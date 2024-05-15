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Фильм «Падение империи» Алекса Гарленда выйдет в онлайне 24 мая

Фильм «Падение империи» Алекса Гарленда выйдет в онлайне 24 мая
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Кинокомпания A24 раскрыла дату выхода фильма «Падение империи» в цифровых сервисах. Последняя на данный момент картина Алекса Гарленда («Аннигиляция») появится на стримингах уже 24 мая — спустя полтора месяца после премьеры в кинотеатрах.

За месяц проката лента заработала в прокате более $ 108 млн, став одной из самых успешных лент студии A24. В эту сумму входят в том числе 150 млн рублей, которые лента официально заработала в России.

Картина рассказывает о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством. В ленте сыграли Кирстен Данст, Ник Офферман, Кэйли Спэни и другие актёры.

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