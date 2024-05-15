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Турнирный оператор FISSURE анонсировал шесть топ-турниров по Dota 2 в 2024 и 2025 году

Турнирный оператор FISSURE анонсировал шесть топ-турниров по Dota 2 в 2024 и 2025 году
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Русскоязычный турнирный оператор FISSURE объявил о проведении шести глобальных турниров по Dota 2 в этом и следующем году.

Первым станет новый ивент серии BetBoom Dacha, который пройдёт в середине осени. На 2025 год FISSURE запланировала уже пять глобальных турниров.

Расписание турниров FISSURE по Dota 2 в 2024 и 2025 годах:

  • BetBoom Dacha 2024 — 19–27 октября 2024 года;
  • турнир #1 — 24 января — 2 февраля 2025 года;
  • турнир #2 — 18–27 марта 2025 года;
  • турнир #3 — 1–10 августа 2025 года;
  • турнир #4 — 24 октября — 2 ноября 2025 года;
  • турнир #5 — 16–22 декабря 2025 года.

Другие подробности соревнований пока не раскрываются, однако руководители FISSURE отмечают, что к участию планируется привлечь лучшие команды мира.

Ранее расписание турниров по Dota 2 показал турнирный оператор ESL.

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