграли более 20 встреч за самые разные команды, и в каждой игре защитники просто уничтожали именитых нападающих и полузащитников. Сила, физические показатели и навыки отбора оказываются намного полезнее каких-то там скорости и дриблинга — именно такие впечатления остались после матчей.

Даже знаменитое трио из «ПСЖ» — Месси, Неймар и Мбаппе — не могут ничего противопоставить Лисандро Мартинесу из «МЮ». Обогнать, попытаться прикрыть мяч корпусом или, может быть, попробовать обыграть? Ну что ж, удачи. А что в FIFA 23 творят Вирджил ван Дейк и Антонио Рюдигер… Словом, к ним лучше не приближаться на расстояние вытянутой ноги.

В FIFA 23 Трент обороняется намного лучше, чем в жизни

Усилению защитников поспособствовал и полностью переработанный дриблинг. Даже самые ловкие футболисты вроде Винисиуса Жуниора или Лионеля Месси больше не могут так просто обыгрывать резкими движениями корпуса. А если им вдруг это удастся, то защитники нагонят их благодаря переработанной механике ускорения и довольно медленному ведению мяча. Такое ощущение, будто даже самые быстрые футболисты в FIFA 23 бегают по льду и не могут резко развернуться без сильной инерции.

Помимо нападающих, пострадали и вратари. EA Sports заявляла, что наконец-то обновила голкиперов: теперь их сейвы полностью зависят от обзора, реакции и многих других атрибутов. На практике же они пускают очень простые удары, нанесённые под любым углом. Тут игра как будто бы вернулась к состоянию FIFA 15, когда вратари могли пропустить всё что угодно. И пока это больше раздражает, нежели радует.

Удар с этой позиции не вытащит даже Эдерсон

EA Sports проделала много работы над FIFA 23, однако первые впечатления смешанные. Из-за мощности защитников практически все интересные розыгрыши перехватываются одним движением, а дриблинг ощущается не таким полезным, как раньше. Однако сильно замедленный темп, суровая борьба в центре поля и полностью переработанные механики дают надежду на то, что спустя несколько патчей игра превратится в одну из лучших частей серии.

30 сентября мы выпустим полный обзор FIFA 23, где расскажем о режиме карьеры, Ultimate Team и более подробно разберём, какой получилась новая часть футбольного симулятора от EA Sports.