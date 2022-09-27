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Предварительный обзор ФИФА 23: скриншоты, первые впечатления от геймплея, дата выхода в России

Триумф защиты и провал атаки. Первые впечатления от FIFA 23
Игорь Любавин
Первые впечатления от FIFA 23
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Перед нами какой-то гибрид FIFA и PES.

27 сентября состоялся релиз FIFA 23 в раннем доступе. Покупатели максимального издания игры отправились покорять новые футбольные режимы — в их числе оказалась и наша редакция. Ранее мы опубликовали изображения лучших футболистов мира, теперь же пришло время поделиться первыми впечатлениями от последнего футбольного симулятора EA Sports, выпущенного под брендом ФИФА.

Как в FIFA 23 выглядят Мбаппе, Месси, Роналду и другие звёзды футбола Как в FIFA 23 выглядят Мбаппе, Месси, Роналду и другие звёзды футбола

Начинай как встарь

При первом запуске FIFA 23 в глаза бросается то, насколько в этом году EA постаралась угодить всем и каждому. Пользователя тут же встречает множество настроек, которые позволят сориентироваться и подстроить всё под себя. Тут и режимы для дальтоников, и даже варианты, при которых звёздные игроки будут играть без повышенного интеллекта.

Настройка, позволяющая ослабить даже Килиана Мбаппе

Настройка, позволяющая ослабить даже Килиана Мбаппе

Интересно и то, что в FIFA 23 нет российских комментаторов. В новой версии футсима присутствуют только английские ведущие — и выбрать какие-либо другие варианты нельзя. Но самая забавная настройка скрывается неподалёку.

В FIFA 23 можно отключить «комментарии с критикой» — таким образом при потере мяча или ужасном ударе по воротам комментатор не обронит ни слова и сделает вид, что ничего не было. Настоящая моральная поддержка от EA Sports, не иначе.

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Что касается ПК-версии, то теперь все настройки графики скрываются в отдельном подменю, а не в лаунчере перед запуском. К сожалению, они всё ещё очень скудны: изменить можно разве что качество рендеринга, физику волос и масштабирование с пределом частоты кадров. К сожалению, геймеры с бюджетными ПК вряд ли смогут настроить новинку так, чтобы без проблем играть с 60 FPS.

Настройки графики в FIFA 23

Настройки графики в FIFA 23

Царство защитников

Но давайте перейдём к самому главному — геймплею. FIFA принято ругать за очень уж небольшие изменения год к году, однако о 23-й так сказать совсем не получается. Первый же матч сразу ставит довольно умелого игрока на место: здесь не всё так просто. Судя по всему, EA Sports приняла критику прошлой части близко к сердцу, поэтому FIFA 23 — это игра про защиту, а не нападение.

Сами посудите: мы сыграли более 20 встреч за самые разные команды, и в каждой игре защитники просто уничтожали именитых нападающих и полузащитников. Сила, физические показатели и навыки отбора оказываются намного полезнее каких-то там скорости и дриблинга — именно такие впечатления остались после матчей.

Даже знаменитое трио из «ПСЖ» — Месси, Неймар и Мбаппе — не могут ничего противопоставить Лисандро Мартинесу из «МЮ». Обогнать, попытаться прикрыть мяч корпусом или, может быть, попробовать обыграть? Ну что ж, удачи. А что в FIFA 23 творят Вирджил ван Дейк и Антонио Рюдигер… Словом, к ним лучше не приближаться на расстояние вытянутой ноги.

В FIFA 23 Трент обороняется намного лучше, чем в жизни

В FIFA 23 Трент обороняется намного лучше, чем в жизни

Усилению защитников поспособствовал и полностью переработанный дриблинг. Даже самые ловкие футболисты вроде Винисиуса Жуниора или Лионеля Месси больше не могут так просто обыгрывать резкими движениями корпуса. А если им вдруг это удастся, то защитники нагонят их благодаря переработанной механике ускорения и довольно медленному ведению мяча. Такое ощущение, будто даже самые быстрые футболисты в FIFA 23 бегают по льду и не могут резко развернуться без сильной инерции.

Помимо нападающих, пострадали и вратари. EA Sports заявляла, что наконец-то обновила голкиперов: теперь их сейвы полностью зависят от обзора, реакции и многих других атрибутов. На практике же они пускают очень простые удары, нанесённые под любым углом. Тут игра как будто бы вернулась к состоянию FIFA 15, когда вратари могли пропустить всё что угодно. И пока это больше раздражает, нежели радует.

Удар с этой позиции не вытащит даже Эдерсон

Удар с этой позиции не вытащит даже Эдерсон

EA Sports проделала много работы над FIFA 23, однако первые впечатления смешанные. Из-за мощности защитников практически все интересные розыгрыши перехватываются одним движением, а дриблинг ощущается не таким полезным, как раньше. Однако сильно замедленный темп, суровая борьба в центре поля и полностью переработанные механики дают надежду на то, что спустя несколько патчей игра превратится в одну из лучших частей серии.

30 сентября мы выпустим полный обзор FIFA 23, где расскажем о режиме карьеры, Ultimate Team и более подробно разберём, какой получилась новая часть футбольного симулятора от EA Sports.

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Заглавное фото: EA Sports

Источник: «Чемпионат»

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