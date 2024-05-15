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В Warface появился Чумной Доктор из фильма «Майор Гром»

В Warface появился Чумной Доктор из фильма «Майор Гром»
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В командном шутере Warface стартовала коллаборация с фильмом «Майор Гром». В честь этого разработчики игры опубликовали тематический трейлер в комиксном стиле.

Видео доступно на YouTube-канале Warface. Права на видео принадлежат Astrum Entertainment.

В рамках кроссовера в игре появились образ Чумного Доктора для класса «Медик», брелок для оружия, достижения и новая оружейная серия «Пламя», в состав которой вошли: Mauser C96 Custom, Топор Black Hawk и камуфляж для дефибриллятора.

Ко всему прочему, уже 23 мая состоится премьера ленты «Майор Гром: Игра». Её события развернутся через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором.

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