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Microsoft распродаёт последние игры для Xbox 360 перед закрытием магазина

Microsoft распродаёт последние игры для Xbox 360 перед закрытием магазина
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Microsoft опубликовала в официальном блоге Xbox Wire новый пост. В нём представители компании объявили о начале последней распродажи игр для Xbox 360 перед закрытием цифрового магазина. Данная акция проводится, чтобы отдать должное наследию консоли.

Проекты будут продаваться по сниженной цене вплоть до прекращения функционирования Xbox 360 Store и Xbox 360 Marketplace 29 июля. После наступления указанной даты геймеры больше не смогут приобретать игры и DLC, однако ранее купленный контент всё так же будет доступен.

На данный момент скидку получили несколько десятков различных проектов. Причём в Microsoft заверили, что список дополнят новыми предложениями ещё два раза: 18 июня и 16 июля.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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