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«Смута» получила патч 1.0.5 — улучшены производительность и сохранения

«Смута» получила патч 1.0.5 — улучшены производительность и сохранения
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На этой неделе разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova выпустили для игры патч 1.0.5. Авторы исправили баги сохранений в ряде квестов, улучшили поведение NPC и исправили коллизию предметов.

Коротко о главном:

  • добавлена возможность пропускать некоторые фразы Юрия;
  • исправлены неполадки в озвучивании кат-сцен;
  • улучшена оптимизация на низких настройках графики;
  • исправлена причина исчезновения квестовых маркеров в локации Ярославль;
  • исправлена некорректная работа механики «Отслеживать задание»;
  • исправлено положение камеры в некоторых диалогах и кат-сценах;
  • исправлен липсинк в некоторых диалогах и кат-сценах.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. Также в конце года ожидается выход сюжетного дополнения «Земский собор». Оно будет повествовать о политических интригах и закулисной борьбе в 1613 году. Ориентировочно его выход состоится в конце года.

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