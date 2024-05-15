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Питер Джексон раскрыл новые детали фильма «Властелин колец: „Охота на Голлума“»

Питер Джексон раскрыл новые детали фильма «Властелин колец: „Охота на Голлума“»
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Недавно Питер Джексон пообщался с журналистами издания Deadline. В ходе разговора он раскрыл свежие подробности нового фильма по «Властелину колец», который получил подзаголовок «Охота на Голлума».

По словам Джексона, будущая картина расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах. Также он отметил, что для Энди Сёркиса (исполнителя роли Голлума) это будет самый большой вызов за всю его режиссёрскую карьеру.

Голлум всегда очаровывал меня, поскольку отражал худшие стороны человеческой натуры… Мы хотим изучить его предысторию и углубиться в ту часть его истории, которую не осветили в предыдущих лентах.

Продюсерами выступят Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс — они работали над сценариями фильмов из оригинальной трилогии «Властелина колец».

Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» запланирована на 2026 год, а точная дата пока неизвестна.

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