«Смута» получила патч 1.0.5 — улучшены производительность и сохранения
На этой неделе разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova выпустили для игры патч 1.0.5. Авторы исправили баги сохранений в ряде квестов, улучшили поведение NPC и исправили коллизию предметов.
Коротко о главном:
- добавлена возможность пропускать некоторые фразы Юрия;
- исправлены неполадки в озвучивании кат-сцен;
- улучшена оптимизация на низких настройках графики;
- исправлена причина исчезновения квестовых маркеров в локации Ярославль;
- исправлена некорректная работа механики «Отслеживать задание»;
- исправлено положение камеры в некоторых диалогах и кат-сценах;
- исправлен липсинк в некоторых диалогах и кат-сценах.
С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.
Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. Также в конце года ожидается выход сюжетного дополнения «Земский собор». Оно будет повествовать о политических интригах и закулисной борьбе в 1613 году. Ориентировочно его выход состоится в конце года.
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