В «Фантастической четвёрке» сыграет Наташа Лионн, звезда сериала «Жизни матрёшки»

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Издание Deadline сообщило, что в «Фантастической четвёрке» сыграет Наташа Лионн, звезда сериалов «Жизни матрёшки» и «Покерфейс». Какую именно роль исполнит актриса, пока не раскрывается.

«Фантастическая четвёрка» — фильм, рассказывающий про Фантастическую четвёрку, команду супергероев из комиксов Marvel, в которую входят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка. Согласно данным инсайдеров, антагонистом новой картины выступит Галактус, роль которого исполнит Хавьер Бардем.

Напомним, Педро Паскаль в ленте сыграет роль Мистера Фантастика, или Рида Ричардса. Вместе с ним в проекте сыграют Эбон Мосс-Бакрак (Существо) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка). Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман.

Мировая премьера «Фантастической четвёрки» состоится 25 июля 2025 года.