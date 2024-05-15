Team Spirit по CS 2 выиграла первый матч на BB Dacha в Белграде

Российский состав Team Spirit по шутеру Counter-Strike 2 удачно стартовал на глобальном турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 в Сербии.

В стартовом матче группы B «драконы» уверенно переиграли другую отечественную команду — Aurora Gaming. И на карте Dust 2, и на Ancient пятёрка Леонида chopper Вишнякова создала себе комфортный отрыв по раундам — 13:8, 13:7.

Следующие свои матчи коллективы проведут завтра, 16 мая. Team Spirit сыграет с победителем серии MiBR – HEROIC за первое место в группе, а Aurora предстоит матч на вылет против проигравшего в этой паре.

BetBoom Dacha Belgrade 2024 проходит в столице Сербии с 14 по 19 мая. Участие в турнире принимают четыре российские и четыре топовых западных команды, призовой фонд составляет $ 500 тыс.