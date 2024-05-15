«Смута» получила патч 1.0.5 — улучшены производительность и сохранения

На этой неделе разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova выпустили для игры патч 1.0.5. Авторы исправили баги сохранений в ряде квестов, улучшили поведение NPC и исправили коллизию предметов.

Коротко о главном:

добавлена возможность пропускать некоторые фразы Юрия;

исправлены неполадки в озвучивании кат-сцен;

улучшена оптимизация на низких настройках графики;

исправлена причина исчезновения квестовых маркеров в локации Ярославль;

исправлена некорректная работа механики «Отслеживать задание»;

исправлено положение камеры в некоторых диалогах и кат-сценах;

исправлен липсинк в некоторых диалогах и кат-сценах.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. Также в конце года ожидается выход сюжетного дополнения «Земский собор». Оно будет повествовать о политических интригах и закулисной борьбе в 1613 году. Ориентировочно его выход состоится в конце года.