Турнирный оператор FISSURE анонсировал шесть топ-турниров по Dota 2 в 2024 и 2025 году
Русскоязычный турнирный оператор FISSURE объявил о проведении шести глобальных турниров по Dota 2 в этом и следующем году.
Первым станет новый ивент серии BetBoom Dacha, который пройдёт в середине осени. На 2025 год FISSURE запланировала уже пять глобальных турниров.
Расписание турниров FISSURE по Dota 2 в 2024 и 2025 годах:
- BetBoom Dacha 2024 — 19–27 октября 2024 года;
- турнир #1 — 24 января — 2 февраля 2025 года;
- турнир #2 — 18–27 марта 2025 года;
- турнир #3 — 1–10 августа 2025 года;
- турнир #4 — 24 октября — 2 ноября 2025 года;
- турнир #5 — 16–22 декабря 2025 года.
Другие подробности соревнований пока не раскрываются, однако руководители FISSURE отмечают, что к участию планируется привлечь лучшие команды мира.
Ранее расписание турниров по Dota 2 показал турнирный оператор ESL.
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