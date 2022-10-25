Финал «Дома дракона» — очень мощный! Создатели по-настоящему удивили

Завершился первый сезон сериала «Дом дракона», приквела «Игры престолов». Финальный десятый эпизод вряд ли оставил кого-то равнодушным. Пришло самое время подводить итоги.

Ранее «Чемпионат» подробно рассказывал о развитии событий в каждой серии «Дома дракона», в том числе детально описывал финальный эпизод «Чёрная королева». В данном материале делимся преимущественно общими впечатлениями обо всём первом сезоне.

Сюжет, актёры и музыка в «Доме дракона» на очень достойном уровне

«Дом дракона» основан на романе Джорджа Мартина «Пламя и кровь». События разворачиваются за 200 лет до происходящего в «Игре престолов» и подводят к Гражданской войне (Танец драконов) между ветвями дома Таргариенов.

«Дом дракона»

Создатели классно показали мирный Вестерос под властью короля Визериса I (Пэдди Консидайн). При этом планомерно разворачивались дворцовые интриги, которые в конечном счёте привели к конфронтации «зелёных», поддерживающих короля Эйгона Таргариена (Том Глинн-Карни) как наследника Железного Трона и «чёрных» — сторонников Рейниры Таргариен (Эмма Д’Арси).

Во время последних кадров «Чёрной королевы» в глазах Рейниры можно разглядеть огонь и кровь. Грядёт разрушительная война. Это даёт основания полагать, что второй сезон станет намного лучше и интереснее первого, который хоть и стал очень мощным, но всё-таки имеет ряд недостатков.

«Дом дракона»

Сейчас «Дом дракона» грешит излишне скучными диалогами, резкими скачками во времени, узким фокусом на одной семье и чрезмерной концентрацией на одних и тех же локациях (преимущественно тёмных дворцовых комнатах). Порой терялась динамика. В дальнейшем эта проблема должна вообще исчезнуть или как минимум не стоять столь остро.

Актёрский состав подобран очень удачно. Мэтт Смит блестяще сыграл самого непредсказуемого и противоречивого персонажа сериала Деймона Таргариена — дядю Рейниры и её второго мужа (да, тема инцеста во вселенной Мартина продолжает жить). Эмма Д’Арси в роли Рейниры Таргариен смотрится более чем гармонично, особенно ярко проявляя себя в финальном эпизоде. Милли Олкок прекрасно изобразила юную Рейниру в первой половине «Дома дракона».

«Дом дракона»

В отношении второстепенных персонажей о мискасте тоже говорить не приходится. Оливия Кук сыграла Алисенту Хайтауэр — дочь десницы Отто Хайтауэра (в исполнении опытного валлийского артиста Риса Иванса), спутницы детства и лучшей подруги Рейниры, второй жены Визериса. Именно Алисента предала Рейниру, положив начало заговору с целью возвести Эйгона на трон после смерти Визериса.

Кук со своей работой справляется на отлично. Как и Том Глинн-Карни (Эйгон), Стив Туссэн (Корлис Веларион), Ив Бест (Рейнис Таргариен), вышеупомянутый выбывший из каста по причине смерти персонажа Педди Консидайн (Визерис) и вообще весь каст сериала.

Конечно, в «Игре престолов» каст был намного сильнее, но от приквела изначально в этом плане исходили более скромные ожидания.

«Дом дракона»

Рамин Джавади — композитор «Дома драконов». Это имя прекрасно знакомо поклонникам «Игры престолов». С музыкальным сопровождением ожидаемо никаких проблем нет. Оно такое же мощное, как и в оригинальном сериале.

К визуалу какие-то претензии предъявить сложно. Пока сюжет не предполагал активного задействования спецэффектов. Там, где они были, всё выполнено на высоком уровне. Отдельного упоминания заслуживает шикарная сцена в концовке с драконами, особенно кадр Вхагар над Арракс. Таких моментов в дальнейшем наверняка будет намного больше, как и экшена в целом.

В итоге

Первый эпизод «Дома дракона» вышел в конце августа. Тогда никто не знал, чего ждать. Существовало беспокойство по поводу того, что зрителю представят второсортный продукт, который ни в какое сравнение не идёт с «Игрой престолов».

Высочайшее качество «Игры престолов» не ставилось под сомнение, несмотря на провальный финал. Порог ожидания для «Дома дракона» был очень высоким. К счастью, худшие опасения по поводу приквела не подтвердились.

«Дом дракона»

Новые шоураннеры Райан Дж. Кондал и Мигель Сапочник заслужили похвалу. Они сумели вернуть интерес к вселенной Джорджа Мартина после ужасной концовки «Игры престолов». С первой и до последней серии первого сезона «Дома дракона» происходящее на экране захватывало внимание зрителя.

Стилистика оригинального телешоу выдержана не идеально, но близко к этому. Лёгкое ощущение вторичности всё-таки присутствует, однако это было неизбежно для любого проекта по мотивам «Игры престолов». «Дом дракона» — вполне состоятельный проект, продолжение которого зрители будут с нетерпением ждать в течение двух лет.

«Дом дракона»

Второй сезон «Дома дракона» начнут снимать в начале 2023 года, поэтому о его выходе до конца того же года и говорить не приходится — видимо, придётся ждать ещё примерно полтора года. Мучительные полтора года!