Ссора игроков Blacklist по «Доте» закончилась дракой — из-за этого Gabbi покинул команду

25-летний киберспортсмен филиппинской команды Blacklist International по Dota 2 Ким Gabbi Вильяфуэрте заявил, что покинул клуб из-за драки с тиммейтом.

Габби намекнул, что его несколько раз ударил по лицу Абед Abed Юсуп, мидер Blacklist. Причиной стал раскрытый секрет тиммейта — ранее Вильяфуэрте рассказал, что Абед использует зубные протезы, хотя тот просил держать это в тайне. Сейчас Gabbi заявляет, что не будет играть в одной команде с Юсупом.

В свою очередь, менеджмент Blacklist заявил, что клуб сейчас разбирается в эпизоде:

Мы осведомлены об инциденте между игроками нашего состава по Dota 2. Просим всех проявить терпение, пока мы занимаемся ситуацией, поскольку она носит личный характер. Сейчас мы разбираемся в произошедшем, прежде чем принять какие-либо меры.

Ранее состав Blacklist по «Доте» отказался от участия в PGL Wallachia Season 1 в Румынии из-за визовых проблем.